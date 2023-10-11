Российские конники нацелены на индивидуальные лицензии для участия в ОИ-2024

Возможность получения российскими спортсменами личных квалификаций для участия в Олимпиаде 2024 года в Париже будет обсуждаться на Генеральной ассамблее МОК

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Российские спортсмены в конных видах спорта имеют шанс попасть на Олимпиаду в Париже через индивидуальные лицензии, сообщила генеральный секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"Конечно, хотелось бы видеть (российских спортсменов на Олимпиаде - ИФ), но на данный момент мы должны распрощаться с тем, что увидим команду на Олимпиаде. Потому что квалификационные турниры к Олимпийским играм прошли этим летом. И единственная надежда - это получить индивидуальные лицензии", - сказала Терехова.

По ее словам, сейчас на Генеральной ассамблее Международного олимпийского комитета (МОК) стоит несколько тем для обсуждения, и главная, "можно ли будет нашим спортсменам получить личные квалификации для участия в Париже-2024".

Она отметила, что есть еще одна проблема - украинская федерация конного спорта направила письма во все европейские национальные федерации с просьбой не допускать наших спортсменов до соревнований, так как они "создают некомфортные условия для безопасности".

"Мы считаем, что мы сможем обеспечить безопасность и своих, и других всадников. Основное - это получить согласие, где смогут выступать наши спортсмены, чтобы получить индивидуальную квалификацию. На это надежда еще есть. У нас есть мероприятия, которые мы собираемся провести, работа идет и с национальными федерациями других стран", - пояснила Терехова.

6 марта 2022 года FEI (Международная федерация конного спорта) запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации МОК.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

В целом, по словам Тереховой, с момента запрета РФ участия в международных соревнованиях, Федерация конного спорта России "руки не сложила".

За это время, отметила она, Россия провела на своей территории 22 международных соревнования.

"Наши спортсмены получили достаточно возможностей показать свое мастерство и посоревноваться с другими участниками из других стран. Поэтому мы руки не сложили", - сказала Терехова.

В свою очередь главный тренер олимпийской сборной России Владимир Белецкий также подтвердил, что руки ни у кого не опустились, а наоборот, "уровень соревнований в нашей стране возрос в разы".

"При формировании единого календарного плана у нас не остается свободных недель по каждой дисциплине, и мы дошли до такого уровня, когда в одну неделю мы проводим два или три мероприятия", - рассказал Белецкий.

По его словам, в России намечен серьезный прогресс в разведении лошадей, в развитии индустрии, в том числе изготовлении формы для спортсменов, спецкормов.

Белецкий сообщил, что в течение 2,5 лет откроется после реконструкции Московский ипподром - он станет современным спортивным кластером.

"Ничего у нас не остановилось, а продолжает двигаться", - подчеркнул он.

В свою очередь генеральный директор "Maxima Equisport" Елена Базилева сообщила, что компания является ведущим организатором турниров в России на протяжении последних восьми лет.

"Несмотря на всю сложившуюся ситуацию на международной политической арене, мы, как организатор, не почувствовали боли организатора. Количество турниров не уменьшилось, а увеличилось. К нам приезжает такое же количество участников, даже больше. Уровень турниров повышается", - сказала Базилева.

Она отметила, что они продолжают общаться с иностранными специалистами, приезжают судьи, тренеры, ветеринары.

"Связи с внешним миром поддерживаются", - уточнила Базилева.

Руководитель "Конноспортивного клуба" "Кремлевская школа верховой езды" и центра национальных конных традиций России Борис Петров рассказал, что центр создан на ВДНХ, благодаря правительству Москвы.

"Это стало и туристической площадкой, и отраслевой, где наши конезаводчики наконец-то могут привести своих лошадей, показать товар лицом. А трибуны на 2100 человек все время заполнены", - сообщил Петров.

Он добавил, что с 29 апреля по 23 сентября они провели 43 мероприятия, всадники из 40 регионов принимали участие в турнирах.

"Да и ничего страшного, что каким-то образом сейчас наши спортсмены не выезжают. Сюда стали приезжать. Шесть международных мероприятия прошло в центре национальных конных традиций, спортсмены из 21 страны приняли в них участие", - пояснил Петров.

Член сборной России по конкуру Дарья Самохина рассказала, что ранее тренировалась за границей, но в прошлом году вернулась в России, и "нисколько не пожалела".

"Я даже не ожидала, что тут столько разных интересных турниров с различными форматами, огромными интересными шоу. Постоянно это развивается и улучшается. С каждым турниром становится все лучше и интереснее", - сообщила Самохина.

По ее словам, сейчас конный спорт развивается сильно, создается необходимая инфраструктура, а также появляется экипировка российских производителей, которая ничем не уступает иностранной.

Согласилась с этим и создатель бренда MANIC Екатерина Маник, которая сообщила, что ее компания является национальным производителем экипировки для спортсменов, занимающихся конными видами спорта.

"Наша задача была дать нашим спортсменам, всадникам комфортабельную высокотехнологичную одежду, которая не будет съедать 50% бюджета нашего спортсмена. Поэтому мы с гордостью предоставляем им одежду бесплатно, чтобы они протестировали, высказали свое мнение", - рассказала Маник.

В свою очередь, гендиректор журнала "Голд мустанг" и гендиректор ассоциации "Росплемконзавод" Егор Мелентьев, пригласил всех на выставку "Конная Россия", которая стартует 13 октября. Там будет большая программа с выступлениями, соревнованиями, а также пройдет парад пород в формате конного шоу, уточнил он.

"Будет очень интересная программа, мы повторим успех прошлого года", - выразил уверенность Мелентьев.