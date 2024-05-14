Всемирная организация винного туризма проведет конкурс "Винная карта России"

Экспертами станут шеф-сомелье ведущих ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, на основе отбора будет создана уникальная винная карта - первый профессиональный гид по российскому виноделию для ресторанно-гостиничного бизнеса

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Дирекция Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России проведет конкурс "Винная карта России" и создаст уникальную винную карту, которая станет практическим пособием для представителей индустрии и информационным ресурсом для туристов.

Директор по России GWTO Леонид Попович на пресс-конференции, которая прошла в центральном офисе агентства "Интерфакс" во вторник, сообщил, что особенность конкурса в том, что его экспертами станут действующие шеф-сомелье ведущих ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, их будет шестеро.

Попович отметил, что это "эксперты поля, которые каждый день общаются с гостем". По его словам, конкурсов с подобным экспертным советом в России нет.

Говоря о том, как будет осуществляться отбор вин в рамках конкурса, Попович сообщил, что экспертов попросили назвать 40 лучших вин, которые победили в их конкурсе.

"Что такое их конкурс? Им приходят (вина), они пробуют, отбирают вина для себя и их оценивают. Каждый с точки зрения их оценки дал список из 40 вин. Часть вин совпала, часть не совпала. Этот список преобразовался в определенное количество вин. Когда мы проанализировали этот список, поняли, что в конкурсе принимает совершенно неожиданно для нас 70 виноделен, 70 предприятий. Это крупные предприятия, это крестьянско-фермерские хозяйства, это средние и мелкие предприятия", - заявил Попович.

Он сообщил, что порядка 100 вин, которые получат наиболее высокий балл в рамках дегустации, сформируют в реестр - "Винную карту России". Этот реестр будет предложен другим сомелье и ресторанам "как мнение этих сомелье о том, какие вина должны продаваться в российских ресторанах". Этот список по итогам конкурса будет опубликован 24 мая текущего года.

Попович отметил, что после подведения итогов конкурса планируется проинформировать профильные общественные организации и попросить их присоединиться к пропаганде и агитации результатов конкурса. Кроме того, по его словам, у конкурса есть ряд моментов, которые необходимо совершенствовать.

"Мы будем совершенствовать его, но будем совершенствовать в рамках возможного, не пересекаясь с другими конкурсами", - сказал он. Попович также сообщил, что результаты конкурса будут интересны сомелье и владельцам ресторанов России; покупателям; продавцам, которые смогут обратить внимание на "те мелкие винодельни, которые никуда не могут пробиться".

Шеф-сомелье ресторана Twins Garden, руководитель дегустационного конкурса Светлана Ломсадзе сообщила, что особенность конкурса в том, что он субъективный.

"Видя то, в каких ресторанах мы работаем, вы понимаете, что наши критерии оценки вина отличаются от многих других критериев оценки, допустим, потребителя, представителя ритейла или кого угодно другого. Мы выбираем вина для ресторанов группы А", - сообщила Ломсадзе и отметила, что при выборе не будут учитывать стоимость вина.

Шеф-сомелье ресторана Artest Дмитрий Савин отметил, что "те результаты, которые достигают сейчас наши производители вина, не могут не радовать". Он отметил, что по итогам конкурса эксперты постараются "создать хорошую винную карту с российскими винами, сделать ее сбалансированной и не глядя на определенные нюансы".

Шеф-сомелье ресторана SAVVA Янина Мартынюк заявила, что в настоящее время наблюдается тенденция - люди больше стали пить российское вино и интересоваться им.

"Российское виноделие находится в стадии подъема. Очень много усилий сейчас прилагается для развития российского виноделия, мы это наблюдаем по тем производителям, которых мы видим в винных картах", - отметила Мартынюк.

Шеф-сомелье Lucky Group Дмитрий Кипелкин заявил, что "раньше относился к российскому виноделию более скептически, сейчас оно развивается и шагает семимильными шагами вперед, появляются новые производители, повышают качество те (производители), которые были". Он отметил, что по итогам конкурса будет создан перечень вин, которые, по мнению экспертов, достойны оказаться в списке лучших вин.

В "Винную карту России" войдут "тихие" белые, красные, розовые и классические игристые вина. Для определения победителей, которые войдут в "Винную карту России", будет организована слепая дегустация отобранных к участию в конкурсе вин, которая пройдет на площадке члена GWTO, Центра туризма "Абрау-Дюрсо". Оценка образцов будет происходить по международной стобалльной системе.

На основе результатов конкурса будет создана уникальная винная карта - первый профессиональный гид по отечественному виноделию для сегмента ресторанно-гостиничного бизнеса. Он сможет стать готовым бизнес-решением для предпринимателей, рестораторов, владельцев бизнеса и сомелье.