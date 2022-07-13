Число погибших в результате пожаров в Подмосковье сократилось за 22 года в два раза - МЧС

Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подвел некоторые итоги деятельности службы за два последних десятилетия

Число пожаров и погибших в них людей значительно сократилось в Подмосковье за последние 22 года, заявил главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.

"В начале 2000-х у нас в среднем за год на пожарах на территории Московской области погибало порядка 700 человек. За прошлый год гибель на пожарах на территории Московской области составила чуть больше 400 (человек. - ИФ)... Снижение почти в два раза по погибшим", - сказал Медведев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он сообщил, что в текущем году ведомством зафиксировано 207 случаев гибели людей в результате пожаров, в прошлом году за такой же период погибли 234 человека. Число пожаров также сократилось – их стало на семь тысяч меньше, чем в "нулевых годах". В этом году, по словам Медведева, количество пожаров снизилось еще на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Медведев в этой связи отметил, что за последние 25 лет пожарная охрана Московской области и государственный пожарный надзор сделали "серьезный рывок вперед" в техническом оснащении, в профессиональной подготовке сотрудников. Сейчас в Подмосковье работают 480 инспекторов госпожнадзора.

В связи весенне-летним пожароопасным сезоном, по постановлению губернатора Московской области ведомством взяты на контроль около 40 детских оздоровительных лагерей. В целом за пределами городов в Подмосковье расположены более 100 детских оздоровительных лагерей.

В каждом лагере, перед заездом новой смены проводится день пожарной безопасности, детям подробно разъясняются основные требования и правила пожарной безопасности.

Касаясь вопроса проверок бизнеса по выполнению требований пожарной безопасности и штрафов, Медведев сообщил, что количество проверок за последние 10-15 лет уменьшилось.

"Проверяем объекты высокой категории риска... Бизнес в текущем году от нас отдыхает", - сказал главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору.

Медведев заявил также, что не является сторонником увеличения суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности, поскольку это не даст должного результата среди граждан.

"Мы в своей работе никогда не апеллируем к тому, чтобы максимально наказать виновное лицо. Мы всегда подходим дифференцированно к любой проблематике. Если мы видим, что у человека есть нарушения на его объекте, на его предприятии, но руководитель этого предприятия, собственник старается устранить нарушения... то, конечно, мы стараемся не штрафовать", - отметил он.

На пресс-конференции в честь 95-летия пожарного ведомства в Московской области Александр Медведев пожелал коллегам удачи в работе, твердости духа и надежного тыла.