Более 360 тыс. граждан прошли репродуктивную диспансеризацию в РФ, более 130 тыс. из них - мужчины

С этого года в РФ в рамках ОМС проводится диспансеризация граждан репродуктивного возраста от 18 до 45 лет с целью оценки их репродуктивного здоровья, ее темпы наращиваются, сообщили в Минздраве

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - За первые четыре месяца года диспансеризацию, позволяющую проверить репродуктивное здоровье, в России прошли более 368 тыс. человек, из них две трети - женщины, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко.

"За первые 4 месяца этого года у нас прошли 368 тыс. 331 человек диспансеризацию, комплексное посещение выбрали. И в общей сложности 2,5% от этих лиц - это 10 тыс. 336 человек - у нас пошли на второй этап диспансеризации, нуждались в дообследовании в рамках второго этапа. По мужчинам и женщинам распределение было следующее: 231 тыс. - это женщины, и 137 тыс. - это мужчины", - сказала Шешко в среду на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" на тему: "Новая программа диспансеризации в области женского репродуктивного здоровья: первые достижения и новые вызовы".

Она уточнила, что на второй этап, в рамках которого проводится дообследование, были направлены 1,5% мужчин и 3,2% женщин.

Шешко напомнила, что с этого года в РФ в рамках ОМС проводится диспансеризация граждан репродуктивного возраста от 18 до 45 лет с целью оценки их репродуктивного здоровья, ее темпы наращиваются.

Как отметила Шешко, для того чтобы эта работа проходила оптимально и слаженно, проводится мониторинг, по данным которого в 89 субъектах РФ утверждены нормативно-правовые акты о проведении репродуктивной диспансеризации, определены медорганизации и ответственные за ее проведение, утверждены планы и графики. Также утверждено количество лиц репродуктивного возврата, которые подлежат проведению диспансеризации, утверждены схемы маршрутизации пациентов.

Кроме того она сообщила, что на сегодняшний день почти во всех субъектах РФ, за исключением четырех, обеспечено проведение диспансеризаций в вечернее время и в выходные дни. Почти во всех регионах используются мобильные бригады для проведения диспансеризаций. Также организована возможность записи на диспансеризацию в электронном виде.

В свою очередь главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина подчеркнула важность того, чтобы существующие рекомендации были доведены до врачей и применялись на практике. Также нужно создать условия для забора и проведения ряда исследований в рамках диспансеризации, повышать укомплектованность медорганизаций специалистами УЗИ, урологами, гинекологами.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова обратила внимание на то, что проведение диспансеризации - профилактический процесс, поэтому важно выявить не только заболевания, но и факторы риска, для того чтобы своевременно на них повлиять. Ссылаясь на данные статистики, она уточнила, что сейчас репродуктивную диспансеризацию проходят люди в возрастной группе от 40 до 49 лет, поэтому необходимо проводить мотивационную работу среди молодежи, чтобы они проходили диспансеризацию.

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, выразил мнение о том, что женщины реже посещают врача-гинеколога также и из-за недостаточного фокуса на репродуктивное здоровье. При этом Власов подчеркнул, что в вопросе репродуктивного здоровья необходимо уделять внимание здоровью как женщин, так и мужчин. По его мнению, необходимо обратить внимание на то, чтобы в регионах была организована четкая маршрутизация женщин с выявленными в ходе диспансеризации гинекологическими заболеваниями или факторами их развития. А в диспансерное наблюдение нужно добавить некоторые нозологии, что может также снизить риск развития онкологий.

Также, по словам Власова, нельзя забывать про кадровые вопросы. "Здесь, конечно, мы должны понимать и вопрос кадрового дефицита. Потому что на сегодняшний день мы считаем, что обесценена работа врача гинеколога, у нас уходят врачи из пунктов женской консультации из-за недостаточности социальных пакетов, из-за недостаточности финансовой поддержки", - добавил он.

Директор проектов Всероссийского союза общественных объединений пациентов Олег Альмендеев и член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в рамках дискуссии напомнили, что одним из показателей майских указов президента РФ Владимира Путина выделено увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,8 к 2036 году, поэтому из этого показателя вытекает важность репродуктивного здоровья.

При этом Власова отметила, что сегодня средний возраст женщины в РФ - 43 года, а средний возраст женщины, рожающей ребенка, - 28,9 года, а женщин активного репродуктивного возраста в 20-29 лет, по словам Власовой, всего 5%: "и этого, конечно, на сегодня недостаточно".

"Репродуктивная диспансеризация имеет свою роль, это и ранее выявление, которое очень важно, это скрининг онкологических заболеваний, это подготовка к беременности... но в РФ к беременности готовится по статистике всего 4% женатых пар, поэтому очень важно, чтобы акцент на репродуктивной консультации, репродуктивной диспансеризации был важен и был практически использован", - добавила она.

В ходе дискуссии был заслушан опыт регионов. Так, заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина рассказала, что в регионе ведется активная работа по репродуктивной диспансеризации. Регионом самостоятельно были определены заболевания, которые будут выявляться при проведении диспансеризации, влияющие на репродуктивные функции.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Красноярского края Марина Базина озвучила предлагаемые изменения в методические рекомендации, полученные от Минздрава уже после внедрения самостоятельно разработанной методики. В частности, регион предлагает для рационального осуществления программы диспансеризации репродуктивного здоровья перераспределить объемы проводимых исследований в рамках диспансеризации, а также включить ультразвуковое исследование в первый этап диспансеризации.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Тверской области Людмила Гребенщикова рассказала о проведении репродуктивной диспансеризации в своем регионе. По ее словам, в Тверской области, как и во всей стране, отмечается уменьшение женщин репродуктивного возраста. Также она сообщила, что в рамках проводимой в регионе работы была выявлена проблема, связанная с тем, что частные медицинские учреждения не участвуют в гинекологической диспансеризации, а если они ее и проводят, то не передают данные в клиники. Сейчас эта проблема решается.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина, комментируя все предложения, озвученные во время конференции, сообщила, что рекомендации подготовлены на основе накопленного опыта и являются обоснованными. При этом в конце года результаты проведения диспансеризации будут проанализированы, в результате чего могут быть внесены изменения.