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Объем заказов на российскую вакцину от коронавируса составляет 1,2 млрд доз - глава РФПИ (видео)

Онлайн-пресс-конференция главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева на тему: "Вакцина от новой коронавирусной инфекции: только правда" прошла в "Интерфаксе"

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Производство первой вакцины от коронавируса к концу декабря выйдет на 10 млн доз в месяц, что позволит в течение шести-девяти месяцев провести полную вакцинацию всех желающих жителей России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем уже буквально в ноябре-декабре выход вакцины, измеряемый миллионами. Мы надеемся, что к концу декабря мы выйдем на возможность производить около 10 млн доз вакцин в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте 6-9 месяцев", - заявил Дмитриев на онлайн-пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Он отметил, что Россия является лидером по вакцинам, так как в вакцине института Гамалеи используется гораздо более проверенная технология, подтвердившая свою безопасность, чем во всех других вакцинах, разрабатываемых в мире.

В российской вакцине нет кода всего коронавируса, только зашифрован "небольшой кусочек шипа", то есть им невозможно заболеть в принципе при вакцинации, что делает её безопасной.

Дмитриев отметил, что вакцинированы будут только те люди, которые хотят. Вакцина уже поступила в регионы.

В РФПИ сообщили, что четверть запланированных добровольцев будут провакцинированы от коронавируса на следующей неделе.

"Мы видим, к концу этой - началу следующей недели около 10 тыс. людей будет провакцинировано в рамках пострегистрационых исследований", - сказал Дмитриев.

Всего планируется провакцинировать 40 тыс. человек, из них 10 тыс. будут колоть плацебо.

Дмитриев также сообщил, что первая российская вакцина от коронавируса института Гамалеи не будет продаваться в аптеках из-за сложного температурного режима.

"Что касается аптек, то я думаю, что в аптеках вакцина не будет выдаваться, потому что там сложный температурный режим, но, безусловно, будут пункты вакцинации по всей стране. Министерство здравоохранения прорабатывает наличие пунктов вакцинации во всех регионах и, безусловно, они там будут и будут в ближайшее время", - заявил глава РФПИ.

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, объем заказов на российскую вакцину от коронавируса института им Гамалеи уже составляет 1,2 млрд доз.

"С точки зрения мирового интереса, мы уже получили запрос на более, чем 1 млрд 200 млн доз вакцины", - заявил Дмитриев на онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Он отметил, что такой интерес зарубежных стран говорит о качестве российской вакцины.

"Эти страны, имея возможность, сравнить, другие подходы, видят, что тот подход, который есть у России, он наиболее эффективный, более четкий и наиболее безопасный, что очень важно", - отметил Дмитриев.

Дмитриев подчеркнул, "Sputnik V" не оказывает влияния на репродуктивную функцию человека, а также развитие онкологических заболеваний, что доказано 10-летиями наблюдений за вакцинами на основе человеческого аденовируса.

"В этом как раз громадное преимущество российского подхода, потому что человеческий аденовирус исследован на отсутствие любых эффектов на репродуктивную функцию на протяжении десятилетий", - сказал глава РФПИ.

"Мы уверены, что человеческий аденовирус, на котором основана вакцина (института) Гамалеи Sputnil V не вызывает никаких долгосрочных последствий на фертильность, это исследовано десятилетиями", - добавил он.

Дмитриев отметил, что это как раз не относится к мРНК и аденовирусу обезьяны, на основе которых разрабатываются зарубежные вакцины.

"Это, кстати, действительно, не исследовано для мРНК, для обезьяньего аденовируса. (...) Это технологии, которые запущены в США и в Европе. И для нас это, действительно, удивительно, что не проверив такие важные вещи, которые, в общем-то, влияют на целую нацию, идёт попытка эти технологии на Западе запустить, не проверив их влияние на фертильность, не проверив долгосрочные эффекты на рак. Это всячески замалчивается", - сказал он.

Дмитриев пояснил относительно действия человеческого аденовируса, что "когда вы просто простыли, это не влияет на продолжение рода, потому что этот вирус жил с нами 100 тысяч лет и мы к нему привыкли, и он - к нам привык".

"Также есть 250 клинических исследований, которые показывают, что нет никаких долгосрочных последствий от именно аденовирусных векторов человека. Мало того с 1971 года всем волонтерам в американской армии предлагают вакцину аденовируса человека. И уже вакицнировано более 10 млн американских солдат, у которых нет проблем с репродукцией", - рассказал Дмитриев.

Также глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что несколько фармацевтических компаний и инвестиционных фондов США хотят проинвестировать российскую вакцину.

"На нас вышло несколько американских фармкомпаний, американских инвестфондов с желанием проинвестировать в нашу вакцину и работать вместе с ней. Изучаем предложения", - сказал Дмитриев на пресс-конференции г.

Он отметил, что эти компании видят потенциал в российской вакцине.

Отвечая на вопрос журналистов о планах фонда, Дмитриев сообщил, что РФПИ планирует инвестировать в "Совкомфлот.

"Дальний Восток для нас большой приоритет, и мы уже проинвестировали туда несколько миллиардов долларов совместно с нашими партнерами в ряд проектов. Это наши соинвесторы из Китая, Японии, которые активно наращивают инвестиции в различные сектора. В том числе мы планируем инвестиции и в "Совкомфлот", и в ряд других компаний региона", - сказал Дмитриев.

Частичная приватизация "Совкомфлота" обсуждается уже много лет, и ранее, когда формат сделки еще не был определен, Дмитриев неоднократно говорил об интересе иностранных соинвесторов РФПИ к компании.

На прошлой неделе "Совкомфлот" официально объявил о намерении провести IPO на "Московской бирже". В рамках сделки будут предложены только акции нового выпуска: РФ, ныне единственный акционер компании, не продает свой пакет.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций продолжит инвестировать в проекты в республиках Северного Кавказа, и видит большой потенциал в развитии туризма.

"Сейчас мы активно взаимодействуем и с губернаторами регионов в различных проектах, являемся инвесторами в ряд ритейл-сетей, реализуем и будем реализовывать очень много инвестиционных проектов, в том числе и на Северном Кавказе", - сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он считает туристическую отрасль одной из наиболее перспективных для развития в регионах Кавказа.

"На Северном Кавказе мы видим очень большой потенциал для развития туризма. И сейчас, как вы видите, внутренний туризм активно растет, в том числе потому, что люди все больше понимают, что в России туризм ничем не хуже, а во многих регионах даже лучше, чем за рубежом", - подчеркнул Дмитриев.

По его словам, в республиках также можно заниматься развитием и логистического сектора, предоставлять услуги в области здравоохранения.

Пресс-центр

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