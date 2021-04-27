Росаккредитация совместно с крупнейшими онлайн-ритейлерами запустила сервис для проверки сертификатов товаров

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) совместно с крупнейшими маркетплейсами запустила сервис для проверки статуса деклараций и сертификатов товаров на онлайн-площадках.

О запуске проекта было объявлено в ходе онлайн-конференции, организованной "Интерфаксом". На первом этапе к проекту присоединились крупнейшие в России интернет-ритейлеры- Wildberries и Ozon, а также продовольственный ритейлер Metro, который также развивает онлайн-продажи.

Сервис позволит автоматически добавлять в карточки товаров, представленных на площадках, информацию о наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии. Это позволит покупателям проверять подлинность товаров и упростит ритейлерам взаимодействие с поставщиками.

"Сейчас в силу пандемии уходит все из офлайна в онлайн, и для нас стало важно, чтобы конкретные товары можно было проверять в онлайне. С конца прошлого года, где-то с осени, мы пытаемся выстроить правильный обмен информацией с интернет-магазинами, с маркетплейсами", - сказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Сначала сервис будет запущен для отдельных категорий товаров (детские товары, косметика, БАДы), а затем распространен на все товарные категории. По словам Скрыпника, на это уйдет "год-два". К проекту присоединятся и другие ритейлеры, рассчитывает Росаккредитация.

Сервисом уже заинтересовались 16 компаний, но многие пока заняли "наблюдательную позицию", сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По оценке АКИТ, рынок онлайн-торговли в России по итогам 2020 года вырос в 1,6 раза, до 3,221 трлн рублей. В 2021 году рынок увеличится до 4,107 трлн рублей, прогнозирует ассоциация. Пандемия способствовала притоку покупателей в онлайн-магазины, отметил Соколов. По итогам прошлого года количество покупателей интернет-магазинов выросло до 60 млн с 47,4 млн годом ранее.

Еще одним фактором роста рынка e-commerce является рост числа продавцов, которые приходят на интернет-площадки, отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков.

"Этот постоянный рост вызывает необходимость очень четкой модерации товаров и необходимость роста всевозможных затрат на то, чтобы мы качественно проверяли товары, а, несомненно, предоставление качественных товаров - это наш основной приоритет. Только за I квартал 2021 года мы сделали больше 3 тыс. запросов на получение достоверной информации по тем товарам, которые у нас есть. На площадке представлено сейчас больше 11 млн товаров", - сообщил он.