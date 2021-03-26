Партия пенсионеров и Общество врачей России подписали соглашение о сотрудничестве

Общество врачей России поддерживает партийные программные документы, и члены организации могут стать кандидатами от партии на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) и Общество врачей России заключили соглашение о сотрудничестве - предполагается вести совместную работу над подготовкой законодательных инициатив в области медицины.

"Для нас с вами важно сотрудничество в рамках нормативно-правового регулирования документов, которые регламентируют работу учреждений здравоохранения. Поэтому вместе, ваш профессиональный подход и наша политическая возможность, в корне может изменить подход к системе здравоохранения", - сказал председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков на пресс-конференции, которую информагентство "Интерфакс" провело в пятницу.

По его словам, сотрудничество партии с Обществом врачей России поможет в разрешении серьезных вопросов в области медицины, которые необходимо решать совместно.

Бураков в ходе пресс-конференции отметил, что Партия пенсионеров заинтересована в том, чтобы в России "как можно быстрее развернулась работа по предоставлению гериатрической помощи людям старшего поколения".

"Одно из предложений, чтобы в медицинских учебных заведениях выпускали врачей-гериатров, чтобы врачи-терапевты с гериатрическим уклоном были практически во всех медицинских учреждениях, это для нас крайне важно. Сегодня все больше и больше востребованы такие специалисты", - сказал Бураков.

Председатель партии добавил, что Общество врачей России поддерживает партийные программные документы, и члены организации могут стать кандидатами от партии на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре.

"Есть надежда на то, что Общество врачей России не только будет участвовать в разработке политических документов и подскажет, как нашей партии работать в области здравоохранении, может быть, представители вашего врачебного сообщества будут представлены кандидатами на будущую избирательную кампанию в Госдуму", - заявил Бураков.

В свою очередь, президент общероссийской общественной организации "Общество врачей России", академик Российской академии наук (РАН) Олег Янушевич заявил, что в рамках соглашения представители организации готовы работать с партией по укреплению социальных основ российского общества. "Я очень надеюсь на наш дружеский и очень важный, плодотворный союз", - подчеркнул Янушевич.

Российская партия пенсионеров предлагает предусмотреть выход на пенсию не по возрасту, а по трудовому стажу, сообщил ее председатель Бураков.

"Проанализировав эффективность повышения пенсионного возраста, мы считаем, что на сегодняшний день более актуально дать возможность самому гражданину определять свой пенсионный возраст, но при этом, мы говорим, что пенсия дается не по возрасту, а по трудовому стажу", - подчеркнул Бураков.

По его словам, 30 лет трудового стажа достаточно для того, чтобы человек имел право выходить на пенсию. "Такая практика уже существует в нашем обществе. Так уходят на пенсию военнослужащие и представители правоохранительных органов, и система отработана. Партия пенсионеров в своей предвыборной программе будет стоять на этом", - заявил Бураков.

Кроме того, он отметил, что Партия пенсионеров на предстоящих выборах в Госдуму из-за своей широкой электоральной аудитории имеет все шансы на максимально возможное присутствие в органах государственной, региональной и муниципальной власти.

"По итогам избирательной кампании в 2020 году наша партия является наиболее эффективной среди непарламентских. Итоги прошедших выборов показывают, что во многих регионах мы начинаем обходить такие партии, как КПРФ и "Справедливая Россия", - сказал Бураков.

Ранее сообщалось, что Партия пенсионеров намерена участвовать в выборах в Единый день голосования 19 сентября, в том числе в кампании по выборам депутатов Госдумы. По словам Буракова, в 32 из 39 законодательных собраний партия рассчитывает принять участие и получить хорошие результаты в 20-25 регионах.