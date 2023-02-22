Командный формат соревнований Maxima Masters Team дает полноценную возможность подготовиться к Кубку наций Евразийской лиги - тренер сборной по конному спорту

Финальная часть серии Maxima Masters Team пройдет с 8 по 11 марта в подмосковном конно-спортивном комплексе Maxima Park. За призовой фонд серии в размере 7 млн рублей поборются 12 команд.

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Тренерский штаб сборных России по конному спорту благодарен организаторам серии турниров Maxima Masters Team по конкуру за соревновательную практику для всадников основного состава национальной команды, а также за возможность изучить ближайший резерв.

"Эта серия является подводящим к крупным чемпионатам, например, к Кубку России в марте. Это и еще одна площадка для изучения кандидатов в национальную сборную, у нас есть возможность изучить различные процессы внутри сборной, сделать свои заключения на основании полученных данных, корректировать тренировочный процесс", - заявил главный тренер сборных команд России по конному спорту Владимир Белецкий в ходе пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве.

"Командный формат Maxima Masters Team был взят из крупнейшей и дорогой серии, которая привлекает максимальное внимание - Global Challenge Tour. Но там выступают только взрослые и опытные всадники. Тут же вовлечен весь возрастной контингент, например, те, кто показывают хорошие результаты, но пока не проходят в национальную команду", - добавил он.

"Мы видим новых лошадей, следим за обменами, результатами и планируем позже видеть их в составе главной команды. Этот формат помогает спортсменам и тренерам, а также старшим специалистам более качественно готовить сборные к крупным турнирам, а также более грамотно формировать составы", - отметил тренер.

"У нас большие цели в Кубке Наций, где в этом сезоне мы сможем выступать только в составе Евразийской лиги. Но с изменением ситуации, а мы ждем, что нас допустят к крупным международным турнирам, мы должны быть в оптимальной форме", - подчеркнул Белецкий.

В свою очередь, мастер спорта международного класса Мария Симаходская отметила, что соревнования дают дополнительный опыт взаимодействиями с тренерами команд.

"Я участвую в серии вот уже три сезона. Эта серия помогла многим молодым и взрослым всадникам обрести новый опыт во взаимодействия с тренерами команд. Отмечу, что маршруты соревнования становятся все сложнее, ни заставляют переживать о настоящему за себя и партнеров. Это прямая подготовка к более серьезным командным турнирам, таким как Кубок Наций в рамках Евразийской лиги в командном формате", - рассказала Симаходская.

Финальная часть серии Maxima Masters Team пройдет с 8 по 11 марта в подмосковном конно-спортивном комплексе Maxima Park. За призовой фонд серии в размере 7 млн рублей поборются 12 команд.

Генеральный директор компании-организатора серии Maxima Equisport Елена Базилева отметила, что вход на соревнования будет открытым для всех желающих.