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"Эсеры" по итогам выборов подтвердили статус парламентской системной оппозиции - Миронов (видео)

Лидер "Справедливой России" не считает конкурентами партии левого толка со схожей с "эсерами" идеологией, которые получили голоса в ряде регионов, потому что эти партии отнимают голоса не у парламентской оппозиции, а у "Единой России"

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - В "Справедливой России" заявили, что согласны с итогами единого дня голосования, которые позволили партии подтвердить статус парламентской системной оппозиции.

"Единый день голосования прошел в штатном режиме, мы подтвердили статус парламентской системной оппозиции", - заявил лидер партии Сергей Миронов в ходе онлайн-пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

"Мы на четвёртой позиции (по количеству полученных в регионах мандатов. - ИФ), как и настоящее время по мандатам депутатов Госдумы, но по количеству муниципальных депутатов мы вышли на третье место", - уточнил он.

Миронов сообщил, что кандидат от партии "Справедливая Россия" летчик-космонавт Александр Самокутяев выиграл на довыборах в Госдуму по одномандатному округу в Пензенской области.

Касаясь вопроса о партиях - конкурентах "Справедливой России" на местных выборах, партий левого толка со схожей с "эсерами" идеологией ("Новые люди", "За правду"), которые получили голоса в ряде регионов, Миронов сказал, что в партии спокойно к этому относятся, потому что "эти партии не отнимают голоса у парламентской оппозиции".

"Эти партии у нас ничего не отнимают, а у "Единой России" отобрали очень много, монополия "Единой России" заканчивается", - считает лидер "Справедливой России".

По его словам, ни партия "За правду", ни "Новые люди" не являются конкурентами "Справедливой России". "Партия "Пенсионеров за социальную справедливость" - "это типичный конкурент, это наши голоса, наши избиратели, но мы спокойно к этому относимся", - сказал он.

Также Миронов высказался против применения практики трехдневного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году. "Мы против трехдневного голосования. Мы с пониманием отнеслись к трехдневному голосованию в период пандемии, но делать это нормой на все оставшиеся выборы, это неправильно", - считает Миронов.

13 сентября выборы разного уровня прошли в 83 регионах России. В частности, в четырех округах состоялись довыборы в Госдуму, в 20 субъектах избирали высших должностных лиц, в 11 должен был определиться состав региональных заксобраний, а в 22 административных центрах голосовали за муниципальных депутатов. Также во многих регионах состоялись выборы в органы местного самоуправления.

Миронов также высказался против идеи Союза архитекторов подумать о возможностях нового использования мавзолея Владимира Ленина.

"Я считаю, что не надо трогать эту тему - ни (захоронения) Ленина, ни мавзолея, ни возможной архитектурной перестройки мавзолея - пока живы те, для кого это некий символ. Я не скрываю своего негативного отношения к Ленину, но не считаю, что это тему надо педалировать и будировать, так как это обижает наших людей старшего поколения. Я не считаю нужным расстраивать их ", - сказал Миронов.

Он заявил, что откажется стать членом жюри конкура по переустройству мавзолея, "если ему такое предложение поступит".

"Придет время, может быть, наши ближайшие потомки решат этот вопрос. И когда он решится, и тогда надо будет думать, что делать с мавзолеем, что делать со всеми захоронениями у Кремлевской стены. Но это дело будущего", - убежден парламентарий.

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей по использованию объекта.

Однако в понедельник стало известно, что творческий союз принял решение отменить конкурс из-за негативной реакции части общества.

Пресс-центр

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