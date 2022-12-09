Более 4,5 тыс. россиян обратились за помощью к юристам для защиты права собственности в этом году - Ассоциация адвокатов

Много жалоб на нарушения прав собственников в ходе социальной газификации, владельцы частных газопроводов считают, что она происходит за их счет

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Свыше 4,5 тыс. человек обратились в Ассоциацию адвокатов России за Права Человека с вопросом защиты права собственности в 2022 году, сообщила председатель Ассоциации адвокатов России за Права Человека, адвокат Мария Архипова в пятницу.

"За 2022 год в Ассоциацию адвокатов России за Права Человека обратились более 4500 человек по вопросам защиты права собственности: 60% обращений составили вопросы, связанные со спорами по имуществу с частными лицами, 35% по вопросам защиты права собственности от претензий государственных и муниципальных образований, 5% по вопросам потери права собственности на вновь присоединенных территориях Украины к России", - сказала Архипова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

В качестве примера юрист затронула проблему прав собственности на примере частных газопроводов.

"В России некоммерческие партнерства (НП) по газификации населенных пунктов организованы для подключения к газораспределительной сети за счет собственных средств жителей населенных пунктов. Такие НП создавались гражданами, чтобы ускорить подключение частных домовладений и бизнеса к газу и для обеспечения бесперебойного отопления", - отметила Архипова.

По ее данным, за последние 10 лет практически все населенные пункты, где местные жители желали перейти на газовое потребление, самостоятельно учредили некоммерческие организации по газификации, самостоятельно получили документы на подключение и введение газопроводов в эксплуатацию.

"В настоящее время данные газопроводы принадлежат некоммерческим партнерствам и частным лицам, право собственности на газопроводы оформлено в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнула адвокат.

Со своей стороны председатель подмосковного НП "Павловское" Юрий Сигачев обратил внимание на нарушение прав собственников при реализации программы социальной газификации в стране.

"Все проблемы социальной газификации для владельцев частных газопроводов одинаковы: незаконное место, создание опасных ситуаций и утечка газа, а также судебные решения "под копирку", игнорирование права собственности, отсутствие компенсации", - сказал глава НП.

По его словам, совместно с жителями деревни было израсходовано почти 18 млн рублей для того, чтобы протянуть нитку газопровода более 4 км.

"Данный газопровод среднего давления был оформлен в собственность, а участок высокого давления был передан в собственность министерству имущественных отношений Московской области по договору дарения под предлогом высокой промышленной опасности. Это 2,6 млн рублей, которые мы (жители населенного пункта Павловское. - ИФ.) подарили. Газопровод высокого давления оказался внесенным в уставной капитал "Мособлгаза", - сказал Сигачев.

Позднее в 2021 году, уточнил он, на совещании главы городского округа Домодедово было озвучено требование о передаче газопроводов по факту дарения в "Мособлгаз" без компенсации. "Иначе крупнейшая газораспределительная компания России построит новые газопроводы, а жителей, по словам председателя организации, "задушат новыми завышенными тарифами на техническое обслуживание",- отметил руководитель НП.

"Мы обращались в администрацию президента, Совет Федерации, правительство РФ, Госдуму, к депутатам Госдумы, к губернатору Московской области, в прокуратуру РФ, в прокуратуру Московской области и т.д., но воз и ныне там" - сказал Сигачев.

По его словам, "впоследствии жители населенного пункта были вынуждены оплачивать приборы за пользование ниткой, а подключаемые в дальнейшем абоненты этого не делают, но пользуются на равных условиях газопроводом.

Таким образом, жители деревни считают, что необходимо приостановить все дела, возбужденные против владельцев частных газопроводов АО "Мособлгазом" для принятия и устранения пробелов в законодательстве РФ.

В свою очередь председатель НП содействия газификации "Семибратское-1" Игорь Костенков заявил, что с жителями деревни Семибратское произошла аналогичная ситуация.

"В течение 6 лет мы строили наш газопровод с разветвленной системой газовой магистрали общей протяженностью более 3 км, которая охватывала все домовладения в деревне, в том числе и пустующие участки. Столь длительный срок был обусловлен не только сложностями проектирования, но и судебными тяжбами с собственниками земли. По решению суда нас обязали выплатить порядка 4 млн рублей в пользу собственника земельного участка. В общей сложности, затраты на строительство составили более 17 млн рублей", - сказал глава НП.

В феврале 2020 года по газопроводу пошел газ, но некоммерческое партнерство осталось с долгами на 7 млн рублей без возможных источников их погашения.

"Где нам взять деньги на погашение задолженностей и дальнейшее содержание газопровода?!", - задался вопросом Костенков.

О своей проблеме рассказала глава НПГ"Никольское" Дмитровского района Мособласти Ирина Стрелецких.

"За то, чтобы "врезаться" в трубу, с нас "Мособлгаз" взял почти 800 тыс. рублей. Конечно же, мы все оплатили. И когда, вроде бы, все было сделано, нам опять "Мособлгаз" заявляет, что нам необходимо газопровод оформить в собственность и только тогда мы ("Мособлгаз". - ИФ) пустим газ в ваш поселок. И с этим мы опять согласились. И вот уже как 5 лет платим налог как за собственность, и также каждый месяц мы вынуждены платить за сервисное обслуживание. И это все личные средства членов некоммерческого партнерства", - отметила Стрелецких.

По ее словам, "Мособлгаз" в рамках программы догазификации "врезает" в нитку построенного газопровода всех абонентов, не имея согласия основного абонента.

Впоследствии крупнейшая газораспределительная компания подает в суд. "Все суды действуют по одному сценарию: встают на сторону "Мособлгаза", не разбираются в проблеме, не дают высказать нашего мнения, защитить себя", - отметила глава НПГ.

"Мы считаем необходимым прекратить все судебные разбирательства, пока не будет урегулирован вопрос с основным абонентом. И также хотим получить компенсацию за построенный газопровод на личные средства жителей поселка", - подчеркнула Стрелецких.

Председатель некоммерческого партнерства "Горки-Инфраструктура" Анатолий Шуклин также негативно высказался о работе "Мособлгаза" в рамках программы социальной газификации населенных пунктов.

"Мы хотим, чтобы социальная газификация была действительно социальной в отношении всех, а то, что социальная газификация одной половины деревни за счет другой половины деревни. В связи с этим мы считаем необходимым приостановить действие всех судов, которые сейчас идут", - сказал глава НП.

В результате участники пресс-конференции высказались за решение проблемы разъяснением от имени Верховного суда РФ в адрес судов первой инстанции в части легализации прав собственников по отношению к нелегально подключенным абонентам, которые неправомерно пользуются ниткой газопровода в тех или иных населенных пунктах по инициативе крупнейшей газораспределительной компании России.