Председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов: «Зачем кто-то ломает то, что хорошо работает?»

«Динамично развивающееся предприятие «Кучуксульфат», стоимость которого оценивается в 17 млрд. рублей, подвергается попытке «недружественного поглощения»

«Динамично развивающееся предприятие «Кучуксульфат», стоимость которого оценивается в 17 млрд. рублей, подвергается попытке «недружественного поглощения». Такое мнение высказал на прошедшей сегодня пресс-конференции председатель совета директоров компании Василий Гамаюнов.

По его словам, «с лета 2017 года произошел направленный вброс клеветнических материалов о нашей компании в десятки телеграм-каналов, на основании которых возникли десятки заявлений. За это время мы прошли 80 проверок, только за год ответили на 300 запросов».

Гамаюнов считает, что «за всеми этими проверками стоит угроза банкротства предприятия, когда объект становится либо легкой добычей рейдеров, либо в результате приостановки действия лицензии предприятие не может нормально работать».

Особое беспокойство Гамаюнова вызывает ситуация, сложившаяся в моногороде «Степное озеро», градообразующим предприятием которого много лет является «Кучуксульфат». По словам бизнесмена, бюджет города в 2016 году составлял 36 млн рублей. В 2021 году из-за событий вокруг компании он потерял 14 млн рублей, столько же потеряет и в 2022-м.

«Это был самый богатый моногород в Алтайском крае. А теперь уже с апреля будет абсолютный дефицит бюджета, нет средств в муниципалитете. Придется ограничивать свет, приостановить развитие и благоустройство. Кроме того, 264 млн. рублей по отношению к 2016 году потерял краевой бюджет, а в 2022 году потеряет 323 млн рублей. Зачем кто-то ломает то, что очень хорошо работает?», - сказал В. Гамаюнов.

Вместе с тем, серьезные претензии к «Кучуксульфату» есть у прокуратуры. Ведомство утверждает, что приватизация предприятия была проведена с серьезными нарушениями.

Начальник юридического департамента предприятия Ирина Володина, принявшая участие в пресс-конференции, заявила, что «законность приватизации завода проверялась еще в 90-х годах, в том числе по поручению Генеральной прокуратуры».

«Важно и то, что «Кучуксульфат» приватизировался как арендное предприятие, оно утратило статус государственного еще при заключении договора аренды с правом выкупа», - считает Володина. По ее мнению, согласия федерального правительства на приватизацию завода не требовалось. «Полномочия от Госимущества на приватизацию федеральной собственности были переданы Алтайскому краевому комитету, что мы можем подтвердить имеющимися в нашем распоряжении документами», - сказала Володина.

Участники пресс-конференции призвали федеральные власти обратить внимание на сложившуюся вокруг предприятия ситуацию.

«Краевая власть ничего не может с этим сделать, это не в их компетенции. Эта тема, по нашему мнению, в федеральной повестке дня. Ситуация, которая происходит с «Кучуксульфатом» - угрожающая для безопасности бизнеса. Она не благоволит к тому, чтобы инвестировать и понимать, что правовой статус собственности стабилен в России», - заявил В.Гамаюнов.