Компания "Абрау-Дюрсо" в 2022г увеличила выручку на 22,35%, до 12,1 млрд руб.

Компания "Абрау-Дюрсо" (ABRD), ведущий производитель игристых вин в РФ, в 2022 году увеличила выручку на 22,35%, до 12,076 млрд рублей, сообщил генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Это данные управленческой отчетности.

Показатель EBITDA вырос на 23,55%, до 3,625 млрд рублей (2,93 млрд рублей в 2021 году, МСФО), чистая прибыль - на 25,56%, до 1,695 млрд рублей (1,35 млрд рублей в 2021 году, МСФО), рентабельность чистой прибыли составила 14%.

Соотношение долг/EBITDA зафиксировано на уровне 1,99 против 2,18 в 2021 году, рентабельность EBITDA сохранилась на уровне предыдущего года - 30%.

Масловский также сообщил, что в 2022 году компания реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 18,5% больше, чем годом ранее).

Как сообщается в пресс-релизе компании, положительную динамику сохранили продажи премиальных классических игристых вин "Абрау-Дюрсо". Коллекции вин "Империал" и Brut d'Or демонстрируют устойчивый рост, одним из драйверов которого является повышение спроса в сегменте HoReCa. Высокие показатели зафиксированы и в категории тихих вин - они составили 4,4 млн бутылок (на 22% выше, чем в 2021 году).

В сегменте слабоалкогольных напитков объемы продаж коллекции Abrau Light выросли на 45%. Набирает популярность и коллекция сидров "Абрау-Дюрсо". Так, в прошлом году "Абрау-Дюрсо" реализовала весь запланированный объем традиционных сидров уже в первой половине года, а продажи продукции под брендом Abrau Cider в 2022 году выросли кратно по сравнению с показателями предыдущего года.

Компания также сообщает, что в прошлом году в портфеле крепкого алкоголя успешным запуском стал джин "7 трав", рекордный спрос на который был зафиксирован уже в первые полгода продаж. Безалкогольный портфель компании демонстрирует значительные результаты, в первую очередь за счет активного развития направления онлайн-торговли, в том числе на маркетплейсах. Так, дистрибуция артезианской воды выросла в два раза, напитков Abrau Junior - на 19%.

Как сообщил на пресс-конференции президент компании Павел Титов, в 2022 году в развитие производства и туризма было инвестировано 2 млрд рублей.

По его словам, в этом году компания планирует вывести на рынок водку "7 трав" и карибский ром. "К осени сможем его показать", - сказал он, не уточнив, о какой из стран Карибского бассейна идет речь. "По рому сейчас вопрос больше логистический, прорабатываем. Остальное более-менее готово", - сказал он.

Как сообщил на пресс-конференции директор торгового дома "Абрау-Дюрсо" Олег Петько, в прошлом году компания потеряла ряд экспортных рынков. Это, прежде всего, рынки США и Западной Европы, а также сегмент dute free. "Но при этом продолжаем развивать рынки дружественных стран. Растут продажи в Казахстан, Киргизию, Белоруссию, в ряд других стран", - сказал он. Компания также планирует дальнейшее развитие собственной розницы.

Но, как сказал Титов, это будет не просто увеличение торговых точек. "Собственная розница для нас - это своего рода визитная карточка, посольство "Абрау-Дюрсо" в ключевых регионах, - пояснил он. - Поэтому рассчитывать на увеличение количества (магазинов - ИФ) не стоит. Достаточно активно планируем развивать в регионах сеть "1870". Это интересный формат, который представляет собой и ресторан, и магазин. Причем цены - что в винной карте, что на полке - одинаковы. Есть всегда возможность попробовать что-то в ресторане и купить".

По его словам, это намного интереснее, чем количественные показатели по магазинам. "Нам это, скорее, важно для закрепления брендов в региональном понимании, чем рассаживать мелкие магазинчики", - отметил Титов.

В прошлом году сеть "1870" состояла из 4 объектов. В этом году уже открылся ресторан в Ростове-на-Дону. В планах - появление точки в Баку (в Азербайджане у компании есть дочка - "AzAbrau"). Флагманский ресторан работает в Москве на Старом Арбате.

