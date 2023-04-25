Депутат Госдумы Семигин представил план достижения Россией статуса ведущей мировой державы

Парламентарий, являющийся инициатором и разработчиком проектов двух документов - "Стратегия развития России" и "Основные направления развития России. Новый курс", объяснил их подготовку обоснованным запросом россиян на формулирование дальнейшей цели и стратегии развития России

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Сопредседатель партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" Геннадий Семигин, возглавляющий в Госдуме комитет по делам национальностей, а также являющийся первым заместителем руководителя партийной фракции в нижней палате парламента, представил во вторник проекты двух документов - "Стратегия развития России" и "Основные направления развития России. Новый курс".

Парламентарий, являющийся инициатором и разработчиком этих документов, пояснил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", что главными причинами их подготовки стали "во-первых, обоснованный запрос россиян на формулирование дальнейшей цели и стратегии развития России".

Вторым важным мотивом, по словам депутата, стало то обстоятельство, что наличие большого количества программных документов по развитию различных сфер и отраслей не дает, как считает Семигин, комплексного ответа на вопрос о модели развития государства.

"В-третьих, для эффективного развития страны остро необходим конкретный план реальных практических действий на ближайшие годы. Подавляющее большинство граждан, согласно соцопросам, требуют перемен в развитии страны", - сказал депутат.

Главной стратегической целью Семигин считает процесс, позволяющий сделать Россию "страной номер 1 в мире". "Для достижения этого "Стратегия развития России" на ближайшее десятилетие предлагает масштабный, быстрый и качественный рывок в развитии во всех сферах жизни и деятельности государства и общества", - отмечает он.

Что касается второго программного документа, получившего название "Основные направления развития России. Новый курс", то он, по словам Семигина, представляет собой некую "дорожную карту" по достижению статуса ведущей мировой державы.

В качестве приоритета Семигин предложил ставить благополучие, уровень и качество жизни человека и его семьи, рост доходов личного и семейного бюджетов.

"Именно поэтому раздел "Человек и Семья" является первым в этом документе", - сказал парламентарий.

По словам Семигина, проекты обоих документов в настоящее время обсуждаются в кругу представителей законодательной и исполнительной власти как на федеральном уровне, так и в регионах, а также в научном и экспертном сообществе.