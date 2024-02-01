В клинические рекомендации требуется внести раздел о профилактике онкологических заболеваний, заявляют в Московском сообществе онкологов

Эксперты сообщили, что количество онкологических заболеваний, которые зависят от модифицированных (связанных с образом жизни и привычками человека) факторов риска, составляют примерно 40%. Основным таким фактором является курение, при этом не более 20% пациентов, которые узнают от врача о наличии у него жизнеугрожающего заболевания и получают рекомендацию от врача бросить курить, следуют этой рекомендации

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Раздел о профилактике онкологических заболеваний необходимо внести в клинические рекомендации, эта законодательная мера позволит существенно снизить риски таких заболеваний, заявила заместитель главного внештатного специалиста - онколога департамента здравоохранения Москвы, ведущий научный сотрудник Ирина Андреяшкина.

"Сообщество приходит к тому, что требуется внести в клинические рекомендации раздел о профилактике онкологических заболеваний. В последующем на основе новых клинических рекомендаций по профилактике мы можем рассчитывать, что будут сформированы некие программы, которые позволят более широко освещать и модифицировать эти риски. Врачи во всех регионах являются достаточно грамотными, поэтому дополнительные меры поддержки в форме клинической рекомендации - это законодательная история, она поможет им более четко ориентироваться в этом пространстве", - сказала Андреяшкина на пресс-конференции в четверг в центральном офисе агентства "Интерфакс", которая приурочена ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.

По ее словам, врачи-онкологи на первом визите объясняют пациентам все возможные риски, которые несет та или иная вредная привычка. При этом онколог понимает, что пациент не сможет сразу отказаться, в частности, от курения в том случае, если он курил длительное время. "У нас сформировано общество, которое занимается профилактикой таких факторов риска. Все доктора сведущие, и в достаточно доступной форме онкологи объясняют пациентам, что им необходимо снизить этот риск", - отметила Андреяшкина.

"Отказ от курения - весьма сложная история, и мировое сообщество борется с этим достаточно давно. Казалось бы, куда проще, брось курить, и риск развития рака легкого, опухоли головы, шеи снизится в разы, но мы не должны забывать о том, что эта привычка носит громадный социальный характер, и здесь много нюансов. Поэтому сейчас на первое место выходят все-таки табакозамещающие технологии, их сейчас достаточно много. Мы не говорим о том, что это панацея, но это фактор возможности перехода к полному отказу от курения", - добавила она.

Кроме того, в Московском онкологическом обществе заявляют о необходимости продления национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. "Мы хотим развиваться в этом направлении, активно обсуждаем работу в рамках клинических рекомендаций на уровне Минздрава РФ для того, чтобы нашим пациентам улучшить доступность, качество и, тем самым увеличив общую выживаемость за счет снижения онкологической смертности, сделать это как можно лучше", - добавила Андреяшкина.

Всего на территории России, по статистике на начало 2023 года, наблюдаются около четырех миллионов пациентов с установленным онкологическим диагнозом, сообщил главный онколог сети здравоохранения ОАО "РЖД" - "РЖД-Медицина", руководитель онкологического центра, заведующий отделением опухолей головы и шеи НУЗ "Центральная клиническая больница 2 им. Н.А.Семашко" ОАО "РЖД", доцент кафедры онкологии и лучевой терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Дмитрий Решетов.

По его словам, "если брать сравнительную десятилетнюю статистику, то такой формальный прирост, цифра большая - 32%". Решетов отметил, что это не является эпидемией, и за десять лет произошел существенный скачок в способах диагностики, в том числе и ранней диагностики онкологических заболеваний, что дает свой процент прироста. Во-вторых, улучшается качество лечения, тем самым большее количество онкологических пациентов переживают пятилетние сроки наблюдения, и они тоже наполняют эту статистику.

Решетов сообщил, что по статистике количество онкологических заболеваний, которые зависят от модифицированных (связанных с образом жизни и привычками человека) факторов риска, составляют примерно 40%. Основным таким фактором является курение, и, в частности, рак легкого находится на первом месте по статистике онкологических заболеваний. При этом, по его словам, не более 20% пациентов, которые узнают от врача о наличии у него жизнеугрожающего заболевания, в том числе онкологического, и получают рекомендацию от врача бросить курить, следуют этой рекомендации.

Он отметил, что "дело, в том числе, за законодательным регулированием процесса и получении пациентами более четкой, структурированной информации о наличии не просто запретительной, а о наличии альтернативных способов отказа от курения либо альтернативных способов, которые снижают риски привычного курения".

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сообщила, что курение как главный фактор вызывает 15 типов онкологических болезней, и 36% смертей от онкологии у мужчин вызывается курением. По наблюдениям Росстата и ВШЭ, порядка 36% мужчин и 12% женщин курят в России. При этом Россия входит в топ-5 мировых государств, в которых наибольшее количество выкуриваемых сигарет. Самое большое количество выкуриваемых сигарет - в Болгарии, Греции, Австрии, России и Белоруссии. Другие страны, по ее словам, за эти годы снизили количество выкуриваемых сигарет, а в России оно увеличилось; и 2,5 тыс. сигарет в год выкуривается курильщиком.

Попович сообщила, по последним научным данным, продолжение курения у онкологических больных увеличивает затраты бюджета на их лечение и лекарственное обеспечение от четырех до 52 раз. Только 4% людей, которые курят, могут бросить эту привычку самостоятельно, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ее словам, если человек хочет бросить курить, но не может, необходимо переходить к концепции снижения вреда, с постепенным отказом от курения.

Она подчеркнула, что важно гибкое регулирование всех имеющихся инструментов снижения вреда от курения с помощью различных устройств, в том числе бездымных, и такие медицинские изделия появляются. 20 стран мира регулируют состав жидкостей, которые употребляются в доставке никотина. Есть страны, которые прописывают рецепт для курильщиков на использование бездымных устройств доставки никотина и используют это как лекарство; таких стран немало. 68 стран в настоящее время гибко регулируют использование электронных сигарет для снижения вреда от курения. "Гибкое регулирование, идти навстречу пациенту, не ломать его через колено, это то, что так важно для нашего регулирования", - добавила она.