Всероссийский конкурс по энергосбережению в сфере ЖКХ показал интересный опыт россиян, как меньше платить за «коммуналку», отмечают организаторы

Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере Жилищно-коммунального хозяйства «Е-ДИКТАНТ», проводящийся во второй раз, по мнению его организаторов, подтвердил интерес россиян к тематике экономного потребления ресурсов.

«Интерес к теме энергосбережений у россиян достаточно большой и обоснованный. В прошлом году в этом диктанте приняли участие 50 тыс человек. Мы эту тему должны пропагандировать и продвигать. Сокращение объёмов энергопотребления напрямую отражается на климатической повестке, снижается количество вредных выбросов», - сказал главный советник государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин во вторник на онлайн пресс-конференции в «Интерфаксе».

Диктант проводится в онлайн формате, и проводится в два этапа. На первом этапе участники конкурса должны ответить на 50 вопросов в течение полутора часов. Те, кто проходят во второй этап, должны будут ответить на 30 вопросов, для ответов на которые даются два часа. Далее проводятся итоги конкурса.

«Помимо этого мы хотим использовать и очную площадку. В будущем мы планируем проводить конкурс с использованием двух форматов», - сказал Талалыкин.

ИНТЕРЕС К КОНКУРСУ РАСТЁТ

По сравнению с прошлым годом, когда Всероссийский диктант проводился впервые, желающих участвовать стало заметно больше, говорит генеральный директор Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» Станислав Неверов.

«Диктант в этом году идёт уже почти две недели. Если сравнивать численность участников, то на сегодняшний день до конца проведения первого этапа у нас зарегистрированы 34 тыс человек. Увеличение численности участников мы ожидаем в последние дни. Полагаю, что в этом году мы перешагнем отметку в 50 тыс», - сказал он.

Неверов отмечает, что активное участие в конкурсе демонстрируют все федеральные округа. «Участвуют все 85 субъектов РФ. Самому молодому участнику - 12 лет, самому старшему - 90. Наиболее активным по количеству участвующих является Центральный федеральный округ. Среди лидеров Москва, Тамбовская и Тульская области», - сказал он.

Неверов отмечает, что в рамках второго этапа конкурса будут проходить викторина, и конкурс в социальных сетях, где можно опубликовать статьи со своими практическими советами.

«Конкурс ориентирован на практику. Будут оцениваться не только знания участников, но и их практические навыки и советы по энергосбережению», - сказал он.

ОПЫТ ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ

Участие конкурсе позволяет как поделиться своим личным практическим опытом экономии, так и взять на вооружение опыт сограждан, способных удачно экономить, считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Мы видим, что тарифы во многих регионах у нас относительно низкие. Но граждане переплачивают из-за объемов, неэкономного потребления тех ресурсов, которые им в таком количестве не нужны. Конечно, диктант не решит эти проблемы, но он хорош тем, что даст возможность людям получить знания в несколько необычной форме. Практическая польза в том плане, как можно сэкономить на платежах», - сказал она в ходе онлайн пресс- конференции.

По мнению Разворотневой, участие в конкурсе позволяет больше погрузиться в практику экономии. «Основной ресурс по экономии связан с теплоснабжением. Диктант даёт представление, как здесь можно сэкономить», - сказала она.

Разворотнева считает, что государству пора сделать следующий шаг, т.е. заниматься не только просветительской и разъяснительной работой, но и стимулировать граждан по экономии ресурсов.

«Я подготовила ряд поправок в Жилищный кодекс РФ, которые позволят сделать определённый шаг в этом направлении», - сказал депутат.