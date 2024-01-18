Стартовал всероссийский конкурс на новую концепцию Предзаводской площади в Миассе

Предзаводскую площадь у завода "Урал" в Миассе превратят в обновленное общественное пространство, которое будет отвечать всем современным требованиям. Проект предполагает создание нового облика площади и прилегающей территории

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - Стартовал всероссийский конкурс на преобразование Предзаводской площади у автомобильного завода "Урал", расположенной в Миассе Челябинской области, по итогам реализации проекта у жителей города появится обновленное общественное пространство, которое будет отвечать всем современным требованиям комфорта, безопасности и благоустройства.

"Города наши преображаются, и очень радостно нам то, что это происходит не только по инициативе администраций, не только за счет бюджетных средств, но также в этом активно участвует и частный бизнес. И вот сегодняшняя наша встреча - яркое тому подтверждение (...). Уверен, что этот проект выиграет самый достойный его участник, что он будет реализован и станет украшением и очередной точкой притяжения города Миасса", - сказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" в четверг.

Он отметил, что в Челябинской области, которая накануне отметила 90-летие с момента образования, проживает 3,4 млн человек. А автомобилями, которые производят в регионе, пользуется не только вся страна, но и многие страны мира.

Говоря о благоустройстве общественных пространств и создании комфортной городской среды, Шаль также отметил, что регион активно подхватил этот тренд вместе со всей страной. Также Челябинская область активно участвует в конкурсе архитектурных проектов благоустройства малых город и исторических поселений.

Шаль уточнил, что запущенный конкурс стал первым архитектурным конкурсом этого года и будет проходить под патронатом губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который также является председателем жюри конкурса. Всего же данный проект, по его словам, является 50-м.

В свою очередь глава Миасского городского округа Егор Ковальчук отметил, что регион уверенно входит в тройку ведущих муниципалитетов Челябинской области. Он добавил, что город активно участвует в благоустройстве общественных пространств, в частности в прошлом году Миассом был выигран грант на реализацию благоустройства набережной.

Говоря о проекте по преобразованию Предзаводской площади, Ковальчук уточнил, что запрос от населения на реализацию таких проектов очень большой.

"Запрос на реализацию этого проекта очень большой, население просит реализации таких проектов - я говорю и про проспект, и прилегающий к площади парк Автозаводцев. Этими проектами сейчас занимается муниципалитет, в данный момент один из них уже в стадии реализации, второй в стадии проектирования. И вот третий проект. И я очень благодарен за это руководству предприятия, и Павлу Александровичу (гендиректор автозавода "Урал" Яковлев - ИФ) лично, за то, что он взял эту работу на себя. Она очень непростая", - добавил Ковальчук.

Реализация проекта и обновление площади, как отметил руководитель городского округа, "скажется и на качестве жизни горожан, привлекательности города для молодежи, для туристов".

Генеральный директор АО "Автомобильный завод "Урал" Павел Яковлев, по инициативе которого и проходит конкурс, рассказал, что на заводе трудится около 10 тыс. жителей города.

Он уточнил, что проект было решено приурочить к юбилейным датам. Так, 8 июля 2024 года исполняется 80 лет с момента выпуска первого уральского автомобиля, а в ноябре - столетие выпуска первого российского грузового автомобиля.

Проводя работы на площади, по словам Яковлева, важно сохранить архитектурный ансамбль, так как он является лицом города, при этом не нарушить логистику, так как она является крупнейшей транспортной развязкой Миасса.

"Мы вышли с инициативой и хотим, как раз, приурочить подведение итогов к 80-летию выпуска автомобиля. А так как проект мы считаем значимым для Миасса и для Челябинской области, мы решили придать ему именно статус российского конкурса для того, чтобы выбрать лучших архитекторов, лучшее архитектурное агентство в России", - добавил он.

Яковлев также выразил надежду на то, что проект по обновлению площади будет завершен к 85-летию завода, которое будет в ноябре 2026 года. Основным инвестором проекта выступает завод, однако в случае, если проект "обрастет какими-то еще подпроектами", завод будет обращаться к источникам финансирования, в том числе бюджетным.

По итогам первого этапа конкурса будет отобрано три заявки, а из них выбран один победитель, сообщила руководитель проектного отдела "ДОМ.РФ" Ксения Голубева.

"Но все равно, очень часто, и в нашей конкурсной практике (такое было), что из каких-то заявок собираются какие-то лучшие практики. Это такая возможность шире посмотреть на город", - отметила Голубева.

О том, как будет проводиться конкурс, сообщил соучредитель Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.

"Цель нашего конкурса - выбор лучшей концепции системы общественных пространств. Она затрагивает не только само пространство, но и фасадные решения. Наверное, не во всех конкурсах есть такой нюанс, но в нашем есть. Мы хотели бы видеть, как будет вписана Предзаводская площадь в окружающий градостроительный контекст, и увидеть концепцию этого решения, а не объект в вакууме", - сказал Георгиевский.

Участниками конкурса могут быть не только архитекторы, но и образовавшиеся консорциумы. Заявки можно подать в электронном виде на сайте проекта до 16 февраля. На первом этапе участникам необходимо направить портфолио и эссе, в котором необходимо раскрыть ключевую идею и видение, как будет организована работа на территории, а также представить визуализацию проекта - эскиз, скетч или "философское рассуждение на тему".

Оценивать проекты будет жюри, в состав которого войдут представители органов государственной власти Челябинской области, федеральные и региональные эксперты в сфере архитектуры, общественных пространств и городского планирования.

"Общий призовой фонд (конкурса) составляет 7,5 млн рублей. И мы обращаем внимание, что в данном конкурсе, помимо призового фонда, победитель также получает контракт на последующую стадию (...) в данном случае, это гарантированная победа и гарантированное заключение в случае победы для разработки стадии "РД", - уточнил Георгиевский.

При этом, как отметил гендиректор автозавода "Урал", сумма в 10 млн является гарантированной суммой контракта, но она может быть изменена после утверждения технического задания.

Конкурс на преобразование Предзаводской площади проводится по инициативе АО "Автомобильный завод "УРАЛ". Партнёрами в реализации проекта выступают правительство Челябинской области и администрация Миасского городского округа. Оператор конкурса - Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".