Ростуризм, туроператоры и представители регионов рассказали о ситуации во внутреннем туризме (видео)

Онлайн пресс-конференция при участии главы Ростуризма Зарины Догузовой, глав ряда регионов и генерального директора TUI Россия Тараса Демуры состоялась в среду в агентстве "Интерфакс".

По словам Догузовой, по итогам года падение внутреннего турпотока в России составит 40% или чуть больше. При этом на 60-70% турпотоки прошлого года удастся восстановить. В ведомстве возлагают надежды на осенний и зимний сезоны. Этой осенью пользуется популярностью юг России – Крым, Краснодарский край, где средняя загрузка составляет 70-80%, что в полтора-два раза выше, чем в прошлом году.

Догузова отметила, что в летний курортный сезон в России удалось восстановить туризм практически на 70%, и это "очень и очень позитивный итог". В июле и августе показатели были на уровне 90%.

Глава Ростуризма сообщила, что в зимнем и предстоящем летнем сезоне в ряд российских регионов будут запущены чартеры. Среди направлений – курорт Шерегеш в Кемеровской области, Мурманская и Вологодская области. Кроме того, в феврале вернутся чартеры в Бурятию на Байкал. На лето Ростуризм совместно с TUI также прорабатывает чартерную программу на таких направлениях, как республика Татарстан, Кавминводы и Алтай.

В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что местные власти и туроператор TUI Россия запускают чартерные рейсы из Москвы и Петербурга в Великий Устюг с 15 ноября. Пока стык происходит в Череповце. В рамках развития туризма в городе расширена площадь вотчины Деда Мороза с 50 до 150 га, построен ледовый дворец Деда Мороза, отремонтирована городская набережная.

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал, что турпоток в июле-августе 2020 года вырос на 7%. Именно на эти месяцы туроператор TUI Россия разработал специальный туристический маршрут путешествий по республике, и был запущен чартерный рейс из Москвы в Улан-Удэ.

Он добавил, что инвестор из Санкт-Петербурга планирует реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса на Байкале "Байкал-Эрмитаж", его цена составит 19 млрд рублей.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, правительство региона планирует в 2021 году акцентировать внимание на стартапах, затрагивающих сферу туризма, это миллион рублей инвестиций. Также будет запущена программа развития придорожного сервиса и проведен редевелопмент старого судоремонтного завода в Мурманске. На его территории разместится конгрессно-выставочный центр "Новый Мурманск".

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что в регионе активно прошел первый этап программы по продаже туров по России с кэшбеком, регион вошел в пятерку лидеров по ее использованию. При этом около 60% бронирований пришлось на санатории, остальные 40% — на гостиницы и экскурсионные туры по Татарстану.

Между тем, генеральный директор TUI Россия Тарас Демура сообщил, что российские туристы, планирующие поездки в регионы на чартерах, смогут взять с собой 23 кг бесплатного багажа вместо прежних 10 кг.

«Мы расширим возможности для наших туристов по багажу, будет бесплатная норма багажа 23 кг, что очень важно для зимних путешественников, поскольку многие везут инвентарь. Стандартная норма багажа на чартерах – 10 кг. Сейчас, несмотря на довольно сложную ситуацию со второй волной ковида и с тем, что направления бронируются в основном с маленькой глубиной, мы видим, что некоторые зимние российские направления бронируют достаточно хорошо», — сказал он.

Демура добавил, что что этой зимой компания поставила чартерную программу на горнолыжный курорт Шерегеш и в Великий Устюг, также появятся чартеры в Мурманск и Кировск.

Кроме этого TUI Россия планирует взять в управление гостиницы на курортах Кубани для адаптации их под стандарты заграничного сервиса. Речь о введении концепций Fun and Sun и Smart, которые успешно работают в Турции и на Кипре.

Демура также рассказал, как изменится туротрасль после пандемии. По его мнению, если ситуация к весне разрешится — после Нового года вакцины покажут свою эффективность и станут массовыми — я думаю, что рынок восстановится в 2022 году. Если ситуация затянется и победить пандемию не удастся в ближайшие год-два, то отрасль сильно переформатируется, и многие игроки уйдут.

В первую очередь кризис погубит мелкие компании, которые не являются нишевыми, уникальными или в чем-то дифференцированными. На рынке произойдут чистка, консолидация и укрупнение.