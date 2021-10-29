Роль киберспорта в развитии молодого поколения в пандемию коронавируса выросла, отмечают в Минпросвещения России

В министерстве просвещения России отметили важность киберспорта для молодого поколения в пандемию коронавируса, заявил директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России, кандидат педагогических наук Николай Федченко в ходе онлайн конференции в «Интерфаксе» в пятницу.

«Сейчас, когда из-за пандемии люди ограничены в посещении общественных мест, этот вид спорта незаменим в этой ситуации, как и другие виды спорта, которыми можно заниматься дома в онлайн режиме. Киберспорт развивает не только игровые способности, заложенные в программе, но и мышление, логику, многое другое, что востребовано в современном мире настоящим поколением. Я считаю, что перспективы киберспорта как вида спорта, важны для развития подрастающего поколения», - рассказал Федченко.

«На одном из совещаний президент сказал, что киберспорту надо уделять внимание, но очень осторожно. Данный вид спорта набирает свои обороты, проводится огромное количество мероприятий, мы, совместно с федерацией компьютерного спорта, проводим совещания, мастер-классы... Около полугода назад министерство просвещения и федерация компьютерного спорта заключили соглашение, который подразумевал план мероприятий по развитию этого вида», - добавил он.

Специалист отметил, что большая часть киберспортсменов посещают спортивные секции.

«Мы проводили опрос, около 80% киберспортсменов занимаются в какой-либо секции», - сообщил Федченко.

Вопросы киерспорта, а также развития школьного спорта обсуждались на Всероссийском форуме школьных спортивных клубов «Школьный спортивный клуб – основа современной региональной модели развития школьного спорта» прошел с 27 по 29 октября 2021 года. Форум был посвящен развитию системы школьных спортивных клубов в России с учётом опыта и ресурсов различных регионов страны, а также совершенствованию деятельности клубов как актуальной социокультурной среды и формы личностно-ориентированного обучения детей.

«Сегодня заканчивается наш форум, это самое массовое мероприятие, посвященное развитию школьных спортивных клубов. В последнее время на самом высоком уровне были приняты значимые нормативные акты, например, закон о гармонизации законодательства о физической культуре и образовании», - заявил начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Александр Минаев.

«В сентябре текущего года состоялось заседание Совета по спорту при президенте РФ, на котором обсуждались вопросы детско-юношеского спорта, там есть поручения по развитию школьного спорта», - сказал Минаев.

Он сообщил, что со следующего года будет утвержден Кубок Президента РФ для победителей президентских спортивных игр, а также всероссийский конкурс профессионального мастерства для педработников в области физической культуры, кроме этого, будет расширен перечень видов спорта, которые войдут в программу учебных предметов физкультура.