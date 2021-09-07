"Яблоко" обещает, что его депутаты в Госдуме откажутся от привилегий и около 75% зарплаты будут отправлять на благотворительность

Кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" планируют, избравшись в нижнюю палату парламента, отправлять три четверти своей зарплаты на благотворительность, а также отказаться от других привилегий народных избранников, сообщил председатель партии Николай Рыбаков.

"Депутаты партии "Яблоко" будущей нашей фракции в Госдуме будут получать заработную плату в размере средней заработной платы по городу Москве. Правильно, когда депутаты понимают, как живут люди и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, где они работают. Мы откажемся от той части заработной платы, которая превышает среднюю зарплату по Москве, и разницу будем перечислять в детские дома и благотворительные организации", - сказал Рыбаков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Также, по его словам, "яблочники" в Госдуме откажутся от использования служебных автомобилей, участия в какой-либо коммерческой деятельности, приносящей доход депутатам или членам их семей, от оплаты за бюджетный счет ВИП-залов аэропортов, ж/д вокзалов, проезда в СВ или бизнес-классах самолетов, от размещения в люксах. "Это абсолютно невозможно - такие шикарные командировки депутатов, то просто неприлично. Мы будем ежегодно публиковать не только отчет о своих доходах, но и о своих расходах в рамках отчета фракции", - пообещал он.

Фракция "Яблоко" в Госдуме намерена инициировать законы, которые будут "стимулировать приближение всего состава Госдумы к людям", отказ от отдельной пенсионной системы и отдельной системы медицинского обеспечения, обнародование деклараций о расходах и т.д.

"Государственная дума обходится нашему бюджету в 13 млрд рублей. Оплата труда депутата Госдумы - 6,5 млрд руб. в год, содержание каждого депутата - 3,5 млн руб. в месяц, только на обслуживание автомобиля одного депутата приходится 2 млн руб. в год.", - сказал он со ссылкой на данные Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко". Кроме того, расходы идут соцзащиту депутата Госдумы: зарплата почти 470 тыс. руб. в месяц, тогда как средняя заплата по Москве составляет около 105 тыс.руб., 42 дня отпуска, пособие при переезде в Москву, на случай переизбрания, а также роспуска Госдумы, добавил Рыбаков.

"Мы считаем, что эти льготы и привилегии невозможны в стране, в которой почти во всех регионах зарплата примерно каждого пятого работающего составляет менее 15 тыс.руб. Не может быть в стране такой несоизмеримой разницы между заплатой депутатов и людей, которых они представляют", - подчеркнул председатель "Яблока".

В свою очередь председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский отметил важность этого шага.

"Это важный шаг, чтобы было доверие. Это заявление "Яблока" и депутатов от "Яблока" о том, что они готовы жить вместе со своими избирателями, со своим народом так, как живут все, и работать ради того, чтобы страна стала другой, чтобы произошло обновление", - сказал Явлинский. По его словам, в партии еще "идут дискуссии", как конкретно и до какого уровня будет добровольно снижена зарплата, какими депутатами. "Потому что каждый принимает личное решение, никто не заставляет, это, действительно, шаг со стороны наших депутатов навстречу своим избирателям", - сказал Явлинский.

По подсчетам партии, при фракции в 30 человек за год сумма благотворительной помощи составит 127,8 млн рублей. Во время пресс-конференции свои подписи под соглашением об отказе от привилегий в случае прохождения в Госдуму поставили руководитель фракции "Яблоко" в Московской городской Думе Максим Круглов, член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Александр Гнездилов.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в Единый день голосования, который в этом году продлиться три дня - с 17 по 19 сентября.