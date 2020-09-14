Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

Партия пенсионеров намерена улучшить свои результаты на выборах в Госдуму в 2021 году (видео)

Онлайн пресс-конференция Российской партии пенсионеров за социальную справедливость по итогам единого дня голосования прошла в понедельник в "Интерфаксе"

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - На выборах в Госдуму в 2021 году Партия пенсионеров может существенно улучшить свой результат, заявил председатель Центрального совета партии Владимир Бураков.

"На сегодняшний день наши партийцы получили 131 мандат. Это довольно много для непарламентской партии, но тем не менее это - не предел", - сказал Бураков на пресс-конференции в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" в понедельник.

Бураков сообщил, что средний процент, набранный партией на прошедших выборах - 5,7. При этом в Костромской области партия набрала 8,44 процента.

"Если мы такими темпами будем работать, готовясь к выборам в следующем году, то, конечно, количество поддерживающих нас избирателей будет значительнее, чем было на выборах в 2016 году", - подчеркнул Бураков.

Он отметил, что в России - 45 млн пенсионеров, около 17 млн людей предпенсионного возраста и 6 млн пенсионеров-военных. В связи с этим у Партии пенсионеров есть возможность увеличить свой электорат.

Бураков также сообщил, что в планах партии стоит разработка Социального кодекса и борьба за права людей, которые достигли пенсионного возраста и продолжают работать.

В единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы в законодательные собрания 11 регионов. В разных регионах пятипроцентный барьер преодолели девять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Новые люди", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "За правду".

Пресс-центр

"Эсеры" по итогам выборов подтвердили статус парламентской системной оппозиции - Миронов (видео)

"Эсеры" по итогам выборов подтвердили статус парламентской системной оппозиции - Миронов (видео)

РФ страна со своей политической культурой и со своим политическим ландшафтом, ждать повторения белорусского сценария в 2024 году не приходится - Песков (видео)

РФ страна со своей политической культурой и со своим политическим ландшафтом, ждать повторения белорусского сценария в 2024 году не приходится - Песков (видео)

Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется 28 августа – Трутнев (видео)

Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется 28 августа – Трутнев (видео)

СПбМТСБ подвела итоги работы в I полугодии – биржевая торговля набирает обороты (видео)

СПбМТСБ подвела итоги работы в I полугодии – биржевая торговля набирает обороты (видео)

МСП и ИП смогут зарегистрировать географическое указание со скидкой в 30% - Минэкономразвития (видео)

МСП и ИП смогут зарегистрировать географическое указание со скидкой в 30% - Минэкономразвития (видео)

Фотогалереи

Разрушительные пожары в Бразилии
10

Разрушительные пожары в Бразилии

Хроника коронавируса. Сентябрь.
17

Хроника коронавируса. Сентябрь.

Фотохроника 11 сентября
9

Фотохроника 11 сентября

Годовщина терактов 9/11
9

Годовщина терактов 9/11

Финалисты Comedy Wildlife Photo Awards
15

Финалисты Comedy Wildlife Photo Awards

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Оглашение приговора Михаилу Ефремову
9

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Прощание с актером Борисом Клюевым
8

Прощание с актером Борисом Клюевым

Международные армейские игры
12

Международные армейские игры

Взрыв газа в жилом доме в Москве
7

Взрыв газа в жилом доме в Москве

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса
10

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса

Празднование Дня ВМФ
9

Празднование Дня ВМФ

Тушение лесных пожаров в ХМАО
7

Тушение лесных пожаров в ХМАО

Акция против поправок к Конституции в Москве
12

Акция против поправок к Конституции в Москве

В Москве задержан Иван Сафронов
7

В Москве задержан Иван Сафронов

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге
8

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге

Пожар в центре Москвы
8

Пожар в центре Москвы

Живопись на траве
10

Живопись на траве

Репетиция парада Победы в Москве
13

Репетиция парада Победы в Москве

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии
15

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии

Победители World Press Photo 2020
8

Победители World Press Photo 2020

Хроника коронавируса. Март.
56

Хроника коронавируса. Март.

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

Выставка Сальвадора Дали в Москве
10

Выставка Сальвадора Дали в Москве

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код