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Т Плюс оценивает необходимые инвестиции в развитие тепловых сетей в 100-150 млрд руб.

ПАО "Т Плюс" потребуется около 100-150 млрд рублей на развитие теплосетевых активов, сообщил заместитель генерального директора по коммерции и развитию компании Александр Вилесов на пресс-конференции "Интерфакса" в среду.

"Что касается инвестиций, то в целом, если говорить о компании, у нас потребность мы оцениваем дополнительно порядка 100-150 млрд рублей", - сказал он.

Комментируя источники финансирования, Вилесов отметил разные возможные подходы. "В частности, идет разговор и про инфраструктурные облигации, и про сервис, и про SPV, то есть, разные механизмы, но суть одна - мы можем, перейдя к альткотельной, уверенно сказать банку, что теперь есть возможность гарантированно вернуть средства", - заключил он.

Ранее компания оценивала максимальные инвестиции в тепло на уровне 120 млрд руб. Глава "Т Плюс" Андрей Вагнер сообщал, что в рамках механизма "альткотельной" компания планирует зайти примерно 22-25 городов из 40 в зоне ее присутствия.

Новое регулирование в сфере теплоэнергетики (метод альтернативной котельной) предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Потолок цены будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов потребителя на гигакалорию в случае его отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной. Подготовительные мероприятия включают, в том числе, оценку повышения надежности и эффективности теплоснабжения и оценку тарифных решений.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Пресс-центр

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