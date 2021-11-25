Участники конкурса научной фантастики, посвященного 100-летию Станислава Лема, заглянули в будущее, где нет пандемии и катаклизмов

Международный конкурс научно-фантастического рассказа, посвящённый 100-летнему юбилею польского фантаста, футуролога и философа Станислава Лема показал, что идеи писателя, работавшего в жанре психологической фантастики, актуальны и по сей день.

«Мне кажется, главное в творчестве Станислава Лема - его глубокие размышления о человеческой природе. В произведениях Лема мы предстаем единым человечеством, жителями одной общей планеты. В Польше 2021 год объявлен Годом Лема, и находясь здесь в России, я с радостью наблюдал многочисленные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения великого писателя», - сказал посол Польши в РФ Кшиштоф Краевски в четверг на онлайн пресс-конференции в «Интерфаксе», посвящённой этому конкурсу.

«Посольство организовало конкурс фантастических рассказов, продолжающих традиции Станислава Лема. Мы искали форму, которая позволила бы участникам представить собственную интерпретацию уникального стиля. Конкурс должен был стать своеобразным зеркалом того, как творчество польского писателя видят российские авторы», - сказал дипломат.

Краевски считает рассуждения и размышлением персонажей произведений Лема сильно востребованными в настоящее время, поскольку «Лемовский дух рассуждения фокусируется на только на технической стороне прогресса, но и на его возможных последствиях для человечества».

БУДУЩЕЕ БЕЗ ПАНДЕМИИ И КАТАКЛИЗМОВ

Участники жюри конкурса пришли к выводу, что современные фантасты, увлечённые произведениями Лема, рисуют довольно привлекательную картину будущего.

«На конкурс было прислано более трёхсот работ. Это достаточно большое количество. Сформировались некие сценарии того, каким будущее видят начинающие авторы, но уже довольно успешные фантасты. Среди рассказов конкурса практически не было сюжетов, которые касались бы темы пандемии. Ее в будущем нет», - сказал на пресс-конференции критик, историк фантастики и председатель оргкомитета конкурса Сергей Шикарев.

«Мы видим, что продолжается научно-технический прогресс. Человечество развивается поступательно, практически нет катаклизмов, а если есть, то они успешно преодолены. Это светлый взгляд, обращённый в будущее. В очень многих рассказах фигурируют роботы, киборги и прочие сложные автоматы. Активно ведётся космическая экспансия», - сказал он.

Многие рассказы поклонников Лема вполне подходят под определение жанра психологической фантастики.

«Идеалы в произведениях Лема актуальны и сегодня. Осмысляется тематика физического бессмертия человека. Очень многие авторы рассуждают о том, какие психологические проблемы возникнут в случае, если человек станет физически бессмертным», - сказал Шикарев.

ЖАНР ФАНТАСТИКИ НЕ В УПАДКЕ

В настоящее время довольно распространено мнение о том, что расцвет научной фантастики остался в прошлом, а сам жанр переживает упадок. В этом плане довольно любопытна точка зрения члена жюри конкурса, профессора РАН, астрофизика Сергея Попова, принявшего участие в онлайн пресс-конференции.

«Авторы, на мой взгляд, верно оценивают ряд потенциальных угроз, которые может повлечь за собой развитие технологий. Есть некое иллюзорное ощущение упадка жанра. Это связано с тем, что в эпоху Лема жанр переживал бурный расцвет», - сказал учёный.

ПОПУЛЯРЕН, КАК БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ

Литературный критик и председатель жюри конкурса Галина Юзефович сопоставила уровень популярности знаменитого польского фантаста с успехом братьев Стругацких, произведениям которых отдавали должное несколько поколений читателей.

«Полагаю, что в Советском Союзе и в постсоветской России Станислав Лем был также популярен, как братья Стругацкие», - сказала она.

По мнению Юзефович, стиль Лема оказал довольное слитное влияние на современных авторов, пишущих в жанре фантастики.

«Авторы затрагивали проблемы, которые были актуальны во времена Лема. В этом есть как сильная, так и слабая сторона. На мой взгляд, если вспомнить о том, о чем писал Лем, то это ни в коем случае не было ретро. Многие произведения, выходящие сейчас, немного производят впечатление «ретрофаниастики». Это тексты, опирающиеся на проблематику 70-х годов.

Научна фантастика откатилась в своём жанре от научности к большей литературности», - сказал она.

Конкурс оказал серьёзную поддержки новым авторам. «Мы всегда открыты к развитиям новых направлений. Фантастика является одним из таких. В нашем издательском портфеле есть несколько значимых проектов. Когда появилось предложение сделать сборник, посвящённый памяти Лема, к 100-летию писателя, взять в сборник произведение одного из финалистов конкурса, мы долго не раздумывали», - говорит главный редактор электронного издательства Bookmate Originals, партнёр конкурса Полина Бояркина.