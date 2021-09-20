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Хроника последних дней СССР

Партия Пенсионеров вошла в парламенты 16 регионов - замглавы партии Ворожцов

В руководстве Партии пенсионеров сообщили, что представители их партии по итогам состоявшихся выборов в заксобрания, будут представлены в 16 региональных парламентах

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В руководстве Партии пенсионеров сообщили, что представители их партии по итогам состоявшихся выборов в заксобрания, будут представлены в 16 региональных парламентах.

"Партия пенсионеров в этом году выдвигалась в 26 региональных парламентов. И предварительные данные свидетельствуют, что в 16 заксобраниях преодолевается пятипроцентный барьер", - сказал заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов в понедельник на онлайн пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"Мы уверены, что наши кандидаты, прошедшие в законодательные собрания, будут настоящими защитниками людей старшего поколения. Согласно принципу Партии пенсионеров, каждый кандидат от партии, попадающий в законодательные органы власти, является одновременно общественным уполномоченным по делам старшего поколения", - сказал он.

Руководитель центрального аппарата партии Михаил Фальченко, также принявший участие в онлайн пресс-конференции, отметил, что Партия пенсионеров располагает 80 региональными организациями. "Чтобы создать серьезную разветвленную партийную структуру, нужно потратить годы, или даже десятилетия. У нас ушло 20 лет", - сказал Фальченко.

Пресс-центр

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