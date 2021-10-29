Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Роль киберспорта в развитии молодого поколения в пандемию коронавируса выросла, отмечают в Минпросвещения России

В министерстве просвещения России отметили важность киберспорта для молодого поколения в пандемию коронавируса, заявил директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России, кандидат педагогических наук Николай Федченко в ходе онлайн конференции в «Интерфаксе» в пятницу.

«Сейчас, когда из-за пандемии люди ограничены в посещении общественных мест, этот вид спорта незаменим в этой ситуации, как и другие виды спорта, которыми можно заниматься дома в онлайн режиме. Киберспорт развивает не только игровые способности, заложенные в программе, но и мышление, логику, многое другое, что востребовано в современном мире настоящим поколением. Я считаю, что перспективы киберспорта как вида спорта, важны для развития подрастающего поколения», - рассказал Федченко.

«На одном из совещаний президент сказал, что киберспорту надо уделять внимание, но очень осторожно. Данный вид спорта набирает свои обороты, проводится огромное количество мероприятий, мы, совместно с федерацией компьютерного спорта, проводим совещания, мастер-классы... Около полугода назад министерство просвещения и федерация компьютерного спорта заключили соглашение, который подразумевал план мероприятий по развитию этого вида», - добавил он.

Специалист отметил, что большая часть киберспортсменов посещают спортивные секции.

«Мы проводили опрос, около 80% киберспортсменов занимаются в какой-либо секции», - сообщил Федченко.

Вопросы киерспорта, а также развития школьного спорта обсуждались на Всероссийском форуме школьных спортивных клубов «Школьный спортивный клуб – основа современной региональной модели развития школьного спорта» прошел с 27 по 29 октября 2021 года. Форум был посвящен развитию системы школьных спортивных клубов в России с учётом опыта и ресурсов различных регионов страны, а также совершенствованию деятельности клубов как актуальной социокультурной среды и формы личностно-ориентированного обучения детей.

«Сегодня заканчивается наш форум, это самое массовое мероприятие, посвященное развитию школьных спортивных клубов. В последнее время на самом высоком уровне были приняты значимые нормативные акты, например, закон о гармонизации законодательства о физической культуре и образовании», - заявил начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Александр Минаев.

«В сентябре текущего года состоялось заседание Совета по спорту при президенте РФ, на котором обсуждались вопросы детско-юношеского спорта, там есть поручения по развитию школьного спорта», - сказал Минаев.

Он сообщил, что со следующего года будет утвержден Кубок Президента РФ для победителей президентских спортивных игр, а также всероссийский конкурс профессионального мастерства для педработников в области физической культуры, кроме этого, будет расширен перечень видов спорта, которые войдут в программу учебных предметов физкультура.

Пресс-центр

Наследие художника Рогинского - национальное достояние - эксперт

Наследие художника Рогинского - национальное достояние - эксперт

Эксперты Минздрава РФ рекомендуют привиться одновременно от COVID-19 и гриппа в период нерабочих дней, объявленных президентом

Программа переселения из аварийного жилья продвигается темпами сверх планки, установленной национальным проектом - первый замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ

Программа переселения из аварийного жилья продвигается темпами сверх планки, установленной национальным проектом - первый замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ

Эксперты представили проект цифровой деловой платформы для стран ШОС и Большой Евразии

Порядка 11 тыс. школьников в РФ приняли участие в социальном проекте "Зеленая кисточка"

Фотогалереи

Фотохроника 29 октября
10

Фотохроника 29 октября

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Москва во время нерабочих дней
10

Москва во время нерабочих дней

Фотохроника 28 октября
10

Фотохроника 28 октября

Хроника коронавируса. Октябрь.
20

Хроника коронавируса. Октябрь.

Фотохроника 27 октября
10

Фотохроника 27 октября

Фотохроника 26 октября
10

Фотохроника 26 октября

Смог в Екатеринбурге
6

Смог в Екатеринбурге

Лучшие фотографии дикой природы 2021 года
12

Лучшие фотографии дикой природы 2021 года

Comic Con в Нью-Йорке
12

Comic Con в Нью-Йорке

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС
7

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС

Фотохроника 24 сентября
9

Фотохроника 24 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код