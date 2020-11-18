Минцифры начнет в 2021г разрабатывать нормативную базу для работы с открытыми данными

Нормативно-правовые акты, регулирующие работу с открытыми данными, начнут разрабатываться в следующем году в режиме эксперимента, а после 2021 года могут появиться в виде изменений в законодательстве, сообщил в среду замглавы Минцифры Олег Качанов на пресс-конференции "Старт третьей волны открытых данных в России", прошедшей в "Интерфаксе".

Открытые данные формируются госорганами и информационно-аналитическими организациями на базе собственных документов и поступающей в эти органы информации. В ходе первой волны работы с данными в начале 2000-х годов был обеспечен свободный доступ к информации органов власти. Вторая волна заключалась в публикации данных госорганов по умолчанию. Новый подход, или так называемая третья волна, заключается в акцентированном раскрытии данных (то есть когда при публикации данных возникает измеримый экономический и социальный эффект), либо в акцентированном регулировании этих данных государством.

По словам Качанова, без принятия нормативно-правовых актов "вся история с фабрикой данных и предоставлением этих данных для бизнеса вряд ли взлетит".

"Во-первых, мы пойдем (в работе с данными - ИФ) в режиме эксперимента. Поскольку нам это позволяет действующий федеральный проект по искусственному интеллекту, мы сделаем положение об эксперименте, включим туда те ведомства, которые сейчас по факту более близки к целевому состоянию и наиболее востребованы с точки зрения предоставляемых данных", - сказал Качанов.

Правила по формированию дата-сетов будут отработаны в пилотном режиме в течение 2021 года.

"По завершению пилота нам надо подготовить полноценные изменения в законодательство, которое будет предусматривать не просто формирование наборов данных, как это было до настоящего момента, а которое предпишет еще и утверждение единых правил и методологий, и они станут едиными для всех ФОИВов", - заключил Качанов.

По словам замминистра, Минцифры может взять на себя роль координатора.

"Если делать правильно и глобально - то Минцифры выступило бы в качестве лидирующего органа власти в этой области. Пользой от подобного консультативного органа было бы следующее: проанализировать данные и подумать над тем, как их открывать", - сказал директор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин.

По его мнению, для компаний, которые работают с данными, видят риски в отсутствии целостной государственной политики по управлению информационными ресурсами и базами данных. "Когда нет целостной государственной политики по управлению информационными ресурсами и базами данных, то периодически возникают разного рода сценарии недоверия", - считает он.

Кроме того, помимо открытости государства, решение проблемы с регулированием данных затрагивает и тот аспект, что государство может стать агрегатором данных, которые будут использоваться коммерческими компаниями, добавил в свою очередь управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка (SBER) (SBER) Владимир Авербах.

В денежном выражении оценки от эффекта использования данных в РФ могут оцениваться в диапазоне от десятков до сотен миллиардов рублей. "Здесь измерение может быть не только в прямом экономическом эффекте, но и в прямом экономическом ущербе при недоступности данных", - заключил Бегтин.

По оценкам Минцифры, реальный объем выручки, основанной на предоставлении данных, может существенно превысить сотни миллиардов рублей.

Идея открытых данных состоит в том, что определенные данные, прежде всего из государственных баз данных, должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей повторной публикации без ограничений авторского права, других механизмов контроля. Такие данные способствуют развитию современных информационных сервисов для граждан и бизнеса, поддерживают IT-индустрию, а также расширяют возможности для общественного контроля.

В России развитие открытых данных было одним из направлений работы "Открытого правительства". Органы власти были обязаны раскрывать открытые данные на официальных сайтах, понятие открытых данных появилось в российском законодательстве, был создан официальный портал государственных открытых данных. После ликвидации "Открытого правительства" в 2018 году контроль за соблюдением требований и рекомендаций по открытости прекратился.

В международной практике направление открытых данных активно развивается, в частности в зарубежных странах активно внедряется принцип "открытость по умолчанию" (open by default).