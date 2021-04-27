Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Росаккредитация совместно с крупнейшими онлайн-ритейлерами запустила сервис для проверки сертификатов товаров

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) совместно с крупнейшими маркетплейсами запустила сервис для проверки статуса деклараций и сертификатов товаров на онлайн-площадках.

О запуске проекта было объявлено в ходе онлайн-конференции, организованной "Интерфаксом". На первом этапе к проекту присоединились крупнейшие в России интернет-ритейлеры- Wildberries и Ozon, а также продовольственный ритейлер Metro, который также развивает онлайн-продажи.

Сервис позволит автоматически добавлять в карточки товаров, представленных на площадках, информацию о наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии. Это позволит покупателям проверять подлинность товаров и упростит ритейлерам взаимодействие с поставщиками.

"Сейчас в силу пандемии уходит все из офлайна в онлайн, и для нас стало важно, чтобы конкретные товары можно было проверять в онлайне. С конца прошлого года, где-то с осени, мы пытаемся выстроить правильный обмен информацией с интернет-магазинами, с маркетплейсами", - сказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Сначала сервис будет запущен для отдельных категорий товаров (детские товары, косметика, БАДы), а затем распространен на все товарные категории. По словам Скрыпника, на это уйдет "год-два". К проекту присоединятся и другие ритейлеры, рассчитывает Росаккредитация.

Сервисом уже заинтересовались 16 компаний, но многие пока заняли "наблюдательную позицию", сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По оценке АКИТ, рынок онлайн-торговли в России по итогам 2020 года вырос в 1,6 раза, до 3,221 трлн рублей. В 2021 году рынок увеличится до 4,107 трлн рублей, прогнозирует ассоциация. Пандемия способствовала притоку покупателей в онлайн-магазины, отметил Соколов. По итогам прошлого года количество покупателей интернет-магазинов выросло до 60 млн с 47,4 млн годом ранее.

Еще одним фактором роста рынка e-commerce является рост числа продавцов, которые приходят на интернет-площадки, отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков.

"Этот постоянный рост вызывает необходимость очень четкой модерации товаров и необходимость роста всевозможных затрат на то, чтобы мы качественно проверяли товары, а, несомненно, предоставление качественных товаров - это наш основной приоритет. Только за I квартал 2021 года мы сделали больше 3 тыс. запросов на получение достоверной информации по тем товарам, которые у нас есть. На площадке представлено сейчас больше 11 млн товаров", - сообщил он.

Пресс-центр

Российским вузам интересно обучать студентов предпринимательству – итоги рейтинга "Интерфакса"

Проблемы обманутых дольщиков надо решать совместными усилиями - депутат ГД

Программа высокозатратных нозологий ежегодно спасает от смерти до 200 тыс. пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями - ВСП

Козак: Действия Киева в Донбассе - это пиар-акция, реальное развязывание Киевом боевых действий в регионе - начало конца Украины (видео)

Партия пенсионеров и Общество врачей России подписали соглашение о сотрудничестве

Фотогалереи

Фотохроника 26 апреля
10

Фотохроника 26 апреля

Индия на грани возможностей
14

Индия на грани возможностей

"Оскар"- 2021
15

"Оскар"- 2021

Фотохроника 23 апреля
10

Фотохроника 23 апреля

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Фотохроника 22 апреля
10

Фотохроника 22 апреля

Победители World Press Photo 2021
7

Победители World Press Photo 2021

Неделя моды в Мадриде
12

Неделя моды в Мадриде

Кинотеатр "Художественный" после реставрации
10

Кинотеатр "Художественный" после реставрации

Фотохроника 31 марта
8

Фотохроника 31 марта

Стрельба в поселке под Мытищами
8

Стрельба в поселке под Мытищами

Фотохроника 29 марта
8

Фотохроника 29 марта

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код