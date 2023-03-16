Россияне за 2,5 года смогли списать 3,6 млрд руб. долгов через внесудебное банкротство - Федресурс

Долги на сумму в 3,59 млрд рублей были списаны с 10,3 тыс. граждан-банкротов в рамках внесудебной процедуры банкротства за время ее существования с сентября 2020 года по конец февраля 2023 год, сообщил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru) в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе"

"На конец февраля (2023 года - ИФ) завершены больше 10 тыс. процедур, и списаны почти 3,6 млрд рублей (долгов с граждан - ИФ)", - сказал он.

Согласно статистике, в 2022 году инициировать внесудебную процедуру смогли 7 108 человек, что на 52,4% больше, чем в 2021-м.

Внесудебная процедура доступна с 1 сентября 2020 года россиянам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства проводится через многофункциональные центры (МФЦ), длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

Всего с сентября 2020 года по конец февраля 2023 года стартовали 15 084 процедуры в отношении граждан с общей суммой долга 5,22 млрд рублей. Наибольшее их число зафиксировано в Челябинской (839), Омской (829) и Оренбургской областях (637).

Средний размер долга в целом по РФ, согласно статистике "Федресурса", равняется 345,9 тыс. рублей. В 41% случаев сумма просроченных обязательств составляла 200-400 тыс. рублей, в 37% - более 400 тыс. рублей, а в 22% - менее 200 тыс. рублей.

Средний возраст должников - около 44 лет. Чаще к внесудебному банкротству прибегают женщины: на них пришлось 9126 инициированных процедур, тогда как на мужчин - 5958.

Продолжается увеличение доли заявлений о банкротстве, податели которых соответствуют требованиям процедуры. В январе-феврале текущего года она запускалась по 69,5% заявлений, свидетельствуют данные "Федресурса". В 2022 году это было в 61,7% случаев, годом ранее - в 50,6%. Всего с сентября 2020 года были возвращены 14076 заявлений, но позже в 894 случаях процедура была все же возбуждена после повторного обращения гражданина.