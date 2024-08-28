"Интерфакс" представил рейтинг психологического образования, где в ТОП-5 впервые вошел частный вуз

Национальный рейтинг университетов "Интерфакс" в рамках оценки образовательных программ вузов построил второй экспериментальный рейтинг высших учебных заведений по направлению "Психология", где впервые отмечена успешная работа частных университетов и институтов

Национальный рейтинг университетов "Интерфакс" в рамках оценки образовательных программ вузов построил второй экспериментальный рейтинг высших учебных заведений по направлению "Психология", где впервые отмечена успешная работа частных университетов и институтов.

Были исследованы образовательные программы 150 вузов РФ. Методика анализа включала анкетирование кураторов психологических направлений, научно-педагогических работников, студентов и выпускников. Также были изучены массивы сообщений СМИ и социальных медиа, публикаций в тематических русскоязычных научных журналах. Обработаны данные участия студентов в олимпиаде "Я – профессионал".

В прошлом году в рейтинге были представлены 30 вузов, в этом году – уже 50.

"Данные новых источников позволили расширить круг участников исследования по сравнению с 2023 годом", - сообщил руководитель проекта Национальный рейтинг университетов группы "Интерфакс" Алексей Чаплыгин.

Презентация работы состоялась в ходе круглого стола "Качество образования в психологии: рейтинг психологического образования 2024". В его работе приняли участие ректоры и сотрудники университетских программ по направлению "Психология", эксперты в этой области.

В верхних строчках рейтинга – МГУ им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет, Московский государственный психолого-педагогический университет, НИУ ВШЭ. Замыкает пятерку лидеров Московский институт психоанализа – частный вуз, который впервые оказался так высоко. Руководитель проекта Алексей Чаплыгин обратил внимание на то, что ниже в списке еще три негосударственных учебных заведения. По его мнению, тенденция указывает на то, что частное психологическое образование активно и успешно конкурирует с государственным.

"Изучение тематического коммуникационного пространства показывает и повышение интереса к образовательным программам психологии не только классических и медицинских университетов, но и педагогических", - добавил Чаплыгин.

По его словам, результаты исследования указывают на то, что улучшение позиций в рейтинге педагогических вузов во многом связано с тем, что в рамках этих учреждений увеличился конкурс по психолого-педагогическим программам и количество мест по целевому набору.

Как отметил заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, академик РАО Александр Асмолов, новые технологии способствуют развитию психологии в целом. Появилось даже новое направление – киберпсихология, которое изучает и анализирует поведение людей в цифровом пространстве.

"Можно сказать, что киберпсихология становится одной из ведущих дисциплин. Пионером изучения этого направления в нашей стране является профессор, академик, заведующий кафедрой социальной психологии и антропологии Московского института психоанализа Галина Солдатова. Предложенные ею идеи сегодня становятся одной из важнейших линий науки", - сказал академик Асмолов.

Оценивая итоги рейтинга он отметил, что психология в настоящее время все более связывается с когнитивными науками. И поэтому назрела необходимость выделения науки о человеке в отдельный класс.

И.о. декана факультета психологии СПбГУ, заведующая кафедрой психологии личности, доктор психологических наук Светлана Костромина отметила еще одну тенденцию, которую проявил рейтинг "Интерфакса".

"У каждого вуза есть свое особенное, уникальное и неповторимое лицо, которое поддерживает его рейтинг. Видно, насколько востребовано сегодня направление "Психология". Особенности этой науки позволяют человеку реализоваться в самых разных областях: в научной сфере, в практической, прикладной и общественной жизни", - сказала Костромина.

Экспериментирование – как одну из главных задач для негосударственных вузов обозначил первый проректор Московского института психоанализа (МИП), кандидат психологических наук Александр Демидов.

"Более 10 лет назад мы начали такое экспериментирование - развитие онлайн-форматов образования. Если в 2011 году это был чистый эксперимент, то пандемия 2020-го показала, что такой формат уже нормативная реальность", - отметил Демидов.

"Последние пять лет Московский институт психоанализа развивает различного рода сетевые образовательной программы. Например, с РАНХиГС мы делаем образовательную программу двойных дипломов для наших студентов юрфака и факультета государственного и муниципального управления. Создается совместная программа по бизнес-психологии с платформой онлайн-образования Skillbox", - добавил Демидов, отмечая, что нужно быть открытым для вызовов нового времени.