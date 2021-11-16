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ЕЭК о льготах на импорт авиатехники: закупка у поставщиков из ЕАЭС является приоритетом

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) считает приоритетной закупку авиатехники у производителей внутри Евразийского экономического союза, заявил директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев, комментируя перспективы продления льгот на импорт в союз иностранных самолётов.

"Мы считаем, что в данном случае лучше предоставлять преимущества национальным производителям, развивать свое собственное производство, свои собственные компетенции, чем давать такие преимущества зарубежным поставщикам. В этой связи, естественно, ведутся переговоры о закупке нашей союзной авиатехники. И хотя такой прямой увязки нет, основная, я считаю, идея - если есть возможность предоставить льготы и поддержать национальных производителей, то это должно быть нашим приоритетом", - сказал он, выступая на организованной "Интерфаксом" онлайн пресс-конференции на тему развития промышленности и АПК в преддверии межправсовета ЕАЭС (пройдет 18-19 ноября в Ереване).

"Естественно, наибольшие компетенции в этой области у Российской Федерации, однако существует ряд предприятий государств-членов, которые успешно могут сотрудничать в этой области как с точки зрения поставки компонентов, так и с точки зрения ремонта и обслуживания авиатехники", - отметил Кушнарев.

В качестве примера успешного взаимодействия партнёров по ЕАЭС в сфере авиапром он привел сотрудничество России и Казахстана в производстве лёгких многоцелевых самолётов ("Байкал", Л-610, Л-410).

Кушнарев напомнил, что недавно ЕЭК одобрила рекомендации по кооперации производителей авиатехники в ЕАЭС, частью этого документа является Единый перечень промышленных предприятий стран союза, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в гражданском авиастроении (со стороны РФ в него вошли ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC), АО "УЗГА", АО "Вертолеты России", ГК "Кронштадт").

"ОАК представила списки тех комплектующих, которые они хотели бы локализовать не только на территории Российской Федерации, но и на территории нашего Евразийского союза", - отметил также Кушнарев.

В ноябре коллегия ЕЭК также одобрила и направила на рассмотрение в вышестоящие органы союза согласованный проект плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах ЕАЭС на 2021 - 2025 годы.

На текущий момент действует решение комиссии Таможенного союза №130, которое освобождает от уплаты таможенных пошлин при ввозе в ЕАЭС среднемагистральные. самолеты класса А320/Boeing-737 и дальнемагистральные самолеты А330/Boeing-767. Продление этого действия этого решения до 2032 года (с 2023 и 2035 гг соответственно) называлось в качестве условия закупки Казахстаном самолётов Sukhoi Superjet 100. РФ продление льготы не поддерживала.

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