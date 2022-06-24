МВД РФ отстранили от участия в нескольких антинаркотических организациях Евросоюза

Вместе с тем продолжаются контакты с партнерами из Центральной Азии, ОДКБ и ШОС, в мае в ходе антинаркотической операции "Канал-Второй барьер" под эгидой ОДКБ изъято около 350 кг наркотических средств, выявлено 892 наркопреступления, сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" первый замначальника ГУНК МВД

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Правоохранители МВД РФ исключены из участия в работе некоторых консультативных площадок стран Евросоюза, сообщил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

"Что же касается Евросоюза и США, можно сказать о полном прекращении взаимодействия и исключении России из участия в работе некоторых консультативных площадок - Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН), Группы Совета Европы по международному сотрудничеству в области наркотиков и зависимостей - Группы "Помпиду", - сказал Смуров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

При этом замначальника управления сообщил, что антинаркотическое взаимодействие осуществляется в основном с компетентными органами государств Центральной Азии, а также со странами - партнерами по ОДКБ и ШОС.

"Данные рабочие контакты не претерпели изменений, но и более того существенно активизировались в последние годы", - подчеркнул Смуров.

Представитель МВД рассказал о проведенной в мае текущего года субрегиональной антинаркотической операции "Канал-Второй барьер" под эгидой ОДКБ. В операции приняли участие сотрудники органов внутренних дел и безопасности, антинаркотических, пограничных и таможенных служб государств Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдатели ряда международных организаций.

"В результате за период операции изъято около 350 кг наркотических средств, выявлено 892 наркопреступления, из них 151 совершенных в групповых формах. Ликвидированы 7 подпольных нарколабораторий. Задержано 69 лиц, находящихся в розыске. Установлено 469 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках", - сказал Смуров.

По его словам, всего в 2022 году на основании решений МВД РФ заблокировано более 7,8 тысяч интернет-ресурсов с информацией о наркотиках.

"В 2022 году мы приняли решение в отношении более 7,8 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках. За последние пять лет таких решений было порядка 85 тыс.", - сказал Смуров.

По мнению Смурова, необходимо на законодательном уровне установить в РФ уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе в социальных сетях.

В этой связи он отметил, что в прошлом учебном году тестирование на наркотики более 6 млн школьников выявило порядка 180 тысяч учащихся, входящих в "группу риска" по наркотической зависимости.

"В процессе тестирования в прошлом учебном году, 2020-2021 г., выявлена "группа риска", которая составила в целом по стране 180 тыс. учащихся, а вот среди них уже выявлено всего 320 фактов, связанных с непосредственным употреблением психоактивных веществ", - сказал Смуров.

Он отметил, что по сравнению с предыдущим учебным годом "это количество на четверть сократилось, и это десятая доля процента от общего количества лиц, входящих в "группу риска".

По словам замначальника ГУНК, в тестировании приняли участие порядка 98% учебных заведений, в их числе более 6 млн обучающихся.

Представитель МВД также сообщил, что в министерстве готовят предложения по усилению государственного контроля за почти 40 видами наркотических веществ.

"Сейчас уже очередное готовится постановление - там порядка 40 наименований (психоактивных веществ и прекурсоров - ИФ)", - сказал Смуров.

По словам замначальника, за последние пять лет по инициативе ГУНК издано 17 постановлений правительства РФ, которыми установлены меры государственного контроля в отношении более тысячи психоактивных веществ.