"Абрау-Дюрсо" реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. В 2022 году она реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок (на 18,5% больше, чем в 2021 году). Выручка, по данным управленческой отчетности, составила 12,076 млрд рублей, что на 22,35% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 23,55%, до 3,625 млрд рублей (2,93 млрд рублей в 2021 году, МСФО), чистая прибыль - на 25,56%, до 1,695 млрд рублей (1,35 млрд рублей в 2021 году, МСФО), рентабельность EBITDA сохранилась на уровне предыдущего года - 30%.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.

КОМПАНИЯ "АБРАУ-ДЮРСО" В 2023Г ПЛАНИРУЕТ ПОЧТИ В 2 РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ЗАКЛАДКУ ВИНОГРАДНИКОВ

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - "Абрау-Дюрсо" (ABRD), ведущий производитель игристых вин в РФ, в 2023 году планирует заложить 444 га новых виноградников, что в 1,9 раза больше, чем было заложено в 2022 году (230 га), сообщил президент группы "Абрау-Дюрсо" Павел Титов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Всего под виноградниками у компании занято 3 702 га при общей площади виноградопригодных земель в 6 323 га.

"Нам есть куда расти. И эти земли нам абсолютно понятны", - сказал он.

Сбор винограда, по словам Титова, в прошлом году составил рекордные 25,585 тыс. тонн, что стало своего рода наградой за два предыдущих не очень удачных года. Рекордным стал и объем переработанного винограда - 31 366 тонн.

Титов не стал раскрывать планы по сбору винограда в этом году, но на вопрос о том, будет ли сбор больше, чем в прошлом году, сказал: "Учитывая, что часть виноградников входит в плодоношение, думаю, что не меньше будет".

Президент компании также сообщил, что в этом году "Абрау-Дюрсо" планирует ввести собственный питомник в районе винодельни "Юбилейная". Его мощности будут рассчитаны на 2,5 млн прививок в год. "По сути, это 2,5 млн саженцев. Основные сорта - "шардоне", "каберне-совиньон", "рислинг", - сказал он. - Скорее всего, саженцы будут направляться на нужды компании".

Сроки ввода сдвинулись с прошлого года из-за логистических проблем, пояснил он. "Но сейчас мы готовы в считанные недели его запустить", - сказал Титов.

Тем не менее, по его словам, отрасль продолжает сталкиваться с дефицитом посадочного материала. В России ежегодно производится около 8 млн саженцев в год, а потребность составляет 40-45 млн, сказал он. При этом закладка зарубежных саженцев не субсидируется, и это "достаточно сильно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли". "Во-вторых, на данный момент оплатить и привезти саженцы в Россию - это достаточно сложный процесс", - заявил Титов, добавив, что "без достаточно ускоренной господдержки создания коммерческих питомников, производящих саженцы", будет трудно достичь тех целей, которые поставлены в программе виноградарства и виноделия.

Глава "Абрау-Дюрсо" считает, что РФ нужна программа развития питомников. Причем эти питомники должны "выстраиваться в расчете на весь рынок, а не на отдельные группы компаний или винодельни", господдержка необходима "хотя бы в виде компенсации инвестиций", отметил он.

"Во всем мире принято, что производство саженцев - это отдельно стоящий бизнес. У них большая работа по генетике, семеноводству, селекции. Это большая научная и производственная работа", - сказал Титов.

Комментируя появившиеся в последнее время сообщения о том, что виноделы испытывают трудности из-за нехватки пробок, Титов сказал, что у компании такой проблемы нет. "Идет плановое резервирование, у нас достаточно серьезный запас, есть российские дистрибьюторы, которые предлагают пробки", - сказал он.

Вообще же, отметил он, команда "Абрау-Дюрсо" быстро определила уязвимые места, которые могут появиться в связи с изменением экономической ситуации, и начала формировать запасы. "Коллеги даже на нас жаловались, что мы начали большие объемы закупать, резервировать, чтобы в новых реалиях жить в парадигме больших резервов", - сказал он, отметив, что раньше компания не формировала большие запасы.

"Абрау-Дюрсо" реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. В 2022 году она реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок (на 18,5% больше, чем в 2021 году). Выручка, по данным управленческой отчетности, составила 12,076 млрд рублей, что на 22,35% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 23,55%, до 3,625 млрд рублей (2,93 млрд рублей в 2021 году, МСФО), чистая прибыль - на 25,56%, до 1,695 млрд рублей (1,35 млрд рублей в 2021 году, МСФО), рентабельность EBITDA сохранилась на уровне предыдущего года - 30%.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.