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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Стартовал международный конкурс на лучшую концепцию комплекса "Фили" в Москве

Начался прием заявок на открытый международный конкурс на лучшую концепцию общественно-делового комплекса "Фили" с объектами транспортно-пересадочного узла, заявила во вторник журналистам директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

"Мы стартуем сегодня, 21 мая. (…) Срок окончания подачи заявок – 21 июня", - сказала Гук, говоря о конкурсе на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Она добавила, что суммарная поэтажная площадь объектов нового строительства достигнет около 151 тыс. кв.м.

Гук уточнила, что конкурс пройдет в три этапа: прием заявок, разработка архитектурной концепции и техническая экспертиза. В рамках первого этапа конкурса выберут не менее пяти команд-победителей. Заседание жюри, по итогам которого выберут победителя, пройдет 22 октября 2024 года.

Каждая команда получит денежный приз – 1 млн рублей с учетом налогов. Реализован в итоге будет только один проект.

ОКОЛО 30 МЛН РУБЛЕЙ МОГУТ ВЛОЖИТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА "ФИЛИ" В МОСКВЕ

Объем инвестиций в строительство общественно-делового комплекса "Фили" в Москве составит примерно 30 млн рублей, заявил во вторник журналистам директор АО "Новая концессионная компания" Денис Янев.

"Объем инвестиций (…) – порядка 30 млн рублей", - сказал Янев на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной старту открытого международного конкурса на лучшую концепцию общественно-делового комплекса "Фили" с объектами транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

По его словам, озвученный объем инвестиций не окончательный.

Напомним, площадь объектов составит не менее 150 тыс. кв.м. Как уточнил Янев, из них 15-16 тыс. кв.м – это функционал транспортно-пересадочного узла. Он подчеркнул, что задача проекта – объединить проспект Багратиона, Кутузовский проспект и наземное метро МЦД-1, Филёвскую ветку метро, маршруты наземного транспорта, пешеходные дороги и платную трассу.

Директор АО "Новая концессионная компания" добавил, что идея строительства общественно-делового комплекса появилась из идеи возведения пешеходного перехода.

"Мы планировали в 2028 году этот комплекс ввести в эксплуатацию. Все зависит от темпов работы", - подчеркнул Янев.

Напомним, 21 мая стартовал открытый международный конкурс на лучшую концепцию общественно-делового комплекса "Фили" с объектами ТПУ. Прием заявок продлится до 21 июня текущего года.

Пресс-центр

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