Козак: Действия Киева в Донбассе - это пиар-акция, реальное развязывание Киевом боевых действий в регионе - начало конца Украины

В рамках совместного проекта ИМЭМО - Интерфакс состоялась экспертная встреча "Кризис на востоке Украины", посвященная очередному обострению ситуации в Донбассе, а также роли "нормандского формата" и ОБСЕ в урегулировании конфликта

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Действия Киева в Донбассе - это пиар-акция, реальных намерений развязать боевые действия, скорее всего, нет, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет", - сказал Козак в четверг на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

По мнению замглавы администрации, на поведение нынешних киевских властей серьезное влияние оказывает внутренний политический кризис.

"Новая политическая команда попала в тяжелую внутриполитическую ситуацию - катастрофическое падение рейтинга, развал фракции партии "Слуга народа", раздираемые противоречиями бизнес и политическая элита. Плюс пандемия и множество других политических проблем могут быть решены последовательной, кропотливой, рутинной работой по нормализации ситуации в стране", - сказал Козак.

По его словам, "команда "Квартал 95" решила поставить спектакль под названием "Военная угроза". Как сказал Козак, "поскольку коллеги не имеют большого политического опыта - могут заиграться". "Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они - дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно", - добавил Козак.

В свою очередь руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев заявил, что обострение ситуации в Донбассе является "заряженным" на внутреннюю аудиторию для наращивания национал-популистского потенциала".

"С другой стороны, не менее важный аспект - Зеленский очень зависит от легитимации извне. После победы Байдена, конечно, он был очень ориентирован на то, чтобы продемонстрировать свою эффективность, свою значимость Соединенным Штатам. И, как, наверное, ему кажется, он, собственно, это ему продемонстрировал - Байден ему позвонил", - заявил Соловьев в рамках сессии.

"Сейчас мы видим трансформацию популистского образа Зеленского, ну скажем, из популиста-миротворца такая трансформация в национал-популиста, что, наверное, для нас даже несколько неожиданно в свете того, как он начинал политическую карьеру, но что совершенно очевидно проявляется в тех его шагах и политических действиях, в стратегии деоккупации и интеграции временно оккупированного Крыма, не только Донбасса", - сказал Соловьев.

По его мнению, попытка смешать темы Донбасса и Крыма окажет негативный эффект на тенденции урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

По мнению Козака, конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять достигнутые в Минске договоренности.

"Считаю, что конфликт может быть урегулирован за год, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно отделяться, как делает Украина, то боюсь, что это приведет к замораживанию конфликта", - сказал Козак.

По его словам, Россия пыталась оказать помощь Украине в урегулировании конфликта, следуя Минским соглашениям.

"Но оказалось, что помочь можно тому, кто желает этой помощи", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Козак отметил, что на Украине есть достаточное количество избирателей, которые скептически настроены к политике руководства страны, есть экономические проблемы, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины.

"Видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию - изнурительные бесконечные демагогические переговоры без результата. И, к сожалению, в фарватере этого движения Украины движутся и наши партнеры по Нормандскому формату", - сказал Козак.

Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, комментируя высказывания Козака о возможности урегулирования конфликта за год, отметил, что не видит никаких оснований считать, что в этом процессе заинтересован Вашингтон.

"Для США конфликт на востоке Украины - это, что называется, один из рычагов давления на Россию. Это служило и служит основанием для сохранения части введенных против России санкций и, при необходимости введения новых", - сказал он, выступая на сессии.

По словам Войтоловского, для Вашингтона украинский конфликт также является "одним из способов давления на европейских союзников, их мобилизации, их алармирования перед лицом российской гипотетической агрессии".

"И еще это очень серьезный и важный инструмент для того, чтобы вносить разобщение и сохранять это разобщение на высоком уровне между Россией и Евросоюзом", - добавил директор ИМЭМО.

По его мнению, это дает США инструментарий для того, чтобы "в какой-то степени вовлекаться в политические процессы, связанные с украинским кризисом, иметь от этого свои дивиденды, но не инвестировать свой политический капитал и не создавать риски для собственной безопасности в случае любого развития этой ситуации".

"В этом отношении абсолютно иллюзорны ожидания Киева, что США окажут им значительно большую военную помощь, чем они оказывают", - отметил Войтоловский.

КОЗАК ПРЕДЛОЖИЛ РАССЕКРЕТИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ДОНБАССУ

Козак также заявил о необходимости открыть содержание переговоров по урегулированию в Донбассе, без чего, как он полагает, достичь договоренностей по стабилизации ситуации не удастся.

"Если мы не откроем наших переговоров, мы никогда ни о чем не договоримся. За конфиденциальность и закрытость переговоров выступает, прежде всего Украина, и Германия, и Франция настойчиво следуют этому призыву", - сказал Козак.

