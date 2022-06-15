Фестиваль ГТО

Через несколько дней в Орле откроется Всероссийский этап Всероссийского летнего фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций

Организаторы соревнований рассказали о своих ожиданиях на пресс-конференции, состоявшейся в среду в центральном офисе "Интерфакса".

"Фестиваль проводится в четыре этапа. Первый проводится в образовательных организациях, второй - в муниципальных образовательных организациях до 16 мая, третий - в субъектах Российской Федерации до 23 мая. И, соответственно, четвёртый этап, Всероссийский, проводится в субъектах РФ в Орле в период с 20 по 25 июня текущего года", - сказал директор ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" Министерства просвещения РФ, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РФ Николай Федченко.

По его словам, во Всероссийской этапе ожидается участие 240 учащихся из 60 регионов. "Соответственно, будет 60 команд", - сказал Федченко.

Молодые люди в рамках фестиваля посоревнуются в беге на дистанции в 60, 2000 и 3000 метров, в протягивании на турнике, в метании спортивных снарядов, а также в стрельбе из пневматической винтовки".

ТРАДИЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

"Орёл был выбран неслучайно. Город и область всегда принимали эти соревнования на высоком уровне", - говорит председатель общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России", заслуженный тренер России по вольной борьбе, доктор педагогических наук Алан Абаев.

Что касается планов на будущее, то Федченко предлагает не ограничиваться состязательной составляющей при проведении фестиваля.

"На мой взгляд, программа фестиваля не должна ограничиваться соревновательной практикой. Считаю, что там должны проводится и всевозможные мастер-классы, не исключаю, что должна быть и культурная программа, не только в дни открытия и закрытия, но и должен быть некий культурный компонент той малой родины, откуда человек приехал", - сказал он.