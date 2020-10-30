Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

Цифровизацию и реформирование служб занятости в РФ необходимо продолжить, считают в ОНФ (видео)

Проделанная в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" работа по цифровой трансформации позволила во время пандемии COVID-19 ставить на учет безработных дистанционно

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Начатая два года назад работа по цифровой трансформации сферы трудоустройства позволила по время пандемии коронавируса ставить на учет безработных дистанционно, заявил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, председатель общественно-экспертного совета "Производительность труда и поддержка занятости" Илья Семин.

"Нужно продолжать цифровую трансформацию службы занятости населения. Если бы мы эту работу не начали два года назад в рамках нацпроекта, то в принципе была бы невозможна "дистанционка". Дистанционная постановка на учёт безработных во время пандемии в апреле-мае - и это непосредственно результат той работы, которую в рамках нацпроекта удалось запустить", - сказал Семин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Он отметил, что проделанная работа не была идеальной, возникали трудности, связанные с межведомственным взаимодействием.

"В этом направлении нужно продолжить цифровую трансформацию, чтобы постановка на учет безработных могла и в будущем оставаться дистанционной. Причем есть временные правила постановки на учет безработных утвержденные правительством, они подразумевают дистанционную постановку на учет и назначение пособия по безработице", - сказал Семин.

"Мы считаем, что в них надо внести изменения, чтобы третьей услугой, которую можно оказывать дистанционно - это содействие в поиске работы именно в этих временных правилах", - добавил он.

По словам председателя общественно-экспертного совета, необходимо продолжать работу по трансформации работы центров занятости, чтобы "службы занятости были не столько собесами, сколько кадровыми центрами".

По его мнению, также "необходим более решительный и творческий подход к регулированию гибких форм занятости".

"Граждане хотят от федерального проекта содействия, не только реформ службы занятости, они хотят новых подходов к регулированию занятости. И здесь, чтобы больше законодательных и иных возможностей появлялось у граждан в части поиска рабочих мест в первую очередь в сфере дистанционного труда", - отметил Семин.

В свою очередь сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комиссаров, который представил общественный доклад по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", предложил ввести в колледжах и вузах новую дисциплину "Операционная эффективность" для потенциальных управленцев.

"Сегодня азы производственной эффективности практически не преподаются в университетах и колледжах. То есть многие выпускники в принципе не знают, что производительность труда - целая наука, даже образ мышления, необходимый любому будущему руководителю", - сказал Комиссаров.

"Поэтому в докладе предлагается ввести в учебные планы по всем основным специальностям профессионального образования сквозную дисциплину "Операционная эффективность", - подчеркнул он.

Также сопредседатель сообщил, что ОНФ разработал методические указания по преподаванию такой дисциплины. "Обязательным условием такой программы должна стать стажировка студентов на предприятиях - участниках нацпроекта, а также в бережливых поликлиниках и МФЦ. Предлагаем министерству экономического развития РФ совместно ее реализовать", - сказал Комиссаров.

ОНФ также предлагает разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей создавать комфортные условия труда для сотрудников, а также поощрять здоровый образ жизни и занятия спортом.

Директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Кузнецов в свою очередь предложил ввести возможность обучать управлению компаний при помощи игры.

Заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский сообщил на пресс-конференции, что нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" будет разделен на составляющие, вопросы поддержки занятости, перейдут в нацпроект "Демография", и будет реализовываться министерством труда РФ.

"Реализация федерального проекта по поддержке занятости, возможно, будет реализовываться в рамках нацпроекта "Демография". Мы же решили сосредоточиться не на производительности труда, а сделать упор на экономической составляющей национального проекта", - сообщил Засельский.

По его словам, в рамках проекта будет создана цифровая экосистема национального проекта, где будут задействованы восемь платформ, которые "призваны служить ускорению цифровизации предприятий, а также автоматизации и цифровизации как бизнес процессов, так и производственных процессов".

Кроме того, в рамках проекта будут уделено внимание "бережливому производству", повышению и расширению компетенций, развитию дистанционных технологий подготовки управленческих кадров.

Засельский сообщил, что на сегодняшний день в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвуют около 1900 предприятий разных отраслей экономики и еще около 3000 предприятий записались в очередь по возможному использованию механизма нацпроекта.

"Таким образом, тема производительности труда становится все более распространенной", - отметил Засельский.

Пресс-центр

Предложение России о ракетах нацелено на будущую администрацию США - академик Арбатов (видео)

Предложение России о ракетах нацелено на будущую администрацию США - академик Арбатов (видео)

Ростуризм, туроператоры и представители регионов рассказали о ситуации во внутреннем туризме (видео)

Ростуризм, туроператоры и представители регионов рассказали о ситуации во внутреннем туризме (видео)

Более тысячи пропавших с начала года детей до сих пор не нашли - МВД РФ

Более тысячи пропавших с начала года детей до сих пор не нашли - МВД РФ

Объем заказов на российскую вакцину от коронавируса составляет 1,2 млрд доз - глава РФПИ (видео)

Объем заказов на российскую вакцину от коронавируса составляет 1,2 млрд доз - глава РФПИ (видео)

РСПП сравнил антикоррупционные системы компаний с международным стандартом (видео)

РСПП сравнил антикоррупционные системы компаний с международным стандартом (видео)

Фотогалереи

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Фотохроника 29 октября
10

Фотохроника 29 октября

Нападение на церковь в Ницце
11

Нападение на церковь в Ницце

Фотохроника 28 октября
9

Фотохроника 28 октября

Хроника коронавируса. Октябрь.
27

Хроника коронавируса. Октябрь.

Фотохроника 27 октября
10

Фотохроника 27 октября

Пожар на арсенале в Рязанской области
8

Пожар на арсенале в Рязанской области

"Планета или пластик?"
7

"Планета или пластик?"

Оглашение приговора Михаилу Ефремову
9

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Прощание с актером Борисом Клюевым
8

Прощание с актером Борисом Клюевым

Международные армейские игры
12

Международные армейские игры

Взрыв газа в жилом доме в Москве
7

Взрыв газа в жилом доме в Москве

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса
10

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса

Акция против поправок к Конституции в Москве
12

Акция против поправок к Конституции в Москве

В Москве задержан Иван Сафронов
7

В Москве задержан Иван Сафронов

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге
8

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге

Пожар в центре Москвы
8

Пожар в центре Москвы

Живопись на траве
10

Живопись на траве

Репетиция парада Победы в Москве
13

Репетиция парада Победы в Москве

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии
15

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии

Победители World Press Photo 2020
8

Победители World Press Photo 2020

Хроника коронавируса. Март.
56

Хроника коронавируса. Март.

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код