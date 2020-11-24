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Глава Роспотребнадзора назвала масочный режим "новой нормальностью"

Россияне должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила как минимум до наступления теплой весны, спрогнозировала Анна Попова на пресс-конференции в "Интерфаксе"

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Россияне должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила как минимум до наступления теплой весны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Правда состоит в том, что, когда мы соблюдаем все требования, хуже не становится. Это новая нормальность - так мы сегодня живем. Да, мы будем так жить еще какое-то время - хорошо, если меньше, чем до теплой весны. Скорее всего, мы должны будем беречься также до теплой весны", - сказала Попова на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Она напомнила, что пока жестко не ввели требование всем ходить в масках, то люди в них и не ходили. "И сейчас еще не все ходят. Беда в этом. Если принять маску как данность и относиться к ней как к непременному атрибуту нашего сегодняшнего дня, жизнь поменяется и станет гораздо краше", - отметила глава Роспотребнадзора.

Попова сказала, что скорее всего в этом году не удастся отдохнуть в дальнем зарубежье, потому что риск заражения в транспорте выше и потому что в различных странах свое регулирование, и можно провести отпуск, оказавшись в жестком карантине.

"Нужно соблюдать несложные требования, которые на сегодня есть и всем понятны: руки, маски, дистанция. И просто помнить о том, что мы уязвимы для вируса, и просто себя беречь", - заключила Попова.

Говоря об отечественных вакцинах, она отметила, что никаких оснований сомневаться в эффективности российских вакцин от коронавируса и других инфекций не существует, учитывая серьезную школу создания таких препаратов в стране.

"Российские вакцины работают очень хорошо. И нет никаких оснований думать о том, что и сегодня разработанные вакцины - три, или будет их четыре, или больше - будут иметь какой-либо изъян, этого просто не может быть. Учитывая, что те, кто их разрабатывает, занимается этим профессионально и достаточно долгие годы, и учитывая достаточно жесткий контроль вывода на рынок", - сказала Попова.

По ее словам, это связано еще и с тем, что в России наука остается государственной сферой, в том числе это касается организаций, занимающихся разработкой вакцин от коронавируса - центр "Вектор", институт им. Гамалеи, институт им. Чумакова.

"Это всё государственные научные организации. Это очень важно оказалось в сегодняшнем дне", - отметила глава Роспотребнадзора.

Она также отметила, что снижение уровня антител к коронавирусу COVID-19 не означает, что у человека пропадает к нему иммуннитет. По разным оценкам, 3-5% населения могут вообще не вырабатывать защиту от инфекции, но в России не зафиксировано ни одного случая повторного заражения, заявила Попова.

"Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ - это бесспорные данные. (...) Говорить о том, что всё исчезло - некорректно. Ничего не исчезло. Самый главный вопрос, который стоит перед всеми учеными мира сегодня - какой титр, то есть выявляемое количество (антител) - является защитным. Пока этого знания абсолютного не имеет никто", - сказала Попова.

"Что касается повторных заражений, то в мире их описано 24. В России всё, что мы встречали - мы ведём специальный контроль всей информации о повторных заражениях - у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения, что это повторное заражение", - заявила она.

По ее словам, 24 случая - это меньше допустимого уровня.

"Считается, что количество населения или удельный вес населения, который будет очень быстро терять иммунный ответ или не вырабатывать его вовсе - это в районе 3-5% по разным данным разных исследователей", - уточнила она.

По ее словам, "наш иммунитет имеет три необыкновенные функции, которые спасают нам жизнь многие миллионы лет - это распознавать, убивать чужеродный агент и третье - запоминать эту встречу с тем, чтобы в следующий раз не тратить время, а уничтожать его в организме очень быстро".

Антитела никуда не исчезают, может снижаться их уровень, так как организму не нужно большое количество, когда не с чем бороться, подчеркнула Попова. "Количество антител при любой болезни после того, как она завершена, всегда падает", - сказала глава Роспотребнадзора.

Очень важный вопрос, как мы определяем этот уровень, тестами какой чувствительности.

По словам Поповой, институты Роспотребнадзора проводят исследование на популяционный иммунитет в 26 регионах, в первом этапе которого приняло 76 тыс. человек.

"У нас первый этап был в июне, второй - в конце августа, а сейчас мы начинаем третий этап. Мы стараемся наблюдать тех же самых людей, ко второму этапу к нам вернулись около 70%, это очень много. Мы видим определенное нарастание титра в 30-40 дней, потом стабилизация, потом уменьшение. Но количество людей, у которых этот титр выделяется даже на низких уровнях, увеличивается, то есть увеличивается количество людей с иммунитетом", - отметила Попова.

Она также заявила, что опасных мутаций для человека в коронавирусе нет.

"Все замены, которые мы сегодня наблюдаем (при наблюдении за коронавирусом - ИФ), они не ведут к изменениям вируса в отношении человека, вирус не станет от этих изменений ни злее, ни добрее, ни тяжелее. Сегодня таких изменений нет (в РФ), как нет и нигде в мире", - сказала она.

По словам Поповой, Роспотребнадзор проводит "очень плотный мониторинг во всех 85 регионах РФ и видит весь объем циркулирующих вирусов на территории Российской Федерации".

"При такой плотности наблюдения сможем увидеть, если этот вирус вдруг поменяется. Мы плотно контролируем, видим эти замены, где-то даже закрепившиеся, как в Сибири, но мы точно знаем, что в вирусах, которые циркулируют в РФ, опасных изменений или чреватых опасностью для эпидситуаци нет", - уточнила Попова.

Вакцинация не защищает человека от проникновения вирусов, включая COVID-19, но предотвращает тяжелую форму заболевания и летальный исход, заявила глава Роспотребнадзора.

"Ни одна вакцина не изолирует человека от вируса, но у нас нет погибших, нет тяжелых больных от гриппа и новые вакцины (от COVID-19) ориентированы ровно на такую же защиту", - сказала она.

Попова отметила, что вакцинация "не защищает человека от встречи с возбудителем, против которого она работает, (...) но она нас защищает от тяжелого течения и защищает от смерти, от (вирусного) заболевания".

"Вакцина - это не скафандр, это не изоляция от внешнего мира", - уточнила она.

Также, по словам Поповой, такое наблюдается при вакцинации против гриппа, когда выявляется порядка "2-3% переболевших из числа привитых".

Глава Роспотребнадзора призвала вакцинироваться от гриппа и при начале массовой вакцинации - от коронавируса.

Говоря о ситуации в пострадавшем от стихии Приморье, главный санитарный врач РФ отметила, что Роспотребнадзор внимательно следит за тем, как складывается ситуация в медицинских и учебных учреждениях Приморского края, где идут работы по восстановлению бесперебойной подачи электроэнергии и других ресурсов в социальные учреждения.

"Мои коллеги сейчас внимательно наблюдают за ситуацией и делают все, что должны, в части температурного контроля в больницах, которые работают на дизель-генераторах, и там, где хранится вакцина, как хранятся продукты, как учатся дети", - сказала Попова.

Как сообщалось, энергетики продолжают устранять аварии после ледяного шторма, обрушившегося на юг Приморья 19 ноября, без света остаются около 60 тыс. человек, без тепла - более 9 тыс. жителей.

"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 35 населенных пунктах, в том числе Владивосток и Артем - около 59, 67 тысяч человек", - сообщает Минэнерго.

Пресс-центр

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