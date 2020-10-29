Предложение России о ракетах нацелено на будущую администрацию США - академик Арбатов (видео)

Первая экспертная встреча в рамках нового проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор" прошла в "Интерфаксе". В Ходе дискуссии эксперты обсудили ожидания мировых столиц относительно результатов президентских выборов в США

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия надеется на конструктивный диалог по вопросам ограничения вооружений с новой американской администрацией после президентских выборов в США, сообщил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН академик Алексей Арбатов.

Предложение президента РФ Владимира Путина о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности нацелено на новую американскую администрацию, сказал Арбатов в четверг на экспертной встрече в рамках нового проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

"Хочу обратить внимание, что это предложение - оно не на Трампа рассчитано. Очевидно, что до выборов (в США) остается меньше недели, и договориться о таких сложных многомерных вопросах за это время никак не удастся. Это предложение рассчитано на любую администрацию, которая придет к власти после 3 ноября", - отметил Арбатов.

"Это ответ на вопрос - что мы ждем от будущей администрации. Будь это Трамп, будь это Байден - Россия ждет начала конструктивного диалога по этой теме", - сообщил ученый.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил договориться о моратории на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности в Европе. Путин заявил, что Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Также в заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД Путин предложил США и НАТО договориться о мерах по верификации объектов ПРО США в Европе, российских крылатых ракет под Калининградом, а также предостерегает от "ракетных кризисов" в АТР.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении договора. Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.

Кроме того, эксперт считает, что если между РФ и США будет достигнуто соглашение о "заморозке" числа ядерных боезарядов, это приведет к появлению инспекторов на предприятиях, выпускающих данное вооружение.

"Вопросы контроля умопомрачительно сложны, потому что если всё замораживать, то придется контролировать даже на предприятиях - изготовителях ядерных боеприпасов, чего никогда не было и до чего речь пока не дошла", - сказал Арбатов.

По мнению эксперта, позиция РФ по вопросам ограничения вооружений в последнее время быстро меняется.

"Российская позиция последнее время меняется достаточно быстро, проявляет гибкость, которой не было раньше, и упирает на конкретные темы, которых не было раньше", - сказал ученый.

Арбатов заявил, что в то же время Москва уже не поднимает ряд вопросов, которые ставила перед США последние годы.

"Долгое время говорили: только стратегическое вооружение, никаких тактических, мы не желаем вести переговоры, пока вы не уберете свои тактические авиабомбы - 150 единиц из Западной Европы. Теперь об этом не говорится. Но согласие дано - принять политические обязательства и заморозить все ядерные арсеналы", - отметил академик.

В феврале будущего года истекает срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3.

Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий на год.

Продлению Договора о сокращении СНВ-3 мешают политические игры США из-за опасения вызвать критику внутри страны, считает академик Алексей Арбатов.

"Конечно, политика всегда влияла на переговоры и соглашения по контролю над вооружениями, но никогда раньше этот важнейший вопрос, собственно говоря, жизни и смерти человеческой цивилизации не превращался в такую мелкую фишку во внутриполитических и внешнеполитических играх", - подчеркнул он.

По его словам, в течение последних лет президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ДСНВ - "утверждал, что это была ошибка Обамы, что это национальное предательство, что это, в общем, совершенно неравноправный договор, который вредит американской безопасности".

"Со стороны Трампа очень трудно пойти на продление сейчас, потому что он тут же вызовет на себя вал критики. Вот это главная причина, по которой они тянут", - заявил Арбатов.

"Для того, чтобы выглядеть лучше и перед союзниками, и прежде всего внутри Соединенных Штатов, они пытаются создать какую-то видимость, что они не просто продлевают этот договор на год, как предложил Путин, а они добились от России огромных уступок по части того, как будут вестись следующие переговоры, и хотят Россию обязать заранее дать какие-то обязательства на предмет следующего договора", - отметил он.

Между тем директор Института Европы РАН Алексей Громыко отметил, что Евросоюз заинтересован в победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

"В таких местах, как Брюссель, Берлин, Париж, Лондон - можно продолжить это перечисление - в целом, безусловно, предпочтение отдается сценарию по смене власти в Вашингтоне", - сказал Громыко на сессии "Выборы президента США: ожидание мировых столиц" совместного онлайн-проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

По его словам, в первую очередь в этом заинтересованы в руководстве ЕС в Брюсселе, при этом и в столицах "старой" Европы по множеству разных причин ожидают прихода к власти Байдена. "Но мало иллюзий, что в этом случае следует ожидать кардинальных изменений в стратегии Соединенных Штатов", - добавил Громыко, отметив, что в американской риторике при Дональде Трампе изменилось многое, однако внешнеполитические линии во многом остались прежними.

Громыко подчеркнул, что в Евросоюзе "умные головы" предпочитают смену власти ради новой стилистики и менее болезненного транзита в отношениях с Вашингтоном, "а не потому, что ждут, что история пойдет вспять".

