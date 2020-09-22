РСПП сравнил антикоррупционные системы компаний с международным стандартом (видео)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел анализ публичного раскрытия крупнейшими компаниями информации об их системах противодействия коррупции и составил на этой основе первый "Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса".

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел анализ публичного раскрытия крупнейшими компаниями информации об их системах противодействия коррупции и составил на этой основе первый "Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса". Он сможет стать в будущем аргументом добросовестных компаний в спорах с госрегуляторами и ориентиром для тех, кто еще не внедрил антикоррупционные комплаенс-системы, считают в РСПП.

"РСПП еще в 2012 году стал инициатором Антикоррупционной хартии российского бизнеса", - сказал на пресс-конференции в "Интерфаксе" глава РСПП Александр Шохин. "Участие в ней предусматривает предоставление компаниями каждые два года своего рода деклараций о выполнении ее положений. Анализируя эти декларации, мы убеждаемся в том, что бизнес применяет все передовые практики и комплаенсы, и на основании этого анализа получаем достаточно большой объем данных"

Рейтинг был запущен с учетом этого опыта, а его независимая экспертиза базировалась на критериях Хартии, которые соответствуют международному стандарту ISO 37001:2016, разработанному для сферы противодействия коррупции, сказал он.

"Высокий уровень лидеров рейтинга 2020 по критериям международных стандартов нацеливает нас на продолжение этой работы в будущем", - заявил Шохин, пояснив, что рейтинг будет проводиться ежегодно.

В общей сложности для антикоррупционного рейтинга РСПП, который теперь станет ежегодным, российские компании оценивались по 37 критериям.

Учитывалось, в частности, рассматривается ли противодействие коррупции как обязательная составляющая системы управления рисками и внутреннего контроля компании; задает ли руководство "тон сверху", то есть причастно ли оно напрямую к организации, функционированию, контролю системы управления рисками коррупции.

Эксперты также проверяли, есть ли на корпоративных сайтах в открытом доступе внутренние нормативные акты о системе противодействия коррупции; работает ли "горячая линия" для сообщения о фактах коррупции, и используется ли эта информация затем для принятия соответствующих мер; организовано ли антикоррупционное обучение персонала и т.д.

По мнению А.Шохина, лидеры рейтинга показали свое соответствие международным стандартам.

Вице-президент РСПП Александр Варварин, представляя рейтинг, сообщил, что верхние строчки рейтинга (группа А1) заняли "Ростелеком" (MOEX: RTKM), РЖД, ВТБ (MOEX: VTBR), "Россети" (MOEX: RSTI), "СИБУР", "РусГидро" (MOEX: HYDR), УК "Металлоинвест", "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд", "СУЭК".

Варварин выразил надежду, что рейтинг может подтолкнуть компании и к более полному раскрытию информации, и к повышению качества управления в сфере противодействия коррупции, а также в целом увеличит востребованность антикоррупционного комплаенса. В настоящее время в России от компаний не требуется публично раскрывать информацию о противодействии коррупции, однако рейтинг сможет стимулировать их к этому, сказал он.

Шохин выразил надежду, что в будущем компании должны мотивировать к раскрытию возможность использования рейтинга в спорах с регуляторами и правоохранительными органами в качестве аргумента в рамках антикоррупционных инцидентов.

"Раскрытие информации об антикоррупционных практиках, это ведь в принципе является тоже способом защиты компаний. Известно, что антикоррупционное законодательство британское, американское освобождают от наказания компании в случае проявления каких-то коррупционных действий со стороны менеджмента, сотрудников, если у них выстроена система - есть комплаенс, есть практики раскрытия конфликтов интересов и так далее. Только, условно говоря, рецидивисты подвергаются тем или иным наказаниям, санкциям", - отметил Шохин.

"Нас во многом такая же традиция ждет в будущем, поэтому на самом деле мы считаем, что и рейтинг и антикоррупционная хартия - это все-таки способ и защиты компаний от такого рода негативных последствий в случае обнаружения коррупционных явлений", - сказал глава РСПП.

Поскольку, по его словам, рейтинг 2020 года был первым, и не все компании смогли подготовиться к участию в нем, в текущем году РСПП опубликовал только верхнюю часть рейтинга - 23 компании, которые попали в 3 верхних группы.

