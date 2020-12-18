Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

Обновлённый Госсовет способен стабилизировать политическую систему, считает Зюганов

Председатель ЦК КПРФ считает, что обновленный Госсовет способен играть стабилизирующую роль в политическом пространстве РФ.

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель ЦК КПРФ считает, что обновленный Госсовет способен играть стабилизирующую роль в политическом пространстве РФ.

"На мой взгляд, Госсовет будет играть важную роль для стабилизации политической системы", - сказал Зюганов в пятницу на пресс-конференции в Центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, обновлённый после поправок к Конституции Госсовет - "орган, который позволит быстро коллективно рассматривать сложные вопросы".

"Он может собрать все ветви власти: и Думу, и Совет Федерации, и правительство, и суды", - отметил Зюганов.

Он напомнил для сравнения, что отдельные совместные заседания Госдумы и Совета Федерации ограничиваются Конституции. Это может произойти для заслушивания Послания президента.

Зюганов также сообщил, что на следующей неделе состоится Госсовета.

"Я настаиваю на том, чтобы они рассмотрели вопросы образования, науки и культуры, социальные вопросы. Особое внимание здравоохранению и борьбе с коронавирусом", - сказал лидер КПРФ.

Пресс-центр

Российские эксперты заметили растущие внешнеполитические амбиции Турции

Российские эксперты заметили растущие внешнеполитические амбиции Турции

Глава Роспотребнадзора назвала масочный режим "новой нормальностью"

Глава Роспотребнадзора назвала масочный режим "новой нормальностью"

Минцифры начнет в 2021г разрабатывать нормативную базу для работы с открытыми данными новых типов

Минцифры начнет в 2021г разрабатывать нормативную базу для работы с открытыми данными новых типов

Цифровизацию и реформирование служб занятости в РФ необходимо продолжить, считают в ОНФ (видео)

Цифровизацию и реформирование служб занятости в РФ необходимо продолжить, считают в ОНФ (видео)

Предложение России о ракетах нацелено на будущую администрацию США - академик Арбатов (видео)

Предложение России о ракетах нацелено на будущую администрацию США - академик Арбатов (видео)

Фотогалереи

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Фотохроника 17 декабря
10

Фотохроника 17 декабря

Нью-Йорк замело снегом
10

Нью-Йорк замело снегом

Фотохроника 16 декабря
10

Фотохроника 16 декабря

Фотохроника 15 декабря
10

Фотохроника 15 декабря

Прощание с Валентином Гафтом
9

Прощание с Валентином Гафтом

Полное солнечное затмение
12

Полное солнечное затмение

Прощание с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой
9

Прощание с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой

В Аргентине прощаются с Диего Марадоной
12

В Аргентине прощаются с Диего Марадоной

Умер Диего Марадона
14

Умер Диего Марадона

Последствия ледяного дождя во Владивостоке
9

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

Прощание с Арменом Джигарханяном
12

Прощание с Арменом Джигарханяном

Аварийная посадка Ан-124 в Новосибирске
8

Аварийная посадка Ан-124 в Новосибирске

Похороны Михаила Жванецкого
10

Похороны Михаила Жванецкого

Фотохроника 28 октября
9

Фотохроника 28 октября

Пожар на арсенале в Рязанской области
8

Пожар на арсенале в Рязанской области

"Планета или пластик?"
7

"Планета или пластик?"

Оглашение приговора Михаилу Ефремову
9

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Взрыв газа в жилом доме в Москве
7

Взрыв газа в жилом доме в Москве

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса
10

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса

Акция против поправок к Конституции в Москве
12

Акция против поправок к Конституции в Москве

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге
8

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге

Живопись на траве
10

Живопись на траве

Хроника коронавируса. Март.
56

Хроника коронавируса. Март.

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код