"Европейцы ждут, что Байден вернется в Парижское соглашение по климату и, возможно, будет спасен договор по открытому небу. А вот что касается иранской ядерной сделки, то здесь ЕС вряд ли приходится рассчитывать на какой-то реверс", - добавил он.

При этом в ЕС уже нет консенсуса относительно желательности возвращения к business as usual в отношениях с Вашингтоном, сильны позиции идей стратегической автономии, есть желание "вне зависимости от того, кто был и будет в Белом доме, выбраться из прокрустова ложа ведомого".

По мнению эксперта, не так выгодна победа Байдена для "новой" Европы - Трамп симпатизирует этим странам, во-первых, чтобы потрафить антироссийским настроениям у себя стране и, во-вторых, чтобы иметь инструмент для давления на "старую" Европу.

"Смена хозяина в Белом доме принципиально вряд ли скажется на крайне сложной ситуации, в которой Евросоюз оказался из-за раскручивания противостояния между Китаем и США, может, даже ситуация станет еще хуже. Байден, если он победит, судя по всему, будет более идеологически заряженным президентом, чем Дональд Трамп. Трамп больше прагматик, и отсюда преобладание так называемого транзакционного характера отношений между США и другими странами", - отметил Громыко.

Тем не менее, при Байдене, по его словам, может произойти смягчение торговых войн с Китаем. "Это для европейцев было бы выгодно, потому что в торговом плане Китай играет для них важную роль", - сказал директор ИЕ РАН.

По словам старшего научного сотрудника Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, французская элита также настроена положительно в отношении Байдена. "Политическая и экспертная элита Франции не скрывает, что ждет прихода Джо Байдена как испытанного атлантиста, который развернет США к трансатлантическому единству и глобальному лидерству союзников", - сказал Тимофеев.

Он отметил, что во Франции опасаются, что в случае переизбрания Трампа основным станет китайский фактор, а Европа окажется на периферии вне зависимости от того, продолжится ли противостояние Китая и США или возникнет G-2 - новая биполярность во главе с США и Китаем.

В свою очередь замдиректора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов предположил, что результаты предстоящих президентских выборов в США отразятся на атмосфере торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

"Есть очень широко распространенное ожидание, что начатая Трампом торговая война может быть свернута при Байдене. С другой стороны, официальных, четких заявлений со стороны Байдена по этому поводу не было. Можно предположить лишь то, что в рамках общей стратегии Демократической партии Америка будет избегать резких шагов, отменит те шаги Трампа, которые разрушили атмосферу китайско-американских отношений, но фактически не дали Америке серьезных преимуществ", - сказал Ломанов.

По его мнению, в случае продолжения правления Трампа "шансов на отмену повышенных тарифов и санкций практически никаких, будет либо то же самое, либо ужесточение уже имеющегося".

"При победе Байдена вероятность смягчения очень велика. Но мы реально не понимаем глубину этого смягчения. Потому, что, как минимум, технологическая война, война в сфере инноваций между Китаем и США уже началась, и будет продолжаться. И никакие шаги, которые были нацелены на сдерживание научно-технологического прогресса Китая, Байден отменять не будет", - уверен аналитик.

Ломанов напомнил, что Байден использовал тему отношений с Китаем в своей предвыборной кампании.

"Ожидания Китая менялись вместе с изменениями позициями Байдена, который начинал свою кампанию с критики Трампа за чрезмерное давление на Китай, и с обещаний улучшить эти отношения. Но после этого вместе с коронакризисом в позиции Байдена произошел очевидный перелом, и он начал соперничать с Трампом в сфере антикитайской риторики", - сказал эксперт.

В целом, по его оценке, в Китае "Трампу симпатизируют намного меньше, чем Байдену". "Это отчасти и потому, что у Байдена с Си Цзиньпином очень хороший личный контакт. Правда это контакт десятилетней давности, до того, как Си Цзиньпином. То есть американцы и раньше знали, что он - "восходящая звезда", - сказал Ломанов.

При этом аналитик обозначил возможные перемены в диалоге между Вашингтоном и Пекином в случае победы Байдена: "Что изменится при Байдене? Общие ожидания сводятся к тому, что Байден от лица США начнет сотрудничать с Китаем по "общим интересам", которых сейчас вообще нет. Это, то, что совершенно не нужно Трампу - климатические изменения. Байдену это интересно".

"Что любопытно? Буквально за несколько дней до выборов Китай сделал несколько очень резких предупреждений в отношении США. Китай ничего не выжидает, чтобы посмотреть, кто придет к власти, и уже потом продолжить диалог", - заметил эксперт.

Первое, по его словам, - "это введение санкций против трех американских оборонных компаний, которые участвовали в поставках вооружений на Тайвань". "Вторая мера - это ограничения в отношении шести американских СМИ в рамках "обмена ударами" между двумя странами в области средств массовой информации. И очень важная программная речь Си Цзиньпина 23 октября по поводу "победы над Америкой" во время Корейской войны", - сказал Ломанов.

