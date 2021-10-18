Эксперты представили проект цифровой деловой платформы для стран ШОС и Большой Евразии

Проект цифровой деловой платформы для стран ШОС и Большой Евразии 18 октября был впервые представлен широкой публике.

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - «Она (платформа) обсуждалась в различных средах, но широкой публике представляется впервые. Ключевая функция этой платформы - обеспечение непрерывных, полных циклов экономических сделок между субъектами стран-участников пространства ШОС», - сказал генеральный директор НКГ «DBA-concept» (Мастерская концептуального мышления), профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при президенте РФ Андрей Теслинов на в понедельник пресс-конференции онлайн в «Интерфаксе».

СДЕЛКИ В РАМКАХ МНОГОСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ

Эксперт отметил, что предлагаемая платформа будет полезна, в частности, для экономических сделок, «которые будут затрагивать не только двусторонние, но и многосторонние отношения».

«Предполагается, что ведение разного рода сделок создаст беспрецедентный эффект. Речь идёт о создании платформы, которая обеспечила бы полный цикл этих сделок. Мы приглашаем тех, кто готов, работать в высокой организации проектной деятельности», - сказал Теслинов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оценку эффективности новой платформы дал принявший участие в пресс-конференции ответственный секретарь попечительского совета Международной программы «Кадровый резерв «Лидеры Евразии», генеральный директор НКО «Союз профессионалов и деловых сообществ» Дмитрий Андреев.

«Это IT-решение, которое позволит перевести международное бизнес-взаимодействие в ШОС и Большой Евразии на качественно новый уровень. Данная платформа упустит взаимодействие бизнеса из разных стран, учитывая различные страновые особенности», - сказал он.

В свою очередь, сооснователь и координатор сессий Международной программы «Кадровый резерв «Лидеры Евразии», генеральный директор консалтинговой компании «Лидер Инсайд» Александр Петров в ходе пресс-конференции также отметил, что «цифровая бизнес-платформа станет эффективной площадкой взаимодействия» деловых кругов.

Эффективность данного проекта уже можно прогнозировать, полагает генеральный директор SHH Management Consulting Олим Алимов. «Данная платформа имеет серьёзный потенциал и будет востребована как для бизнес, так и социально значимых проектов. Мы работаем в Китае, и чувствуется, что не хватает информации. Эта площадка позволит устранить данную проблему», - сказал Алимов.

ОПТИМИЗМ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ШОС

Данный проект вызывал интерес со стороны Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.

«В ходе саммита ШОС в Душанбе в сентябре этого года, где участвовала в том числе, делегация Делового Совета, было заявлено, что необходимо развивать сотрудничество, в том числе, в цифровизации. И это оправданно. В этой связи мы приветствуем новые идеи, инициативы, проекты», - сказал на пресс-конференции исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский.

По его оценке, подобные идеи тем более интересны, что Шанхайская организация сотрудничества на данный момент объединяет 21 страну - 8 стран являются членами этой международной организации, 13 стран имеют статус наблюдателей, партнёров по диалогу.