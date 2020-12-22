Новая образовательная программа появится в вузах консорциума по развитию архитектуры в Арктике (видео)

Вузы-участники научно-образовательного консорциума "Будущее арктической архитектуры и динамика климата" запустят новую сетевую образовательную программу по подготовке специалистов для работы в Арктике, сообщила декан факультета дизайна и рекламы Университета "Синергия" Татьяна Ашутова.

"Эта образовательная программа будет запущена в рамках семи тех вузов, которые вошли в консорциум. Мы будем готовить по единым требованиям и обсужденным дисциплинам человека, который будет готовить работать в экстремальных арктических условиях и делать ту самую комфортную среду", - сказала Ашутова на онлайн-круглом столе, прошедшем во вторник в "Интерфаксе" в Москве.

Сетевая образовательная программа будет в частности включать общий модуль с дисциплинами арктической тематике. Таким образом студенты вузов-членов консорциума получат общие знания от ведущих преподавателей страны и смогут участвовать в совместных проектах.

По словам Ашутовой, консорциум готов принимать новых участников и членов, специалистов в сфере урбанистики, городского планирования и дизайна, рассматривается и международное сотрудничество.

"Для эффективной работы на конкретный практический результат необходимо присутствие в консорциуме представителей госкорпораций, чьи предприятия расположены в арктических зонах. Например, ГК "Росатом", ОАО "ФосАгро", АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ПАО "Северсталь" и др. Мы понимаем запросы этих предприятий и готовы отвечать на них. С частью из компаний уже проведены переговоры и получен большой встречный интерес", - добавила она.

Помимо этого участники круглого стола во время обсуждения подчеркнули, что при благоустройстве общественных территорий и строительстве новых сооружений в Артике необходимо учитывать не экстремальные климатические условия, но и обеспечивать соблюдение всех экологических требований.

В частности, руководитель проектов отдела регионального развития АНО "Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" Ирина Красноперова рассказала, что сейчас Минвостокразвития и Минстрой России разрабатывают стандарты формирования городской среды для арктических городов России, которые будут учитывать не только климатические условия и потребности жителей региона, но и характер развития этих территорий.

"Работа над стандартом будет включать два направления. Первый – это архитектурно-планировочные решения, второе – это управленческие решения. Разработка принципов благоустройства будут основана на взаимодействии экспертов и специалистов из разных сфер – от мерзлотоведения до ландшафтного проектирования и каких-то цветовых решений жилых домов. Особенно важным нам видится параллельная проработка управленческих решений, т.е. программ поддержки, которые позволят эффективно внедрять стандарт в арктических городах", - отметила Красноперова.

В то же время председатель комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера Международной академии архитектуры и Союза архитекторов Санкт-Петербурга, профессор Московского архитектурного института (государственная Академия), МАРХИ Виталий Трошин подчеркнул, что при составлении стандартов надо также учитывать и космическое влияние на человека в Арктике.

"Надо заниматься не только холодом. Надо заниматься, прежде всего, космическим валянием на человека, которое там очень сильно. Люди которые потом уезжают с севера на юг потом страдают сильно, прежде всего, из-за космических воздействий – влияние на гипофиз, эндокринную систему и так далее. Но это все можно поправлять за счет каких-то строительных или планировочных решений", - отметил Трошин.

Он подчеркнул, что одна из первоочередных задач специалистов – это сохранить здоровье не только приезжающих людей, но и коренного населения.

Завершая обсуждение, Татьяна Ашутова добавила, что участники консорциума могли бы представить свои предложения в создаваемые стандарты. Для этого планируется провести научно-практическую конференцию в марте 2021 года и обобщить предложения вузов.

Как сообщалось, в конце ноября в России появился научно-образовательный консорциум "Будущее арктической архитектуры и динамика климата". Его первыми участниками стали семь вузов России: Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет Синергия, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и Арктический государственный институт культуры и искусств.

Консорциум призван сохранить имеющуюся застройку Арктического региона и развить будущую городскую среду и объекты инфраструктуры.