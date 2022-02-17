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Бизнес-ассоциации производителей и импортеров потребительских товаров обосновали своё место в системе утилизации отходов

Три организации, объединяющие производителей и импортёров потребительских товаров в системе утилизации отходов представили аргументы в пользу эффективности своей деятельности. "Если ассоциаций не будет, затормозятся проекты по организации сбора отходов. Многие компании примут решение не заниматься утилизацией. Они не будут иметь возможность заниматься утилизацией самостоятельно. Будут изменения к худшему. Будет стагнация, откат назад", - сказал президент Ассоциации СКО Электроника-утилизация Александр Онищук, принимая участие на состоявшейся в четверг онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе"

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Принявшие участие в пресс-конференции президент Ассоциации ЭкоШинСоюз Сергей Подойников и исполнительный директор Ассоциации РусПРО Павел Рудась поддержали своего коллегу, отметившего, что до появления ассоциаций участники рынка имели весьма ограниченные возможности.

"До того, как появились ассоциации, у компаний-утилизаторов были свои клиенты. Но сегодня мы видим, как меняются планы по развитию у наших партнёров. Наличие таких ассоциаций - один из важнейших инструментов развития", - говорит господин Онищук.

Один из основных аргументов состоит в том, что одна организация была бы не в состоянии организовать такую систему утилизации сбора. "Огромны затраты, необходимые для проведения утилизации", - сказал Онищук.

ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ

Помимо обеспечения упорядоченности в утилизации отходов бизнес-ассоциации также предлагают необходимую нормативно-стандартную базу. "К сожалению, в России нет единых стандартов, которые описывали бы процедуры по утилизации отходов от электроники. Ассоциация в инициативном порядке разработала стандарт", - сообщил Онищук.

Пресс-центр

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