В Росреестре создадут комиссию по жалобам на отказ в регистрации недвижимости (видео)

Комиссия Росреестра будет разбирать случаи отказа в регистрации, рассказал на пресс-конференции руководитель Росреестра Олег Скуфинский в понедельник.

"Принято решение о создании специальной рабочей группы, которая перейдет в комиссию, где мы будем рассматривать жалобы граждан – юрлиц. Это будет комиссионное рассмотрение наиболее значимых случаев", — рассказал Скуфинский на пресс-конференции "Цифровизация в сфере недвижимости: как Росреестр переводит сервисы в онлайн-режим" в "Интерфаксе".

Глава Росреестра напомнил, что уже существует сервис подачи жалоб в электронном виде.

"Несмотря на то, что сайт юридически полный, он на сегодня не отвечает в полном объеме клиентскому запросу. Мы это упростим. И будем комиссионно рассматривать все жалобы, действия конкретных регистраторов", — подчеркнул Скуфинский.

"Нет цели наказать, есть цель улучшить систему", — пояснил глава ведомства.

"Для нас стало откровением, что клиенты не получают обратной связи", — добавила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Глава Росреестра рассказал об основных направлениях противодействия коррупции

Коррупция в сфере регистрации недвижимости должна быть побеждена с помощью корректировки законодательства, повышения зарплат регистраторов и внедрения принципа экстерриториальности, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Проблема коррупции для нашего ведомства актуальна. Но мы своей задачей видим не поимку взяточников, а создание условий для того, чтобы это явление перестало существовать", — сказал Скуфинский на пресс-конференции "Цифровизация в сфере недвижимости: как Росреестр переводит сервисы в онлайн-режим" в "Интерфаксе".

Он пояснил, что достичь этого планируется с помощью нескольких мер.

"Это централизованная система и возможность экстерриториальной подачи заявлений. Мы с клиентом напрямую не общаемся. Это одна из очень серьезных антикоррупционных мер. Но для завершения этой операции нам надо оцифровать архив, это тоже наш приоритет", — рассказал глава Росреестра.

Также он подчеркнул необходимость изменений в законодательстве.

"У регистратора оснований для отказов и приостановок сейчас больше 60. Такого быть не должно, нужен четкий понятный алгоритм, по которому регистратор принимает решение. Количество оснований для приостановки должно быть существенно меньше, перечень должен быть исчерпывающий. Мы будем корректировать законодательство с точки зрения алгоритмизации работы регистратора и сокращения приостановок и отказов", — заверил Скуфинский.

Он подчеркнул, что сделки должны перейти в автоматический режим через некоторое время.

Кроме того, глава Росреестра напомнил, что внутри системы нужно усиливать финансовую мотивацию.

"Когда у регистратора зарплата 30 тыс., а он принимает решение на миллиарды, мы тоже должны об этом думать. Это высококвалифицированные люди, уровень их содержания должен увеличиваться", — отметил Скуфинский.

Карты Росреестра будут интегрированы с сервисами крупных компаний

Разрабатываемые Росреестром слои единой электронной картографической основы страны будут доступны пользователям других картографических сервисов, рассказал на пресс-конференции в "Интерфаксе" глава ведомства Олег Скуфинский.

"Мы рассматриваем взаимодействие с другими участниками рынка, потому что верим, что уровень интеграции ведомственных информационных ресурсов с ресурсами крупных участников рынка, таких как "Яндекс", "2ГИС", "Мэйл", должен быть более плотным. Мы должны обмениваться информацией, то есть те слои, которые создаем мы, должны быть максимально оперативно доступны для общества", — сказал Скуфинский.

Он отметил, что интеграция сервисов важна в том числе и для создания отечественной геоплатформы, которая минимизирует клиентские риски.

Также в рамках работ с единой электронной картографической основой планируется и актуализация публичной кадастровой карты.

"Публичная кадастровая карта — это очень важный сервис Росреестра, к ней обращаются ежегодно около 60 млн человек. И мы сейчас наши электронные ресурсы геопространственных данных, начиная от единой картографической основы и таких ресурсов, как публичная кадастровая карта, интегрируем. Чтобы не было различных сервисов, различных продуктов, которые между собой взаимомосвязаны, но не напрямую. Планируем использовать единую электронную картографическую основу для создания этих слоев с учетом всех требований по импортозамещению, которые стоят в национальном проекте, и с учетом требований по информационной безопасности", — пояснил Скуфинский.

