Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Фестиваль ГТО

Через несколько дней в Орле откроется Всероссийский этап Всероссийского летнего фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций

Организаторы соревнований рассказали о своих ожиданиях на пресс-конференции, состоявшейся в среду в центральном офисе "Интерфакса".

"Фестиваль проводится в четыре этапа. Первый проводится в образовательных организациях, второй - в муниципальных образовательных организациях до 16 мая, третий - в субъектах Российской Федерации до 23 мая. И, соответственно, четвёртый этап, Всероссийский, проводится в субъектах РФ в Орле в период с 20 по 25 июня текущего года", - сказал директор ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" Министерства просвещения РФ, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РФ Николай Федченко.

По его словам, во Всероссийской этапе ожидается участие 240 учащихся из 60 регионов. "Соответственно, будет 60 команд", - сказал Федченко.

Молодые люди в рамках фестиваля посоревнуются в беге на дистанции в 60, 2000 и 3000 метров, в протягивании на турнике, в метании спортивных снарядов, а также в стрельбе из пневматической винтовки".

ТРАДИЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

"Орёл был выбран неслучайно. Город и область всегда принимали эти соревнования на высоком уровне", - говорит председатель общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России", заслуженный тренер России по вольной борьбе, доктор педагогических наук Алан Абаев.

Что касается планов на будущее, то Федченко предлагает не ограничиваться состязательной составляющей при проведении фестиваля.

"На мой взгляд, программа фестиваля не должна ограничиваться соревновательной практикой. Считаю, что там должны проводится и всевозможные мастер-классы, не исключаю, что должна быть и культурная программа, не только в дни открытия и закрытия, но и должен быть некий культурный компонент той малой родины, откуда человек приехал", - сказал он.

Пресс-центр

Проведение Всероссийского инженерного конкурса важно для технологического развития и укрепления кадрового потенциала страны – организаторы

29 апреля в центре "Смена" стартуют Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов

Министерство просвещения и Федерация спортивной борьбы России подписали соглашение о сотрудничестве

Роль независимой экспертизы в современной судебной практике необходимо повысить – специалисты

Бизнес-ассоциации производителей и импортеров потребительских товаров обосновали своё место в системе утилизации отходов

Фотогалереи

Королевские скачки Royal Ascot
12

Королевские скачки Royal Ascot

Фотохроника 14 июня
10

Фотохроника 14 июня

Фотохроника 10 июня
10

Фотохроника 10 июня

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Фотохроника 9 июня
10

Фотохроника 9 июня

Фотохроника 8 июня
10

Фотохроника 8 июня

Гости Каннского кинофестиваля
20

Гости Каннского кинофестиваля

Самые высокооплачиваемые спортсмены по версии Forbes
10

Самые высокооплачиваемые спортсмены по версии Forbes

Парад Победы на Красной площади в Москве
17

Парад Победы на Красной площади в Москве

Репетиция парада Победы в Москве
9

Репетиция парада Победы в Москве

Met Gala 2022
13

Met Gala 2022

59-я Венецианская биеннале современного искусства
13

59-я Венецианская биеннале современного искусства

 