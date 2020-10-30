Цифровизацию и реформирование служб занятости в РФ необходимо продолжить, считают в ОНФ (видео)

Проделанная в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" работа по цифровой трансформации позволила во время пандемии COVID-19 ставить на учет безработных дистанционно

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Начатая два года назад работа по цифровой трансформации сферы трудоустройства позволила по время пандемии коронавируса ставить на учет безработных дистанционно, заявил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, председатель общественно-экспертного совета "Производительность труда и поддержка занятости" Илья Семин.

"Нужно продолжать цифровую трансформацию службы занятости населения. Если бы мы эту работу не начали два года назад в рамках нацпроекта, то в принципе была бы невозможна "дистанционка". Дистанционная постановка на учёт безработных во время пандемии в апреле-мае - и это непосредственно результат той работы, которую в рамках нацпроекта удалось запустить", - сказал Семин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Он отметил, что проделанная работа не была идеальной, возникали трудности, связанные с межведомственным взаимодействием.

"В этом направлении нужно продолжить цифровую трансформацию, чтобы постановка на учет безработных могла и в будущем оставаться дистанционной. Причем есть временные правила постановки на учет безработных утвержденные правительством, они подразумевают дистанционную постановку на учет и назначение пособия по безработице", - сказал Семин.

"Мы считаем, что в них надо внести изменения, чтобы третьей услугой, которую можно оказывать дистанционно - это содействие в поиске работы именно в этих временных правилах", - добавил он.

По словам председателя общественно-экспертного совета, необходимо продолжать работу по трансформации работы центров занятости, чтобы "службы занятости были не столько собесами, сколько кадровыми центрами".

По его мнению, также "необходим более решительный и творческий подход к регулированию гибких форм занятости".

"Граждане хотят от федерального проекта содействия, не только реформ службы занятости, они хотят новых подходов к регулированию занятости. И здесь, чтобы больше законодательных и иных возможностей появлялось у граждан в части поиска рабочих мест в первую очередь в сфере дистанционного труда", - отметил Семин.

В свою очередь сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комиссаров, который представил общественный доклад по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", предложил ввести в колледжах и вузах новую дисциплину "Операционная эффективность" для потенциальных управленцев.

"Сегодня азы производственной эффективности практически не преподаются в университетах и колледжах. То есть многие выпускники в принципе не знают, что производительность труда - целая наука, даже образ мышления, необходимый любому будущему руководителю", - сказал Комиссаров.

"Поэтому в докладе предлагается ввести в учебные планы по всем основным специальностям профессионального образования сквозную дисциплину "Операционная эффективность", - подчеркнул он.

Также сопредседатель сообщил, что ОНФ разработал методические указания по преподаванию такой дисциплины. "Обязательным условием такой программы должна стать стажировка студентов на предприятиях - участниках нацпроекта, а также в бережливых поликлиниках и МФЦ. Предлагаем министерству экономического развития РФ совместно ее реализовать", - сказал Комиссаров.

ОНФ также предлагает разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей создавать комфортные условия труда для сотрудников, а также поощрять здоровый образ жизни и занятия спортом.

Директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Кузнецов в свою очередь предложил ввести возможность обучать управлению компаний при помощи игры.

Заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский сообщил на пресс-конференции, что нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" будет разделен на составляющие, вопросы поддержки занятости, перейдут в нацпроект "Демография", и будет реализовываться министерством труда РФ.

"Реализация федерального проекта по поддержке занятости, возможно, будет реализовываться в рамках нацпроекта "Демография". Мы же решили сосредоточиться не на производительности труда, а сделать упор на экономической составляющей национального проекта", - сообщил Засельский.

По его словам, в рамках проекта будет создана цифровая экосистема национального проекта, где будут задействованы восемь платформ, которые "призваны служить ускорению цифровизации предприятий, а также автоматизации и цифровизации как бизнес процессов, так и производственных процессов".

Кроме того, в рамках проекта будут уделено внимание "бережливому производству", повышению и расширению компетенций, развитию дистанционных технологий подготовки управленческих кадров.

Засельский сообщил, что на сегодняшний день в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвуют около 1900 предприятий разных отраслей экономики и еще около 3000 предприятий записались в очередь по возможному использованию механизма нацпроекта.

"Таким образом, тема производительности труда становится все более распространенной", - отметил Засельский.