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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

МЧС: Порядка двух пожаров фиксируется ежеминутно в период майских праздников

Более 80 % пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - МЧС России предупреждает о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности, особенно в майские праздники, когда порядка двух пожаров приходится тушить ежеминутно. Одна из главных причин возгораний - неосторожное обращение с огнем, сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

"В период майских праздников за прошлый год с 1 по 10 число произошло более 23 тыс. пожаров в целом по России. В майские праздники обычно происходят два пожара ежеминутно", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

По статистике за прошлый год, в период майских праздников погибли 256 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.

"Почти 83% пожаров приходится на неосторожное обращение с огнем, 9% пожаров в жилье происходит из-за неисправности электрооборудования", - добавил Воронов.

В МЧС напомнили об административной ответственности за нарушение требований противопожарной безопасности.

Так, за нарушение требований пожарной безопасности без установления особого противопожарного режима граждане могут заплатить до 15 тыс. рублей, должностные лица - до 30 тыс. рублей, а юридические - 400 тыс. рублей. Если же нарушение произошло в условиях особого противопожарного режима, то гражданин заплатит 20 тыс. рублей, а юридические лица - до 800 тыс. рублей.

Воронов сообщил, что МЧС в период майских праздников будет отслеживать соблюдение требований пожарной безопасности в местах массового скопления людей в усиленном режиме.

"На дежурстве будут более 2,5 тыс. только инспекторского состава Госпожнадзора. Будет организовано более 2,5 тыс. постов и более 1,5 тыс. единиц техники будет участвовать в праздничных мероприятиях", - отметил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы.

По данным ведомства, в настоящее время на учете в министерстве находятся более 10 тыс. площадок для проведения торжественных мероприятий и более 1,5 тыс. площадок для проведения фейерверков и салютов.

МЧС НАПОМИНАЕТ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ Андрей Печенин на пресс-конференции отметил, что рост числа происшествий на майских праздниках также фиксируется и на водных объектах.

"С начала года в РФ зарегистрировано 334 происшествия, в которых погибли 216 человек из них 17 детей. Также зафиксировано 14 аварий с маломерными судами, в которых погибло 16 человек. Мы отмечаем некоторое увеличение количества происшествий на майских праздниках", - сказал он.

Печенин сообщил, что в 2022 году было зафиксировано 119 происшествий на воде, из них 20 событий с маломерными судами. Всего в происшествиях на водных объектах в прошлом году за майские праздники погибли 106 человек, из них семь детей, 45 человек было спасено.

Большая часть происшествий приходится на случаи, когда дети остаются без присмотра родителей, а также из-за рыбалки и туризма, добавил он.

В целях предупреждения возникающих рисков в текущем году на майские праздники сотрудниками ГИМС тоже запланированы ежедневные дежурства.

"Планируем и обеспечение безопасности проведения мероприятий на воде в период майских праздников. Всего будет дежурить свыше 960 человек личного состава, 290 единиц автотранспорта и свыше 315 плавсредств", - сказал Печенин, отметив, что также планируется проведение свыше 3 тыс. патрулирований и различных профилактический мероприятий.

О ШАШЛЫКАХ НА ДАЧАХ

В праздничные дни в парках или на приусадебных участках среди россиян также популярно приготовление шашлыка. В МЧС напомнили, что приготовление такой пищи должно проходить в специально оборудованных зонах. На приусадебных участках необходимо соблюдать расстояние не менее 5 метров от дома до мангала.

БЕСПИЛОТНИКИ В ПОМОЩЬ

В связи со сложной пожарной ситуацией в части российских регионов, МЧС будет отслеживать нарушителей с помощью беспилотных летательных аппаратов. Министерство уже начало применять квадрокоптеры на юге страны для поиска виновников, а также очагов возгораний.

"Квадрокоптеры позволяют нам выявить не только лиц, но и сделать фиксацию самого правонарушения. Мы уже в некоторых субъектах реализуем это мероприятие, например, в Волгоградской области. В тех южных регионах, где вопросы пожарной безопасности на грани фола", - сказал Воронов.

Он отметил, что поэтапно "дежурство" беспилотников над дачными участками будет расширено по всей стране.

Что касается возможной реакции населения на полеты квадрокоптеров, Воронов пояснил: "Чтобы люди не боялись, до них будет доведена информация о применении МЧС квадрокоптеров".

По его словам, ведомство имеет необходимые разрешения на использование беспилотников, а сотрудники имеют соответствующее профессиональное обучение.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ДОЛЖЕН НЕСТИ СОБСТВЕННИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Представитель МЧС также сообщил, что ведомство обсуждает инициативу внесения в КоАП изменений, согласно которым ответственность за противопожарное нарушение на земельных участках будут нести их собственники вне зависимости от того, кем оно совершено.

Пресс-центр

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