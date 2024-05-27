Пандемия COVID-19 привела к увеличению количества заболевших рассеянным склерозом - эксперт

Эксперты сообщили, что диагноз "рассеянный склероз" ставится новому человеку каждые пять минут, во всем мире у порядка 3,5 млн людей поставлен такой диагноз, в России – у 150 тыс. пациентов

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС – Количество заболевших рассеянным склерозом после пандемии коронавируса увеличилось во всем мире, в России порядка 150 тыс. пациентов страдают этим заболеванием, сообщил директор института клинической неврологии, руководитель отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Алексей Бойко.

"После этой эпидемии (коронавируса) мы наблюдаем увеличение количества многих аутоиммунных заболеваний, связанных с нарушением в работе иммунитета, в том числе и рассеянного склероза. Количество больных во всем мире увеличилось", - сказал Бойко на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" в понедельник.

По его словам, есть два основных доказанных фактора, запускающих патологический процесс и его обострение - это любая вирусная инфекция и длительное психоэмоциальное напряжение, хронический стресс.

"Коронавирус, как и любой вирус, мог вызывать обострение заболевания. Более тяжелое течение коронавирусной инфекции при рассеянном склерозе не отмечено", - отметил Бойко.

Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Бойко в свою очередь сообщила, что в стране почти все препараты для лечения рассеянного склероза являются доступными, за исключением одного препарата, который используется в качестве патогенетической терапии.

"Часть этих препаратов – отечественного производства. Более того, два препарата – это препараты оригинальные, которые разработаны компанией с учетом тех наработок, которые есть, и мы можем говорить, что наши отечественные препараты входят в нашу повседневную практику", - сказала Бойко.

Алексей Бойко добавил, что для лечения рассеянного склероза есть более 20 препаратов.

"У многих зарубежных препаратов есть российские аналоги, которые проходили такое же тщательное клиническое исследование с результатами по безопасности, эффективности, переносимости этих препаратов. Два оригинальных отечественных препарата - здесь даже есть технологический прорыв, потому что препараты очень сложные", - заявил он.

"Каких-либо существенных перебоев в обеспечении пациентов препаратами зарубежного производства за это время не было, а если и были, то они, как правило, достаточно оперативно решаются", - сообщил Бойко.

Кроме того, по его словам, количество пациентов с рассеянным склерозом растет - во всем мире у порядка 3,5 млн людей поставлен такой диагноз.

"Ситуация такая, что сейчас этот диагноз ставится новому человеку каждые пять минут в мире, каждые пять минут кому-то ставят диагноз рассеянный склероз. Во всех странах количество увеличивается. В России порядка 150 тыс. пациентов, (число заболевших) увеличивается. Этот прирост происходит в первую очередь за счет молодых женщин", - отметил он.

По его словам, рассеянный склероз не сосредоточен "в определенных областях земного шара, сейчас этим заболеванием болеют везде и все, где-то чаще, где-то реже, но там, где реже, например, у афроамериканцев, то очень тяжелое течение". Говорить о том, что есть популяции, которые свободны от рассеянного склероза, нельзя.

Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА сообщила, что в центре не только диагностируют заболевание и решают вопросы с терапией, но в ряде случаев снимают этот диагноз.

"Мы основываемся на клинике и используем какие-то дополнительные методы, это МРТ, лабораторная диагностика и исключение каких-то других причин подобных изменений на МРТ. Картина на томограммах, которые мы видим, не всегда специфична, и она может быть при многих других заболеваниях, поэтому это должен оценивать только специалист. Мы зачастую снимаем диагноз, когда люди в течение какого-то времени получают специфическую терапию и не имели от нее эффекта", - сказала она.

Заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова в свою очередь сообщила, что в настоящее время в стране начал широко применяться такой метод лечения рассеянного склероза, как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Это неинвазивная методика, с помощью магнитного поля возбуждают нейроны коры головного мозга.

"Происходит образование новых связей между нейронами, распадаются старые плохие связи, и на основании этого мы можем воздействовать на центральную и периферическую нервную систему", - отметила она.

Со своей стороны Бойко заявила о важности реабилитации при рассеянном склерозе. По ее словам, реабилитация должна начинаться с момента постановки диагноза и проводиться постоянно. В Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА работает отделение реабилитации, которое помогает восстановить часть утраченных функций, которые пострадали в связи с заболеванием.

Ежегодно 27 мая отмечается Международный День рассеянного склероза.