"Украина боится раскрыть свою непоследовательность. Вы посмотрите, что звучит в украинских СМИ и от политиков об этих переговорах - для общества они выдают, что Минские соглашения - это удавка на шее Украины, препятствуют урегулированию в Донбассе, а господа Кравчук, Зеленский заявляют, что, я бы из них вышел (Минских соглашений), но они нужны для того, чтобы сохранить санкции против России. Где логика?" - заявил Козак.

При этом, по его словам, "на переговорах они заявляют - мы привержены Минским соглашениям от А до Я".

"Они боятся об этом говорить публично, они занимают келейную позицию", - подчеркнул Козак.

Замглавы администрации сообщил, что еще в прошлом году предлагал организовать интернет-трансляцию переговоров, чтобы всем было понятно, кто какие предложения вносит и какую позицию занимает.

Кроме этого, он предлагал публиковать письменные документы, но по этому вопросу "началась просто истерика - у всех истерика, вплоть до звонков главам государств и правительств с тем, чтобы переговоры были закрытыми".

"Эта конфиденциальность переговоров мнимая, условная. Мы пытались ее соблюдать тоже, но она нужна только для того, чтобы Украина, поскольку Германия и Франция не сильно освещают переговоры, доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию, дезинформировала своих граждан", - заявил Козак.

В этой связи, сообщил Козак, он заявил 18 марта о том, что все, что находится на столе переговоров, не является секретным, стенограмма переговоров, даже видеозапись - не секрет.

"Думаю, что теперь есть возможность всем, в том числе украинским гражданам, обсуждать то, что реально лежит на столе переговоров, какие есть разногласия. Мы - за открытость, но этому противостоит Украина, Германия и Франция просто ее поддерживают", - сказал Козак.

В ходе сессии также была затронута тема поездки в Донбасс президента Украины Владимира Зеленского. Касаясь ее, Козак заявил, что это вряд ли приведет к обострению ситуации в регионе.

"Не думаю, что его поездка в Донбасс будет связана с обострением (ситуации в регионе-ИФ)", - сказал Козак.

Он отметил при этом: "Могут заиграться. То, что он поехал - это уже элемент той же игры".

Вместе с тем Козак не видит ничего необычного в поездке лидера Украины. "Он имеет право ездить по всей территории Украины. Может даже приехать в Донбасс. Проблем нет, ему там окажут теплый прием", - сказал он.

По словам Козака, Зеленский пытается продемонстрировать свою решительность как главнокомандующий. "Любая региональная поездка - это элемент информационной кампании, пиар-кампании, пиар-активности, которую проводят все политики. И еще военная истерия, в которой он - главное действующее лицо", - добавил замглавы администрации.

КОЗАК: РАЗВЯЗЫВАНИЕ КИЕВОМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОНБАССЕ - НАЧАЛО КОНЦА УКРАИНЫ

Развязывание боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины как государства, вступление этой страны в НАТО приведет к ее развалу, заявил Козак.

"Я поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины о том, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал Козак.

По его словам, реализация планов Киева по вступлению в НАТО станет "началом развала Украины".

"Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика?" - отметил Козак.

Козак также заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в случае, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал Козак, отметив что вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса "уже достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку".

"Но все зависит от другой стороны", - добавил Козак.

Резня в Сребренице - городе в Республике Сербской - одно из самых кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое большое массовое убийство в Европе после окончания второй мировой войны.

КОЗАК: НЕТ СМЫСЛА ОБСУЖДАТЬ СМЕНУ МИНСКОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ДОНБАССУ

Необходимости обсуждать смену минской площадки для переговоров по Донбассу нет, заявил Козак.

"Мы даже обсуждать не хотим эти вопросы. Это вопросы второстепенные, технические и обсуждать не надо. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют", - сказал Козак, комментируя возможность переноса площадки для переговоров из Минска.

"Нет никакого смысла. Я не понимаю, в чем логика этого заявления. Неактуальный этот вопрос", - подчеркнул он.

По мнению Козака, подобные темы "вбрасывают вместо того, чтобы обсуждать содержательные вопросы - те же вопросы перемирия".

"Давно я уже говорил, давайте по очереди - в Москве, в Киеве, в Париже, в Берлине, где угодно. В "нормандском формате" сейчас - тоже нет (согласия - ИФ). С точки зрения логистической - Минск удобная площадка", - сказал замглавы администрации президента.

"Если и поставят таким образом вопрос - решим уж, вы понимаете. Консенсус", - добавил Козак.

При этом он уточнил, что очередные переговоры советников в "нормандском формате" намечены на середину апреля, заявил Козак.

"Переговоры уже были инициированы. У нас на 19 апреля "нормандский формат". Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал Козак.