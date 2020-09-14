Партия пенсионеров намерена улучшить свои результаты на выборах в Госдуму в 2021 году (видео)

Онлайн пресс-конференция Российской партии пенсионеров за социальную справедливость по итогам единого дня голосования прошла в понедельник в "Интерфаксе"

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - На выборах в Госдуму в 2021 году Партия пенсионеров может существенно улучшить свой результат, заявил председатель Центрального совета партии Владимир Бураков.

"На сегодняшний день наши партийцы получили 131 мандат. Это довольно много для непарламентской партии, но тем не менее это - не предел", - сказал Бураков на пресс-конференции в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" в понедельник.

Бураков сообщил, что средний процент, набранный партией на прошедших выборах - 5,7. При этом в Костромской области партия набрала 8,44 процента.

"Если мы такими темпами будем работать, готовясь к выборам в следующем году, то, конечно, количество поддерживающих нас избирателей будет значительнее, чем было на выборах в 2016 году", - подчеркнул Бураков.

Он отметил, что в России - 45 млн пенсионеров, около 17 млн людей предпенсионного возраста и 6 млн пенсионеров-военных. В связи с этим у Партии пенсионеров есть возможность увеличить свой электорат.

Бураков также сообщил, что в планах партии стоит разработка Социального кодекса и борьба за права людей, которые достигли пенсионного возраста и продолжают работать.

В единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы в законодательные собрания 11 регионов. В разных регионах пятипроцентный барьер преодолели девять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Новые люди", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "За правду".