По его оценке, это "не предвещает ничего хорошего будущему китайско-американских отношений на ближайшие несколько лет".

Вместе с тем политический истеблишмент и руководство Индии рассчитывают извлечь выгоду из любого исхода предстоящих президентских выборов в США, считает старший научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН, эксперт по Индии Алексей Куприянов.

"Индия исходит из того, что, кто бы ни победил на выборах, стратегическая линия на противостояние с Китаем продолжится. Есть (в Дели) определенные опасения, что Байден может пойти на "мировую" с Китаем. Индийцы исходят из того, что возможны определенные изменения в политике, что демократы будут делать ставку на более широкие форматы, переведут противостояние в экономическую сферу", - сказал Куприянов.

Аналитик полагает, что победа Джо Байдена будет означать более активную роль Нью-Дели в патронируемом Вашингтоном формате с участием также Австралии и Японии в противостоянии Пекину.

"С индийской точки зрения, это означает, что потребуется большее привлечение Индии, Австралии и Японии к процессу сдерживания Китая. Это означает, что позиции Индии (в этом формате) усилятся. Предполагается, что администрация Байдена будет давить на АСЕАН, чтобы там заняли более жесткие позиции в отношении Китая", - отмечает эксперт.

Куприянов подчеркнул, что индийское руководство будет способно извлечь выгоды и в случае переизбрания Дональда Трампа.

"С другой стороны, победа Трампа означает продолжение линии на жесткую конфронтацию с Китаем, курса на уход американских компаний из КНР. Индия в этой ситуации может выступить альтернативой Китаю в глобальной цепочке американских поставок. В принципе, для Индии приемлема победа любого кандидата", - сказал индолог.

Смысл такой политики в Индии в том, чтобы использовать отношения с США в противовес Китаю, но при этом не брать на себя каких-либо обязательств, корректирующих индийскую внешнюю политику в пользу интересов Вашингтона, считает эксперт.

"Индийцы надеются, что США будут поддерживать Индию в споре с Пакистаном, особенно Китаем, но при этом будут проводить политику невмешательства во внутренние дела Индии, и откажутся от попыток скорректировать ее внешнеполитический курс. Индийцы будут готовы играть роль противовеса Китаю в регионе, но при этом не собираются брать на себя каких-то конкретных обязательств", - сказал Куприянов.

Со своей стороны, как считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков, Саудовская Аравия предпочитает дождаться результатов президентских выборов в США с тем, чтобы определится с деталями своего внешнеполитического курса в ближневосточном регионе,

"Если говорить о Саудовской Аравии, то там Трампа однозначно рассматривают как более надежного партнера и союзника. Но некоторые элементы его политики вызывают опасение (в Эр-Рияде). Например, его политика максимального давления на Иран, как считается, чревата ответными действиями иранцев, которые обычно создают проблемы их соседям. Достаточно вспомнить удар по саудовскому НПЗ некоторое время назад", - сказал Сурков.

"У саудовцев однозначно вызывают опасение планы Трампа сократить американское присутствие в регионе. В частности, резкое сокращение контингентов в Сирии и Ираке. Саудовцы считают, что Иран может заполнить этот вакуум", - отмечает аналитик.

В то же время, по его мнению, возможный успех на выборах президента США Джо Байдена воспринимается в Эр-Рияде, как угроза перспективам военно-технического сотрудничества с Вашингтоном.

"В случае победы Байдена, есть опасение, что демократы могут сократить объемы военных поставок Саудовской Аравии, ведущей военную кампанию в Йемене. Если посмотреть саудовские оценки, от Байдена ждут, что он возобновит курс Обамы, что будет выражаться в дистанцировании от Саудовской Аравии. В кругах демократов можно услышать заявления, что союз с Саудовской Аравией, которая никак не продвигает американские интересы в регионе, себя исчерпал", - отмечает Сурков.

"В Эр-Рияде по этому поводу очень нервничают, хотя официальных заявлений нет. Но если посмотреть околоофициальную саудовскую прессу, эти опасения по поводу Байдена очень ощутимы. Выражаются опасения, что Байден возобновит диалог с Ираном, опять пойдет на какую-то сделку с иранцами", - сказал он.

При этом, по его словам, в экспертном сообществе Саудовской Аравии идут сигналы в пользу развития отношений с Пекином.

"Отчетливо раздаются голоса тех, кто говорит - "давайте развивать связи с Китаем". Они говорят, что у Китая есть здесь экономические интересы, и последовательная политика, не подверженная каким-либо колебаниям, Китаю нужны энергоносители из стран залива, плюс Пекин может стать партнером в модернизации экономики, в ее цифровизации", - подчеркнул Сурков.