Запрет на перепродажу сведений из госреестра недвижимости не коснется легальных сервисов – глава Росреестра

Законопроект, который предусматривает запрет на перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), не коснется работы профессиональных участников рынка и сервисов, сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также Национальный совет финансового рынка и Ассоциация участников рынка данных выступили против запрета перепродавать сведения из госреестра недвижимости. Организации считают, что законопроект нанесет ущерб потребителям. Свои претензии они направили в Госдуму.

"Мы подготовили поправки в законодательные акты, где будет прямой запрет на создание сайтов-двойников и запрет на перепродажу сведений ЕГРН. Хочу подчеркнуть, это не означает, что нельзя пользоваться данными Росреестра и огромным массивом данных, которым мы обладаем, для создания аналитических продуктов в интересах рынка и граждан, на это запрета нет", — сказал Скуфинский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он подчеркнул, что Росреестр выработал с рынком взаимоприемлемые формулировки, которые с одной стороны, страхуют россиян от рисков получения некорректной информации, с другой стороны, дают возможность профессиональным участникам рынка формировать аналитические продукты и сервисы, на базе информации Росреестра.

Ранее сообщалось, что Росреестр предложил запретить перепродавать сведения из ЕГРН в ответ на жалобы граждан, пострадавших от полученных через сайты-двойники недостоверных сведений о правах на недвижимость, правообладателях и обременениях. В ведомстве отметили, что запрос информации через сайт-двойник выводит клиента из правового поля, и в дальнейшем собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам.

Законопроект о запрете на предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам внесен в Госдуму. Он предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений.

МФЦ начнут принимать запросы на регистрацию сделок в других регионах в 2021 году

Запросы на регистрацию сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу можно будет подавать в многофункциональные центры (МФЦ) уже в первом квартале 2021 года, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Когда мы стали разбираться с этой ситуацией и поняли, что в МФЦ человек не может подать запрос по экстерриториальному принципу, мы для себя приняли решение, что мы для себя изменим этот процесс. Договорились с Минэкономразвития как регулятором МФЦ, что экстерриториальные запросы будут в интересах клиентов передаваться через систему МФЦ. Начиная с первого квартала следующего года граждане и юридические лица смогут в МФЦ подавать запросы по экстерриториальному принципу", — сказал Скуфинский.

В 2020 году за регистрацией сделок с недвижимостью в других регионах обращались непосредственно в Росреестр через портал или в офисы, в то время как другие услуги ведомства были доступны и в МФЦ.

Ранее сообщалось, что всего с начала предоставления услуги, с 2017 года, принято более 190 тыс. заявлений от москвичей. Большинство обращений касается недвижимости в Подмосковье, Краснодарском крае, Рязанской и Тверской областях.

Столичное управление в октябре 2020 года приняло 3 690 экстерриториальных заявлений, что сопоставимо (-1%) с предыдущим месяцем (3 729). В годовом выражении данный показатель снизился на 18% — по итогам октября прошлого года было зафиксировано 4 481 такое обращение.

В России около 25 млн объектов недвижимости не имеют сведений о правообладателях

Более 25 млн объектов недвижимости в России не имеют сведений о правообладателях, сообщил в понедельник статс-секретарь, замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

"По самым скромным оценкам, более 25 млн объектов недвижимости сегодня не имеют актуальных сведений о правообладателях", — сказал Бутовецкий на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он добавил, что в настоящее время на подписании у президента РФ находится закон, посвященный выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект, который позволяет органам местного самоуправления выявлять правообладателей объектов недвижимости для включения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В частности, они смогут обратиться к архивам и получения соответствующей информации у других органов публичной власти.

Росреестр готовит поправки в законодательство для регистрации недвижимости на приаэродромных территориях

Поправки в законодательство, позволяющие регистрировать недвижимость на приаэродромных территориях без согласования в Росавиацией, будут внесены в Госдуму в первом квартале 2021 года, рассказал на пресс-конференции в "Интерфаксе" статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Мы начали подготовку этого законопроекта, я думаю, что в первом квартале следующего года такое решение должно состояться", — заявил Бутовецкий.

