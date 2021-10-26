Эксперты Минздрава РФ рекомендуют привиться одновременно от COVID-19 и гриппа в период нерабочих дней, объявленных президентом

Использовать эти семь дней нужно для своего здоровья: соблюдать режим сна и физической активности, отказаться от массовых мероприятий, ограничить общение своей семьей

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Для сохранения здоровья в предстоящие нерабочие дни необходимо пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа, соблюдать режим дня и усилить физическую активность, сообщила во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Надо воспользоваться тем, что есть вакцина, и в течение этих дней тем, кто еще не привился или кому нужно ревакцинироваться по срокам, воспользоваться этой возможностью", - сказала Драпкина во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной вопросам снижения риска заболеваемости и сохранения здоровья в предстоящие нерабочие дни.

По словам главного терапевта Минздрава, для сохранения здоровья важно продолжить соблюдать привычный режим сна и начать заниматься физическими упражнениями.

"Очень важно сохранение режима - режима дня, режима сна, режима физической активности. Конечно, на работе нам этой физической активности не хватает, поэтому есть возможность воспользоваться тем, что какое-то время можно провести на свежем воздухе, можно попытаться скорректировать пищевые привычки", - отметила Драпкина.

В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов призвал россиян в предстоящие нерабочие дни ограничить общение кругом своей семьи и пользоваться масками при посещении публичных мест.

"Использовать эти семь дней нужно для своего здоровья: отказаться от массовых мероприятий, не посещать учреждения, в которых вы встречаетесь с посторонними людьми, ограничить общение своей семьей", - сказал Чуланов.

По словам инфекциониста, уже в нерабочие дни россияне смогут одновременно получать прививки и от коронавируса, и от гриппа, соответствующий порядок для вакцины "Спутник V" Минздрав одобрил в минувшую пятницу.

"Все возможности для этого имеются, и есть достаточно вакцин и от COVID-19, и от гриппа, поэтому сегодня надо использовать эту возможность, и каждый, может быть как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций одновременно", - подчеркнул Чуланов.

В минувшую пятницу Минздрав РФ одобрил совместное введение вакцины против коронавируса "Спутник V" и препаратов для профилактики гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по применению "Спутника V".

При этом при одновременной вакцинации препараты должны вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо, подчеркнули в министерстве.

Все эти рекомендации, пока за исключением вакцинации от коронавируса, относятся и к детям, отметил глава НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

"Наше основное пожелание для родителей - сделать так, чтобы дети не посещали места скопления людей, не пользовались общественным транспортом и все прогулки, все занятия физической культурой проводили рядом со своим домом, в шаговой доступности, это, по крайней мере, защитит их от контактов с людьми, которые являются переносчиками коронавирусной инфекции", - сказал Фисенко.

"К сожалению, многие родители считают, что ребенок сам может организовать свой досуг: дают ему планшет, сажают за компьютер. К сожалению, такие виды досуга не способствуют укреплению здоровья. Для того чтобы ребенок был здоров, он должен очень гармонично испытывать физические и умственные нагрузки, у него должно быть сформировано правильное пищевое поведение, он должен придерживаться достаточно жесткого распорядка дня", - отметил Фисенко.

При сравнении данных коронавирусного госпиталя при НМИЦ за 2020 и 2021 год видно, что заболеваемость среди детей выросла на 10-15% за счет среднетяжелых форм болезни, подчеркнул директор центра.

"(По работе Центра) мы видим прирост заболеваемости примерно на 10%, максимально на 15%, по сравнению с прошлым годом за счет среднетяжелых форм. Тяжелых, к счастью, детей мы не наблюдаем", - сказал Фисенко.

По его словам, летом 2020 года в Центре, где был открыт ковидный госпиталь, прошли лечение 405 детей.

"Всего у 10 человек были тяжелые формы ковид-вирусной инфекции, остальные дети были со средней степенью тяжести заболевания", - уточнил Фисенко.

Он добавил, что тяжело болеют коронавирусом дети, у которых есть сопутствующие тяжелые заболевания: это опухолевый рост, лейкоз "или же это ребенок, имеющий в анамнезе пересадку внутреннего органа, почки или печени".

"Такие дети получают иммуносупрессивную терапию, и на этом фоне иммунитет у них значительно страдает, и тогда ковид-вирусная инфекция у них течет тяжело", - уточнил Фисенко.

Эксперты Минздрава надеются, что объявленные нерабочие дни станут стимулом для россиян, которые по тем или иным причинам пока не решаются сделать прививку от коронавируса.

"Конечно, масса той неверной информации, которая циркулирует по Интернету, иногда сбивает людей, но все-таки я знаю, что здравый смысл будет преобладать, люди сделают правильный выбор, пойдут и сделают вакцинацию, потому что во множестве исследований уже показано, что вакцина не просто эффективна в профилактике COVID-19, она реально снижает риск тяжелого течения и смерти более чем в 30 раз" - сказал Чуланов.