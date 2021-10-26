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Программа переселения из аварийного жилья продвигается темпами сверх планки, установленной национальным проектом - первый замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ

Первый заместитель генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин дал оценку выполнения программы расселения аварийного жилищного фонда.

Программа переселения из аварийного жилья продвигается темпами сверх планки, установленной национальным проектом - первый замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ

«Это очень масштабная программа. Если оценить ее за весь период, то из аварийного жилья переселены почти 1 млн 300 тысяч наших граждан. Это очень большой объём. Мы постоянно развиваем и совершенствуем механизмы расселения. Сейчас в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» расселение тоже идёт достаточно активно», - сказал Рурин во вторник на онлайн пресс-конференции в «Интерфаксе».

По его словам, с 2019 года расселены 233 тысячи человек, проживавших в аварийном жилье площадью 3,9 млн кв м. «Это показатели, которые превышают планку, заданную национальным проектом. На конец года мы должны были расселить 3 млн 300 тысяч кв м. Так что у нас уже есть и запас, и перевыполнение», - сказал Рурин.

Он напомнил, что Президентом РФ поставлена задача по объемам этого года выйти на расселение 130 тысяч граждан. «Если ориентироваться на этот показатель, то у нас уже расселены 97 тыс человек, что соответствует текущему уровню выполнения - 74,6%. С учётом темпов, набранных субъектами РФ по реализации этого проекта, мы ориентируемся на то, что показатель в 130 тыс граждан по итогам года будет достигнут», - отмечает Рурин.

«Это стало возможным за счёт реализации целого комплекса мер, предпринятых в начале этого года. Наиболее существенное влияние оказал запуск механизма ускоренного финансирования программ сверх текущих лимитов финансирования регионов. Мы сделали возможным использование тех кассовых остатков, которые образуются у нас в плановом порядке на конец каждого года», - сказал он.

ПЕРЕДОВИКИ ПО РАССЕЛЕНИЮ

Рурин сообщил, что в настоящее время более 30 российских регионов реализуют программу в ускоренном режиме. «Если говорить о динамике реализации программы в региональном разрезе, то четыре региона программу уже выполнили. Это - Карачаево-Черкессия, Сахалинская область, Санкт-Петербург и Севастополь. По итогам этого года, Кабардино-Балкария, Чечня и Адыгея, а также Саратовская и Магаданская области, также выйдут на завершение программы», - сказал он.

По мнению Рурина, среди этих регионов Саратовская область выглядит особым образом. «Там объективно большие объемы аварийного жилья - более 200 тыс кв м. Реализация этой программы в кратчайшие сроки - достаточно хороший результат», - считает он.

В следующем году ещё 20 регионов планируют выйти на завершение программы. «В этом плане очень помогает Правительство РФ, которое находит возможность сдвижки объёмов финансирования влево. В том году сумма сдвижки составила 50 млрд рублей, в этом году - фонд уже получил 13 млрд. Сейчас рассматривается вопрос о возможности предоставления дополнительных объёмов финансирования до 79 млрд рублей», - сказал Рурин.

ОСОБЕННОСТИ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Первый замглавы Фонда отметил, что в 2022 году будет происходить объединение с Фондом дольщиков. «Это влечёт за собой дополнительные мероприятия, которые будут направлены на снижение рисков с тем, чтобы ритмичный ход реализации программы переселения не был нарушен. Напомню, что именно сегодня в Государственной думе в первом чтении рассматривается законопроект об объединении фондов», - сказал Рурин.

Другой важной задачей является развитие института комплексного развития территорий. «Мы имеем возможность предоставлять средства, которые направляются застройщикам по программе переселения из аварийного жилья. Именно в этом году механизм начал запускаться. Утвержден соответствующий закон. И Фондом одобрены две заявки на использование средств - в Марий Эл и Мурманской области», - сказал он.

Планируется, что до конца текущего года ещё восемь регионов подадут в фонд заявки на использование средств.

«Если говорить о перспективах следующего года, то до 30 регионов планируют активно использовать механизмы комплексного развития территорий. При этом следует отметить, что мы говорим о механизме комплексного развития территорий жилой застройки», - сказал Рурин.

АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ

Первый замглавы фонда также высказал своё мнение о причине недостаточно активного развития наёмного жилья.

«У нас высокий уровень выкупной стоимости за то жилье в аварийном фонде, которое принадлежит гражданам. Соответственно, потратив деньги на выкупную стоимость, у регионов просто не остаётся ресурсов для того, чтобы инвестировать их в строительство наёмного жилья. Если мы выплачиваем высокую выкупную стоимость, и строим наемное жилье, то фактически удваиваем объём расходов по программе. Это основная причина, которая сдерживает активное развитие наёмного жилья», - сказал Рурин.

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