Он уточнил, что решение было найдено в ходе совместной работы с Росавиацей.

"Мы на совещании с участием Росавиации договорились о том, что наши коллеги из ведомства не видят в этих объектах какой-то угрозы безопасности полетов. Нам понадобятся две небольшие поправки в законодательство о приаэродромных территориях, чтобы исключить для владельцев бытовой недвижимости варианты этих согласований. Тогда проблема тысяч этих объектов разрешится", — заверил Бутовецкий.

Он напомнил, что сейчас законодательство РФ о приаэродромных территориях требует обязательных согласований.

"Пока приаэродромные территории не будут описаны и поставлены на учет, размещение любых объектов на приаэродромных территориях допускается только с разрешения Росавиации. Это требование закона. Но тем не менее на территории Подмосковья исторически большое количество недвижимости находится. И получается, что этим гражданам для оформления своей недвижимости требуется это согласование", — подчеркнул замглавы ведомства.

Работа по переходу на ЕГРН потребовала "донастройки" — Росреестр

Работы по переходу на новую систему регистрации недвижимости потребовали "донастройки" из-за специфики текущего года, заявил в понедельник руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Когда ты должен предоставлять услуги и параллельно переходить на работу в другой системе, параллельно ведя настройку, это достаточно сложная задача. Те неизбежные "донастройки", которые приводили к задержкам, они случалась, но это общемировая практика", — заверил Скуфинский на пресс-конференции "Цифровизация в сфере недвижимости: как Росреестр переводит сервисы в онлайн-режим" в агентстве "Интерфакс".

Он пояснил, что для перехода на систему нужно было установить ее и новый интерфейс в 13 тыс. МФЦ страны, обучить 10,5 тыс. специалистов.

"Определенные задержки, которые в системе были, были накоплены очереди, которые на сегодня почти полностью за исключением ряда территорий, ликвидированы. Нужно было привыкнуть. Особенность года такая, что не всегда можно было провести обучение очно. Это тоже накладывало сложности", — отметил глава Росреестра.

Напомним, что в октябре текущего года Росреестр завершил перевод всех субъектов РФ на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Ранее в Федеральной кадастровой палате сообщали, что благодаря внедрению электронных сервисов средний срок постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет за последние пять лет сократился в 2,5 раза — с десяти до четырех дней.

Работы по созданию ФГИС ведения ЕГРН велись с 2014 года, но непосредственно к внедрению программы Росреестр приступил в ноябре 2017 года. Проект предусматривал плавное переключение на систему к 29 августа 2018 года. Программа обошлась федеральному бюджету в 1,9 млрд рублей.

Уже 40% ипотечных сделок регистрируют через электронные сервисы Росреестра

Уже 40% ипотечных и 35% всех сделок с недвижимостью в РФ регистрируются с помощью электронных сервисов Росреестра, заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник руководитель ведомства Олег Скуфинский.

"Если в начале года в электронном виде совершалось 19% сделок с помощью портальных сервисов, а ипотечных сделок всего 9%, то на сегодняшний день эта статистика — 35% и 40% соответственно. Поэтому, несмотря на сложность года, в целом служба справилась с сопровождением оборота рынка недвижимости в стране", — сказал Скуфинский.

Он подчеркнул, что сложности из-за резкого закрытия МФЦ, на которые приходилось 80% всего объема сделок, были преодолены примерно за неделю.

"Ежегодно совершается порядка 38 млн регистрационно-учетных сделок. И эти сделки совершаются как в электронном виде — небольшой объем, порядка 19%, проходило в электронном виде на начало года, а порядка 80% сделок происходит через МФЦ. В марте месяце практически все МФЦ были закрыты. Нам надо было вместе с управленческими командами и командой губернаторов настроить работу и МФЦ на прием заявлений, и работу нашего портала на качественную обработку тех заявлений, которые поступают через онлайн. Хочу подчеркнуть, что вместе с губернаторами мы с этой работой справились практически за неделю", — рассказал руководитель Росреестра.