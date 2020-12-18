Обновлённый Госсовет способен стабилизировать политическую систему, считает Зюганов

Председатель ЦК КПРФ считает, что обновленный Госсовет способен играть стабилизирующую роль в политическом пространстве РФ.

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель ЦК КПРФ считает, что обновленный Госсовет способен играть стабилизирующую роль в политическом пространстве РФ.

"На мой взгляд, Госсовет будет играть важную роль для стабилизации политической системы", - сказал Зюганов в пятницу на пресс-конференции в Центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, обновлённый после поправок к Конституции Госсовет - "орган, который позволит быстро коллективно рассматривать сложные вопросы".

"Он может собрать все ветви власти: и Думу, и Совет Федерации, и правительство, и суды", - отметил Зюганов.

Он напомнил для сравнения, что отдельные совместные заседания Госдумы и Совета Федерации ограничиваются Конституции. Это может произойти для заслушивания Послания президента.

Зюганов также сообщил, что на следующей неделе состоится Госсовета.

"Я настаиваю на том, чтобы они рассмотрели вопросы образования, науки и культуры, социальные вопросы. Особое внимание здравоохранению и борьбе с коронавирусом", - сказал лидер КПРФ.