Наследие художника Рогинского - национальное достояние - эксперт

Место Рогинского очень прочно укоренено в истории русского искусства, его наследие - национальное достояние

Место Рогинского очень прочно укоренено в истории русского искусства, его наследие - национальное достояние. Необходимо сделать все возможное, чтобы оно было доступно - сказал доцент факультета искусств МГУ, историк искусства Андрей Ковалёв на пресс-конференции, посвященной наследию художника Михаила Рогинского.

«Кроме того, мы должны добиться большой выставки Рогинского с тем, чтобы встроить его имя в историю русского искусства» - добавил Ковалёв.

В свою очередь, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский отметил, что Рогинский является классиком и важнейшим художником своего времени, своего поколения.

«Он художник удивительной содержательности для нового русского искусства. В его творчестве я вижу очень мощный поток экзистенции. Странно, что настолько сильные вещи, живые вещи оказываются предметами каких-то других материальных споров. Думаю, что ему предстоит долго быть не архивным» - сказал Боровский.

Мнение коллег разделила хранитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Татьяна Вендельштейн, высоко оценив творчество художника.

«Рогинский бросил вызов двум гениям 20-го века, таким как Ларионов и Малевич и, как мне кажется, выиграл это сражение» - сказала Вендельштейн.

В то же время, по словам вдовы художника Лианы Рогинской, большая часть коллекции её покойного мужа является в настоящее время предметом судебных разбирательств, что препятствует демонстрации работ художника широкой общественности и затрудняет популяризацию его творчества.

По утверждению вдовы, художник всегда хотел, чтобы его картины смотрели люди.

«После смерти мужа я считала главной своей целью демонстрировать его творчество и составлять сводный каталог всех его работ для того, чтобы Михаил Рогинский занял то место в искусстве, которое ему принадлежит по праву» - сказала Лиана Рогинская.

Однако, как сообщила вдова художника, часть коллекции в следствие действий других наследников попала в частные руки, и их местонахождение в настоящий момент неизвестно.

«Я сделала все, чтобы этот спорный вопрос решился мирно. Но вопрос не решается только потому, что люди, стоящие за спиной второго наследника, хотят бесправно получить право на их обладание. Среди этих картин, в том числе, и те, которые я покупала и обменивала, собирая коллекцию художника. Для меня картины - не эквивалент денег. Ни о какой экономической выгоде не может быть речи. У меня никогда не было цели продавать работы. Я это делала только в исключительных случаях, когда надо было заказать каталог или оплатить выставку», - добавила Лиана Рогинская.

По мнению юриста, партнёра Petrol Chilikov Олеси Петроль, участвующей в судебном процессе, наследственное дело осложнено тем, что к нему применимо французское право, и российские суды вынуждены разбираться в нем с учетом французского права.

«Cудебные споры начались в России, когда часть картин была вывезена из Франции для организации выставки. Опекуны второго наследника настаивают на том, что у вдовы права на супружескую долю нет, потому что картины - особый вид имущества. Однако, позиция очевидна со стороны обеих правовых систем - имущество, нажитое в браке, является совместным», - сказала Олеся Петроль.

«Если стороны готовы будут договариваться, они могут решить спор мирным путем. Будет ли он разрешен без ущерба для коллекции, совершенно непонятно. Пока же ситуация не ясна - место нахождения большей части коллекции в России неизвестна, и существуют требования о полном лишении вдовы художника её супружеской доли», - добавила Петроль.

Кроме того юрист отметила отсутствие в российском праве какого-то особого механизма защиты подобных культурных объектов, кроме механизмов по перемещению культурных ценностей, и что в подобных спорах важную роль может сыграть мнение и позиция профессиональных сообществ, способных посодействовать решению спорных вопросов.