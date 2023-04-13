Российские участники рынка ИТ будут готовить бизнес-миссию в Китай

На "круглом столе" "Россия - Китай: как запустить ИТ-проект на новом рынке" спикеры подчеркнули важность создания форматов, в рамках которых российские и китайские партнеры имели бы возможность обсуждать перспективы сотрудничества в ИТ-сфере

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Перспективы выхода компаний из РФ на китайский ИТ-рынок были обсуждены на "круглом столе" "Россия - Китай: как запустить ИТ-проект на новом рынке", состоявшемся в четверг в центральном офисе агентства "Интерфакс".

"Думаю, нам необходимо подумать о бизнес-миссии в Китайскую народную республику с посещением крупных инновационных центров, кластеров. К нам достаточно часто обращается китайская сторона, заинтересованная иметь партнеров в России", - сказал председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

"Сегодня ИТ-кооперация очень перспективна для нашего взаимодействия с Азией, в том числе с Китаем. Из нашего опыта очень сложно попасть ИТ-компаниям на китайский рынок и также сложно попасть китайским компаниям на российский рынок. Тем не менее китайский рынок очень емкий, там практически нет бюрократических процедур, но есть определенные сложности в согласовании", - сказал он.

По мнению Манкевича, в настоящее время следует создавать форматы, в рамках которых российские и китайские партнеры имели бы возможность обсуждать перспективы сотрудничества в ИТ-сфере.

"Мы считаем, что сейчас очень важно создавать совместные рабочие группы, которые будут работать в интересах наших двух стран, будут пользоваться поддержкой правительств России и Китая. В Китайской народной республике созданы целые парки для совместных программ. Мы, в Российско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей, со своей стороны организовываем стыковки между российскими и китайскими компаниями и корпорациями", - сказал он.

В свою очередь директор АНО "Центр глобальной ИТ кооперации" Вадим Глущенко, принимавший участие в "круглом столе", оптимистично оценил потенциал взаимодействия России и Китая в данной сфере.

"На мой взгляд, есть взаимный интерес развивать сотрудничество. Уверен, что в перспективе 5-10 лет перспектив будет еще больше", - сказал Глущенко.