Поправки к закону "О контрактной системе" позволят госзаказчикам приобретать продукцию СМИ без проведения торгов (видео)

Законопроект, предполагающий внесение поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволит госзаказчикам закупать услуги конкретных СМИ без проведения конкурентных процедур, сообщил депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в четверг.

"Мы предлагаем без проведения конкурсных процедур дать право всем заказчикам, как государственным федеральным министерствам, ведомствам, так и небольшим муниципалитетам, маленьким заказчикам, не проводя конкурсных процедур, определять самим, какое издание им нужно выписать, оплатить, заключить контракт на работу с целью информирования населения о своей деятельности", - сказал Гетта.

По его словам, в настоящее время только некоторые госзаказчики могут закупать услуги СМИ как единственного поставщика.

"Образовательные учреждения, библиотеки и научные организации могут закупать печатные издания или электронные СМИ, но мы предлагаем расширить эту норму на всех заказчиков и расширить ее еще и на ту продукцию, которую делают сетевые издания. В случае принятия законопроекта, вступления его в силу, у всех СМИ появится возможность работать с заказчиками напрямую", - добавил Гетта.

Кроме того, по его словам, поправки к закону позволят упростить систему и сократить сроки выбора необходимого СМИ.

"Конкурсная процедура длится около месяца. Когда будет отменена эта система, можно будет сразу, буквально в течение часа, выписать ту или иную газету, журнал, электронное СМИ", - подчеркнул он.

По его словам, принятие законопроекта также позволит избежать коррупционной составляющей.

"У нас есть примеры, когда цена уходила до нуля. И дальше уже поставщик предлагал деньги заказчику, чтобы осуществлять ту задачу, которая по конкурсу была определена. Это происходило в сфере надзора, как экологического – у нас были примеры, так и строительного за определенными объектами. Мы прекрасно осознавали, что участвует в конкурсе тот, что будет потом в связке с коррупционным заказчиком и подрядчиком эти работы осуществлять. Мы в эти ситуации вмешивались", - сказал Гетта.

Ответственность за качество питания учащихся переложат с директоров школ на местные власти

На законодательном уровне планируется повысить уровень ответственности за качество питания школьников, сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

"В планах у нас в части законотворчества - снятие ответственности за качество питания с директоров школ. Мы считаем, что директор школы не обладает теми полномочиями, да у него и других задач хватает. Эта ответственность должна быть переложена как минимум на глав муниципалитетов, возможно даже до уровня губернаторов", - сказал Гетта в четверг на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Он отметил, что после поручения президента РФ этому вопросу уделяется большое внимание, контроль осуществляют все органы и службы.

"Также у нас в планах создание единых стандартов по контролю качества оказанных услуг. Мы считаем, что нужно сделать так, чтобы дети приходили домой и просили родителей приготовить так, как готовят в школе", - добавил Гетта.

Россияне смогут самостоятельно наложить запрет на выдачу кредитов

Законопроект о добровольном запрете на оформление кредитов готовится в Госдуме РФ, сообщил депутат российского парламента, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

"Мы вышли с инициативой, когда человек сможет наложить запрет на выдачу кредитов. Это можно сделать в банке, на сайте Госуслуг, в МФЦ. Мы сейчас прописываем регламент. Запрет накладывается в каталоге кредитных историй", - сказал Гетта на пресс-конференции в четверг в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Он пояснил, что если после наложенного запрета банк или микрофинансовая организация выдает кредит, то сама организация его и платит.

"К человеку не будет никаких претензий по закону, который, надеюсь, скоро будет принят", - подчеркнул Гетта.

По его словам, снять запрет можно будет так же быстро, если появится необходимость взять кредитные средства на любые нужды.

Законопроект об уголовной ответственности коллекторов разрабатывают в Госдуме РФ

Принято решение об ужесточении ответственности коллекторов за их деятельность при принуждении людей к оплате долгов, сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

"Мы посмотрели на ситуацию комплексно и поняли, что нужно ужесточать ответственность коллекторов. В случае, если будем понимать, что это не помогает, то поставим вопрос о ликвидации этой системы", - сказал Гетта в четверг на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Он отметил, что те унижения, оскорбления, вред и порча имущества, которые имеют место быть, никак не связаны с системой принуждения людей к оплате их долгов.

"Мы понимаем, что нужно вводить и уголовную ответственность коллекторов за их действия. Сейчас соответствующий законопроект разрабатывается", - подчеркнул Гетта.

Он добавил, что уже введен запрет на изъятие у должников домашних животных. В первом чтении принят закон о запрете привлечения коллекторов к возврату простроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

"Также введена ответственность за коллекторскую деятельность в части угрозы насилия по отношению к должникам. Эта работа будет продолжаться. Все, что касается тех безобразий, которые мы видим от коллекторов, они будут либо пресечены и регламентированы до основания, либо, повторюсь, поставим вопрос о ликвидации такой системы", - резюмировал Гетта.

Госдума разрабатывает нормативные акты об отмене платы населения за подключение к газовым сетям

По поручению президента РФ Владимира Путина рассматривается вопрос об отмене платы населения за подключение домовладений к газовым сетям, сообщил заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

"Разрабатывается соответствующие нормативные акты, чтобы в случае газификации поселка подключение домовладений было бесплатно. А затраты были переложены на плечи кого-либо, но точно не на людей", - сказал Гетта в четверг на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

По его словам, мониторинг ситуации выявил, что есть случаи, когда поселок газифицирован, но семья не может себе позволить подключить домовладение к трубе. Стоимость подключения домовладения доходит до 400 тыс. рублей и выше.

"Газификация - это один из тех серьезных вопросов, которые озвучил президент в послании к Федеральному Собранию", - отметил Гетта.

Взаимодействие власти и жителей позволило освободить подземные переходы Ростова-на-Дону от торговцев - депутат

Освободить подземные переходы Ростова-на-Дону от ларьков и открыть мозаику на стенах помогло взаимодействие общественников с представителями власти, сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

"К нам обратились общественник Ростова с описанием проблемы, связанной с мозаичным полотном в подземных переходах. На сегодня ларьки практически везде убраны и открывается то мозаичное полотно, которое радует глаз и рассказывает об истории нашего Донского края", - сказал Гетта в четверг на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Он отметил, что это стало возможны благодаря совместной работе администрации города и общественников. Жители собрали 1,5 тыс. подписей с требованием убрать ларьки.

"Дополнительно мы занимались переводом на круглосуточный режим работы подземных переходов. Раньше их на ночь закрывали и приходилось переходить через дорогу через необорудованный переход. Мы добились того, чтоб переходы работали круглосуточно", - добавил Гетта.