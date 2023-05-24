В розыске МВД России находятся около тысячи детей - данные угрозыска

За последние пять лет наблюдается снижение количества пропавших без вести несовершеннолетних, причем полиции удается найти более 90% детей; при поиске используются GPS-навигаторы, система видеонаблюдения "Безопасный город", а МЧС применяет беспилотники

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Около 150 несовершеннолетних было объявлено в розыск в начале года, всего полиция разыскивает 975 детей, сообщил руководитель подразделения Главного управления уголовного розыска МВД России Максим Черныш.

"В первом квартале текущего года объявлено в розыск 146 несовершеннолетних, установлено местонахождение 131 ребенка. Розыск остальных детей продолжается. По итогам 2022 года в розыске оставалось 960 человек", - сказал Черныш в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе", приуроченной к Международному дню пропавших детей.

По его словам, наиболее часто несовершеннолетние пропадают в крупных регионах - это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области. Значительная часть находящихся в розыске детей - это дети, самовольно ушедшие из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений. Большая часть из них самостоятельно или с помощью полиции возвращается в семью или детское учреждение, откуда они сбежали.

Черныш также рассказал, что в своей работе сотрудники уголовного розыска используют все возможные средства поиска, в том числе и GPS-навигаторы, а также систему видеонаблюдения "Безопасный город" там, где она установлена. Использование данного комплекса, по его словам, дает хорошие результаты.

Сотрудник ГУУР отметил, что за последние пять лет наблюдается неуклонное снижение количества пропавших без вести несовершеннолетних. Причем полиции удается найти более 90% пропавших детей.

"В поиске детей мы не делаем разделения на россиян и иностранцев. Не важно, откуда ребенок - если он потерялся, мы будем его искать", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, Черныш подчеркнул, что действующее законодательство полностью соответствует потребностям и каких-либо особенных изменений и дополнений не требуется, хотя работа по его совершенствованию ведется.

Он также рассказал, что полиция тесно взаимодействует с волонтерскими организациями, специализирующимися на розыске лиц, пропавших без вести, при участии волонтеров в прошлом году были найдены более 6 тыс. несовершеннолетних.

"В 2022 году при активном участии волонтеров и содействии полиции установлено местонахождение более 6 тыс. несовершеннолетних", - сказал он.

По словам Черныша, в настоящее время общее число участников волонтерских организаций составляет около 15 тыс.

"На сборах с привлечением сотрудников МЧС России изучаются основы выживания в экстремальных условиях, оказания первой помощи, получаются другие необходимые навыки. При проведении совместных мероприятий волонтерам разъясняют основные принципы проведения поисковых мероприятий в каждом конкретном случае", - сказал Черныш, отметив, что работа с волонтерскими организациями в данном направлении будет продолжена.

В свою очередь руководитель Всероссийской ассоциации волонтерских организаций "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв отметил, что решить проблему с пропавшими детьми возможно только в тесном контакте органов госвласти с общественностью. "Не существует ни одного государства в мире, где бы все проблемы решало исключительно одно государство, где бы вся ответственность лежала бы, например, на полиции или на специальных службах. Это всегда солидарная ответственность, взаимопомощь", - сказал он.

Второв отметил, что помимо МВД волонтеры активно взаимодействуют и со Следственным комитетом России, оба ведомства с недавнего времени привлекают общественников к поиску детей, пропавших в 90-е годы. "Таких дел, к счастью, не огромное количество. На Москву приходилось более 50 таких материалов, к моменту начала нашей работы, сейчас уже более 10 закрыты. Это говорит о том, что срока давности для поиска пропавшего ребенка в государстве нет, его ищут и сотрудники полиции, и сотрудники Следственного комитета, и волонтеры", - сказал общественник.

Он отметил, что дела, связанные с детьми-сиротами, находятся на особом контроле у председателя СКР. Второв также рассказал, что в прошлом году СКР безвозмездно передал ассоциации восемь автомобилей, которые значительно повысили эффективность работы.

Со своей стороны замглавы Национального центра Помощи пропавшим и пострадавшим детям Денис Губенко сообщил, что в 2022 году в адрес организации поступило 3 тыс. 400 заявлений о пропаже людей, 90% из которых касались несовершеннолетних. Из них 3 тыс. 135 были найдены.

"Для наглядности, с января по апрель 2023 года Национальный центр принял и обработал 1 тыс. 793 заявки, 1тыс. 535 было найдено живыми", - рассказал Губенко.

В свою очередь директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил на пресс-конференции, что МЧС РФ использует беспилотные летательные аппараты для поиска пропавших несовершеннолетних.

"Да, МЧС РФ применяются беспилотники для поиска детей", - сообщил Охотенко. Он добавил, что в регионах, где установлен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, министерством данные меры не применяются.

Охотенко также подчеркнул, что родителям необходимо заблаговременно готовить детей к посещению леса, чтобы снизить возможные риски пропажи несовершеннолетних.

"Детей надо готовить к походу в лес. Наша задача - сделать их выходы на природу безопасными", - добавил он.

Порядка 60% времени специалисты МЧС затрачивают на сбор первичной информации в ходе поиска ребенка.

"Именно сбор первичной информации помогает значительно сузить квадратуру, направить силы, где действительно может быть успех", - отметил Охотенко, подчеркнув, что собранные аналитические данные зачастую гарантируют скорость и успех в поиске.