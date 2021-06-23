Российские сборные по регби-7 настроены завоевать медали этапа чемпионата Европы в Москве

Регбисты 11 стран приедут на московский этап чемпионата Европы, который пройдет при соблюдении антиковидных мер безопасности.

"Игры пройдут без зрителей. 11 стран принимают участие. Ожидаем интересную игру. Наши парни и девушки - фавориты. Мы полностью соблюдаем все антиковидные меры, надеемся, что будут интересные игры, которые вы увидите на телеканале "Матч. Страна" и на наших интернет - ресурсах", - сказал генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин в ходе онлайн конференции, организованной "Интерфаксом", в среду.

"Ситуация в Москве с коронавирусом ухудшается, но нам очень повезло, что есть возможность провести турнир. Был риск срыва турнира, но власти Москвы пошли нам навстречу", - добавил он.

Главный тренер мужской сборной России по регби-7 Александр Янюшкин отметил, что, несмотря на потерю четырех игроков основного состава, "нынешний состав готов выполнить все поставленные задачи".

Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин отметил, что его подопечные рады выступить в Москве и готовы показать "достойный результат".

Капитан женской сборной России по регби-7 Алена Тирон выразила мнение, что команда "в очередной раз мы станем чемпионами Европы"

"Спасибо за поддержку, мы очень настраиваемся на этот этап. Надеюсь, что в очередной раз станем чемпионками Европы", - сказала Тирон.

Капитан мужской сборной России по регби-7 Владислав Лазаренко рассказал, что его команда также настроена дать бой соперникам.

"В этом году матчи пройдут без болельщиков, но это не снимает с нашей команды ответственность за то, чтобы после окончания этапа мы примерили на себя медали", - сказал Лазаренко.

Дружинин также сообщил, что участники этапа чемпионата Европы по регби-7 в Москве не будут вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке.

"Требований по прививанию игроков у нас нет, это дело добровольное. Часть игроков мужской сборной и вся женская сборная, которая отобралась на летнюю Олимпиаду в Токио, привиты", - сообщил Дружинин.

Он рассказал, что на турнире в Москве будут действовать серьезные меры безопасности в связи с ростом распространения коронавируса.

"Все команды сдают тест ПЦР перед прилетом в РФ, здесь также сдают тест. Мы заключили договоры с медучреждениями на случай вспышек коронавируса по ходу турнира. В соответствии с регламентом, будет организована изоляция игроков, у каждой команды будет свой шатер. Все меры предосторожности будут соблюдены совместно с Ростпотребнадзором", - добавил он.

Несмотря на жесткие требования, введенные на федеральных спортивных базах, которые исключают присутствие посторонних, а также запрещают спортсменам покидать территорию, члены сборных по регби-7 не испытывали трудностей с подготовкой к московскому этапу первенства Европы, рассказал главный тренер мужской сборной России по регби-7 Александр Янюшкин.

"Сейчас в стране сложная ситуация, базы закрыты, и, приезжая на сборы на федеральные базы, все игроки должны пройти тест ПЦР и два дня в изоляции ждут результатов. После мы приступаем к тренировке. Главная сложность - в ожидании результатов теста. В остальном никаких трудностей нет", - сказал Янюшкин.

Наставник женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин отметил, что при тренировки женской команды есть свои особенности, однако, профессионализм помогает с ними справиться.

"Мы все - профессионалы, но есть женская психология, девушки находятся долго в одном коллективе, поэтому мы проводим короткие сборы. Результат налицо, мы отобрались на Олимпиаду", - сказал Кузин.

В заключение пресс-конференции Дружинин сообщил о росте интереса к регби в России и увеличении числа болельщиков вида спорта.

"Мы рассчитываем не только на российскую аудиторию, но и на иностранных болельщиков. Когда мы начали показывать регбийные матчи на федеральном канале армия болельщиков регби в стране выросло. У нас есть тематическая программа на ТВ, которая выходит два раза в месяц", - рассказал Дружинин.

"Наш чемпионат стал очень непредсказуемым, победитель определяется в самом конце турнира, количество зрителей и людей, увлеченных регби, становится все больше и больше", - добавил он.

2-й этап Чемпионата Европы по регби-7 среди мужских и женских команд пройдет 25-27 июня в Москве на поле спортивного городка ОК "Лужники".