"Мы рассчитываем, что и компании из списка (эксперт 400) от 51 места до 400 активнее участвовали, ну и другие компании, у которых есть соответствующие антикоррупционные практики. В нашем реестре членов антикоррупционных практик есть компании самые разные, и в принципе мы не вправе им отказывать лишь на том основании, что они не входят в список 400 ведущих компаний. Мы рассматриваем иностранные компании, имеющие здесь свои производственные активы, мощности как российских работодателей, и многие из них являются нашими членами и также входят в число крупнейших работодателей России", - Шохин

Вице-президент РСПП Варварин добавил, что достоинство рейтинга заключается в пользе для небольших развивающихся компаний, не являющихся лидерами на рынке, которые могут сравнить себя с флагманами. "Небольшая компания может заявиться, чтобы в ходе рейтинга был проведен анализ, насколько ее антикоррупционные стандарты соответствуют лучшим практикам", - сказал он.

Российский закон о противодействии коррупции обязывает все организации разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений. Нарушители могут быть привлечены к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Если взятка была больше 20 млн руб., то предусмотренный этой статьей штраф может достигать 100 кратной суммы "незаконного вознаграждения", но быть не менее 100 млн рублей.

По мнению члена правления РСПП, председателя рейтингового комитета Александра Ситникова, такие меры в первую очередь должны стать дополнительным стимулом для компаний развивать систему и корпоративные практики предотвращения антикоррупционных преступлений, уровень которых оценивается в рамках рейтинга РСПП.

"Целью такого регулирования должно являться не наказание, а создание механизма предотвращения нарушений, поэтому дополнительные меры ответственности юридических лиц, наверное, действительно должны быть направлены на внедрение тех самых процедур комплаенса, на доведение мер ответственности до должностных лиц предприятий и больше бы сосредоточивались в этой сфере, нежели на каких-то косвенных вещах, иначе говоря, внедрении данной меры в надежде на эффективное пополнение бюджета", - сказал Ситников.

За выплату взяток компании, причем не только американские, могут пострадать и по законодательству США. В частности, как сообщалось, в этом году американская Alexion Pharmaceuticals (SPB: ALXN) Inc. согласилась заплатить $21 млн, чтобы снять обвинения в подкупе чиновников России и Турции. За попытку дать откат за контракты с американской дочкой "Техснабэкспорта" была оштрафована Transportation Logistics Inc. Израильская Teva заплатила за нарушение американского антикоррупционного закона в России, Украине и Мексике $519 млн в 2019 г.

При определении размера штрафа американские власти учитывают, в частности, состояние систем комплаенс в компании. Глава РСПП Шохин уверен, что такая практика будет учитываться и применяться в будущем и в России, и рейтинг РСПП в этом смысле может стать таким критерием.

"Я думаю, мы будем в этом направлении продвигаться. Мы вообще за то, чтобы компания добросовестная, если у нее действительно какие-то нарушения есть, отделалась, что называется, предупреждением, прежде чем ее оштрафовать по таким пониженным ставкам в случае, если выстроена система в данном конкретном контексте антикоррупционной деятельности. Ну и должна быть дифференциация по степени и добросовестности, и степени имплементации всех стандартов и практик, которые существуют и в мире, и существуют у нас в стране", - сказал Шохин.

"Мы рассчитываем, что, во-первых, компании будут раскрывать информацию. Это ведь не только для рейтинга будет на сайте РСПП или признания некоторыми федеральными органами исполнительной власти... Нам важно, чтобы это отражалось на каких-то значимых механизмах, таких как дифференциация штрафов или внесение предупреждения вместо штрафов в случае обнаружения соответствующих следов коррупционных проявлений, с которыми ясно, что компания может сама успешно бороться, имея ввиду, что институциональная база противодействия коррупции у нее выстроена, а те или иные конкретные проявления могут быть, действительно, случайностью или результатом деятельности недобросовестных сотрудников, менеджеров", - сказал Шохин.

По его словам, в этих вопросах РСПП будет работать над учетом рейтинга регуляторами и правоохранительными органами.