Получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги могут только клиенты организаций из перечня Минспорта - УФНС России

Граждане, претендующие на получение налогового вычета, должны быть клиентами исключительно организаций или индивидуальных предпринимателей, входящих в перечень, опубликованный на сайте министерства спорта РФ, заявила заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова в ходе онлайн-конференции в "Интерфаксе".

"Рекомендую зайти на сайт Минспорта, там присутствует перечень, по которому можно проверить, можно ли получить вычет за пользование их услугами. Часто сами организации оповещают своих клиентов о том, что они входят перечень Минспорта", - сказала Круглова.

"Если налогоплательщик в новом году хочет заявить и имущественный, и социальный вычет, в первую очередь заявляйте социальные вычеты, так как их перенести нельзя, в отличие от имущественных. Мы не вправе потом переиграть распределение налогов на доходы физических лиц", - добавила она.

При этом чиновник подчеркнул, что перечень организаций и услуг, за которые можно получить вычет, будет изменяться.

"Налоговый вычет - это не возврат государством денег, затраченных на фитнес, а возврат налога на доходы физических лиц, уплаченных налогоплательщиком", - подчеркнула заместитель руководителя УФНС России по Москве.

Она напомнила, что после вступления закона в полную силу в 2022 году, налогоплательщики могут получить обратно часть налога на доходы физических лиц, уплаченных в бюджет, в части расходов, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.

При этом, данные услуги должны быть потреблены налогоплательщиками с 1 января 2022 года, а размер общего налогового вычета (включая социальный и имущественный) не может превышать 120 тысяч рублей в год.

Налогоплательщик может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему или его детям.

Также вычет можно получить, если организация включена в соответствующий перечень на дату оказания услуг.